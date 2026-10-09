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Feriado del 12 de octubre de 2026: por qué vuelve a llamarse Día de la Raza y qué cambia

El calendario oficial recuperó la denominación histórica para el feriado de octubre, que antes se llamaba Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Redacción Sociedad
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Por qué el 12 de octubre volvió a llamarse Día de la Raza.
Por qué el 12 de octubre volvió a llamarse Día de la Raza. Foto: Foto generada con IA Canal 26
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El próximo lunes 12 de octubre de 2026 será feriado nacional en la Argentina y conformará un fin de semana largo de tres días. Sin embargo, este año la fecha presenta una novedad: en el calendario oficial volvió a aparecer bajo la denominación Día de la Raza.

El cambio se limita al nombre utilizado para identificar la conmemoración. Por lo tanto, no modifica su condición de feriado nacional ni produce alteraciones en la organización del descanso. Entonces, la jornada continúa incluida dentro del régimen de feriados trasladables establecido por la legislación argentina.

Por qué el 12 de octubre vuelve a llamarse Día de la Raza

La fecha recuerda la llegada a América de la expedición encabezada por Cristóbal Colón en 1492. En la Argentina, la celebración fue establecida como feriado nacional en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y durante décadas fue conocida como Día de la Raza.

Pintura que ilustra la llegada de Cristóbal Colón a América
Pintura que ilustra la llegada de Cristóbal Colón a América

En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 1584/2010 reemplazó esa denominación por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La modificación buscó incorporar una perspectiva centrada en el reconocimiento de los pueblos originarios, la diversidad étnica y el diálogo intercultural.

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La gestión de Javier Milei comenzó posteriormente a recuperar la denominación tradicional en sus comunicaciones públicas. Finalmente, el calendario gubernamental de 2026 volvió a identificar la jornada como Día de la Raza. La decisión generó diferentes posiciones y reabrió el debate sobre el significado histórico y cultural del 12 de octubre.

Cómo queda el fin de semana largo de octubre de 2026

El feriado del 12 de octubre caerá lunes, por lo que no será necesario trasladarlo. De esta manera, el descanso quedará organizado de la siguiente forma:

  • Sábado 10 de octubre: fin de semana.
  • Domingo 11 de octubre: fin de semana.
  • Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día de la Raza.
  • Martes 13 de octubre: regreso habitual de las actividades laborales y escolares.

Así, habrá un fin de semana largo de tres días, una oportunidad que muchas personas podrán aprovechar para realizar una escapada o participar de actividades recreativas.

Qué pasa si una persona trabaja el 12 de octubre

Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban prestar tareas durante el lunes 12 de octubre estarán alcanzados por las disposiciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.

De acuerdo con ese régimen, el empleado deberá recibir el pago habitual de la jornada más una suma equivalente. En términos prácticos, el día trabajado durante el feriado debe abonarse al doble, a diferencia de lo que ocurre con los días no laborables.

Feriados de agosto en 2026 fin de semana largo día del padre
Se viene una nueva jornada de descanso para los argentinos según el calendario oficial. Foto: Radio Pichincha

Próximos feriados en Argentina

  • Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el 12 de octubre. Formará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.
  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional extraordinario en todo el país por la visita oficial del papa León XIV.
  • Lunes 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. Habrá otro fin de semana largo de tres días.
  • Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad. Será feriado inamovible y generará un fin de semana largo de tres días.

Día no laborable con fines turísticos

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Unido al feriado del martes 8, permitirá conformar un descanso extendido de cuatro días para quienes tengan libre esa jornada.

A diferencia de un feriado nacional, en un día no laborable el empleador puede decidir si se trabaja. Si el empleado presta tareas, generalmente cobra el salario habitual, sin el pago doble correspondiente a los feriados.

Feriados especiales por la visita del Papa León XIV

Además del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, el calendario oficial contempla:

  • Martes 10 de noviembre: feriado solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
FeriadoFin de semana largo
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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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