La tierna reacción de unos gatitos rescatados al conocer un acuario: tiburones, peces y mucha curiosidad

Uno de los gatitos rescatados observa con curiosidad a los peces durante su particular visita al acuario Sea Life. Foto: Captura de pantalla WRAL News.

Hay encuentros que parecen sacados de una película infantil. Y este ocurrió de verdad: un grupo de gatitos rescatados tuvo una particular excursión a un acuario, donde pudo observar de cerca tiburones, tortugas, rayas y peces de colores.

La escena tuvo lugar en Sea Life, dentro del Mall of America, en Minnesota, Estados Unidos, donde los pequeños visitantes llegaron temprano, antes de que el lugar abriera sus puertas al público.

Los pequeños exploraron el acuario antes de su apertura al público y se encontraron cara a cara con tiburones, tortugas y rayas. Video: WRAL News.

Durante casi dos horas, alrededor de dos docenas de gatitos recorrieron las instalaciones acompañados por integrantes de la organización de rescate Bitty Kitty Brigade.

Una imagen súper tierna: los gatitos estuvieron frente a tiburones y peces de colores

Uno de los grandes atractivos para los pequeños fueron los túneles submarinos. Algunos corrieron por el recorrido de unos 90 metros de largo y se detuvieron para observar a los animales que nadaban sobre sus cabezas.

Los tiburones y las tortugas llamaron especialmente su atención, aunque cada gatito reaccionó de una manera diferente. Mientras algunos permanecían completamente concentrados mirando el agua, otros parecían mucho más interesados en jugar y explorar el lugar.

Incluso hubo quienes encontraron tan relajante el ambiente oscuro y azulado del acuario que decidieron cerrar los ojos y dormir una pequeña siesta. Pero hubo una escena que se llevó todas las miradas.

Los pequeños exploraron el acuario antes de su apertura al público y se encontraron cara a cara con tiburones, tortugas y rayas. Foto: Captura de pantalla WRAL News.

Un gatito levantó la patita para tocar a los peces

Turkey Leg, uno de los pequeños visitantes, se acercó a una cúpula transparente desde donde podía observar a varios peces payaso nadando a pocos centímetros de su hocico.

El gatito se puso de pie sobre sus patas traseras, siguió atentamente el movimiento de los peces y levantó una de sus patitas hacia el vidrio.

Como si intentara alcanzar a esos diminutos animales que se movían frente a sus bigotes, comenzó a tocar la superficie mientras maullaba. La imagen resume a la perfección la curiosidad de estos pequeños animales y convirtió la excursión en una experiencia especialmente tierna.

Una excursión que también los ayuda a encontrar un hogar

Aunque la visita puede parecer simplemente una salida divertida, detrás existe un objetivo importante. La Bitty Kitty Brigade trabaja con gatitos huérfanos recién nacidos y busca hogares de tránsito para ellos. Las experiencias fuera de su entorno habitual permiten que los pequeños conozcan nuevos estímulos y se acostumbren a situaciones diferentes.

Según explicaron desde la organización, este tipo de socialización puede resultar beneficiosa cuando llega el momento de ser adoptados, ya que los ayuda a adaptarse con mayor facilidad a sus futuros hogares. Actualmente, el grupo está involucrado en el cuidado de alrededor de 1.000 gatitos durante el año.

Nombres tan adorables como sus protagonistas

Los pequeños protagonistas de la excursión también llamaron la atención por sus nombres. Entre ellos había gatitos llamados Lottie Dottie, Bendy Wendy y Mouth Trap, mientras que algunos de los participantes de esta edición recibieron nombres inspirados en la Feria Estatal de Minnesota, como Funnel Cake y Apple Fries.

La actividad se realizó por sexto año consecutivo y se convirtió en una de las propuestas más particulares de la organización para estimular y socializar a los animales que están esperando una familia.

“Los gatitos se emocionan muchísimo al ver a los peces nadando”, explicó Kya Anderson, directora de eventos de Bitty Kitty Brigade.

La excursión permitió que los gatitos huérfanos conocieran nuevos estímulos y socializaran antes de encontrar un hogar definitivo. Foto: Captura de pantalla WRAL News.

Sea Life también ha abierto sus puertas a animales rescatados de otras organizaciones. Los cachorros de Safe Hands Rescue, otra entidad que trabaja con animales en hogares de tránsito, también tuvieron la posibilidad de visitar el acuario.

Eso sí: los perros y los gatos no comparten la misma jornada. La explicación que dieron desde el acuario fue bastante gráfica: con los cachorros hay “mucho más correr”.

Para los gatitos, en cambio, parece que el plan perfecto consiste en explorar, mirar peces durante unos minutos, jugar un poco y, cuando el cansancio llega, encontrar un rincón tranquilo para dormir.