Era criador de pollos, escribió “El mago de Oz” y es autor de más de 360 obras: quién fue L. Frank Baum

Quién fue L. Frank Baum, el hombre que creó “El mago de Oz” Foto: Wikipedia

Antes de convertirse en uno de los grandes referentes de la literatura infantil, L. Frank Baum fue criador de pollos, actor, periodista, comerciante y empresario teatral. Aunque muchos de sus proyectos fracasaron, su imaginación dio vida a El maravilloso mago de Oz, una historia que atravesó generaciones y lo convirtió en un autor inolvidable.

Nacido en los Estados Unidos durante el siglo XIX, Baum tuvo una vida tan cambiante como sorprendente. Publicó novelas, cuentos, poemas, obras teatrales y guiones, muchas veces bajo diferentes seudónimos. Si se contabilizan todos esos trabajos, su producción supera las 360 piezas escritas.

De criador de pollos a célebre escritor: los inicios de L. Frank Baum

Lyman Frank Baum nació el 15 de mayo de 1856 en Chittenango, Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeño prefirió utilizar su segundo nombre, Frank, y mostró una personalidad soñadora que contrastaba con la estricta educación de la época.

Durante su infancia recibió una pequeña imprenta de parte de su padre. Junto con su hermano comenzó a publicar The Rose Lawn Home Journal, un periódico casero que incluía relatos, poemas, artículos y avisos publicitarios. Aquella experiencia fue su primer acercamiento concreto al mundo editorial.

L. Frank Baum Foto: Wikipedia

Sin embargo, antes de vivir de la literatura, Baum se dedicó a una ocupación inesperada: la crianza de gallinas de raza Hamburgo. La actividad era muy popular en los Estados Unidos y lo llevó a editar la revista The Poultry Record. También escribió The Book of the Hamburgs, un tratado dedicado al cuidado y reproducción de esas aves.

Su otra gran pasión fue el teatro. Trabajó como actor, dramaturgo y administrador de salas, e incluso utilizó el nombre artístico de Louis F. Baum. Aunque varios de sus proyectos terminaron en pérdidas económicas, esas experiencias le permitieron desarrollar su talento para construir personajes y narrar historias.

En 1882 se casó con Maud Gage, hija de la activista sufragista Matilda Joslyn Gage. La pareja tuvo cuatro hijos, para quienes Baum inventaba cuentos antes de dormir. Muchas de aquellas narraciones familiares fueron la semilla de sus futuros libros infantiles.

El nacimiento de “El mago de Oz”: la obra cumbre del autor

La vida de Baum estuvo marcada por los cambios. En Aberdeen, Dakota del Sur, abrió una tienda llamada Baum’s Bazaar, pero el negocio fracasó. Luego se convirtió en editor del periódico The Aberdeen Saturday Pioneer, desde donde escribió sobre política, religión y los derechos de las mujeres.

Tras mudarse a Chicago, comenzó a encontrar su lugar en la literatura infantil. En 1897 publicó Mother Goose in Prose y, dos años después, obtuvo un gran éxito con Father Goose: His Book.

La versión cinematográfica más famosa de su obra Foto: Wikipedia

El punto decisivo llegó en 1900, cuando publicó The Wonderful Wizard of Oz, ilustrado por W. W. Denslow. El libro presentaba a Dorothy, una niña de Kansas que era transportada por un ciclón hasta una tierra extraordinaria. Allí conocía al Espantapájaros, al Hombre de Hojalata y al León Cobarde, personajes que buscaban inteligencia, corazón y valor.

La novela se diferenciaba de los cuentos europeos tradicionales porque proponía una fantasía moderna y profundamente estadounidense. Baum buscaba entretener a los niños sin recurrir a las moralejas crueles ni a los finales aterradores frecuentes en las antiguas leyendas.

El éxito fue inmediato. La obra llegó al teatro en 1902 y, décadas después, inspiró la célebre película de 1939 protagonizada por Judy Garland. Aquella adaptación convirtió al camino amarillo, la Ciudad Esmeralda y los zapatos de Dorothy en símbolos de la cultura popular mundial.

Más de 360 obras: la prolífica carrera literaria de L. Frank Baum

Baum escribió 14 novelas ambientadas en el mundo de Oz, pero su producción fue mucho más extensa. Se le atribuyen decenas de novelas, más de 80 cuentos, alrededor de 200 poemas y al menos 42 guiones y textos teatrales. De allí surge la cifra superior a las 360 obras o piezas escritas.

También publicó bajo numerosos seudónimos, entre ellos Edith Van Dyne, Floyd Akers, Laura Bancroft y Suzanne Metcalf. Entre sus libros más reconocidos fuera de Oz aparecen The Life and Adventures of Santa Claus, The Master Key, Queen Zixi of Ix y The Sea Fairies.

Criaba pollos y acumulaba fracasos, pero nunca dejó de imaginar Foto: Wikipedia

L. Frank Baum murió el 6 de mayo de 1919 en Hollywood, pocos días antes de cumplir 63 años. Su legado, sin embargo, continuó creciendo. Otros autores ampliaron el universo de Oz y sus personajes llegaron al teatro, el cine y la televisión.

Criador de pollos, periodista, comerciante y escritor, Baum atravesó numerosos fracasos antes de alcanzar el éxito. Su historia demuestra que, detrás del mundo mágico de Oz, existió un hombre que nunca dejó de imaginar y convirtió cada tropiezo en material para crear.