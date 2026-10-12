A comienzos del siglo XVI, los hijos de Cristóbal Colón heredaron su enorme legado: uno gobernó las Indias y el otro creó una biblioteca universal

Cristóbal Colón y su hijo son hospedados en el convento de la Rábida Foto: Wikipedia

La historia suele concentrarse en los viajes de Cristóbal Colón y en su llegada al continente americano en 1492. Mucho menos conocida es la vida de sus hijos, Diego Colón y Hernando Colón, quienes heredaron un apellido poderoso, pero también una enorme cantidad de conflictos políticos, económicos y familiares.

Los hermanos tuvieron madres diferentes. Diego, el primogénito, fue hijo de Felipa Moniz Perestrelo y nació alrededor de 1479. Hernando nació en Córdoba en 1488, fruto de la relación del navegante con Beatriz Enríquez de Arana.

Aunque compartieron parte de su educación en la corte española, sus destinos fueron opuestos. Diego quiso recuperar el poder y los privilegios prometidos a su padre. Hernando, en cambio, intentó reunir todo el conocimiento disponible en una biblioteca universal.

Diego Colón, el hijo que gobernó las Indias y enfrentó a la Corona

Después de la muerte de su padre, ocurrida en 1506, Diego Colón heredó los títulos familiares y comenzó una extensa disputa con la Corona española.

Las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas en 1492, habían concedido a Cristóbal Colón importantes beneficios sobre los territorios encontrados durante sus expediciones. Entre ellos figuraban los cargos de almirante, virrey y gobernador general.

Diego Colón Foto: Wikipedia

El problema apareció cuando la Corona interpretó esos títulos como concesiones que podían limitarse, mientras que Diego los consideraba derechos hereditarios. Esa diferencia provocó los llamados Pleitos Colombinos, una serie de enfrentamientos judiciales entre la familia Colón y la monarquía.

En 1509, Diego llegó a Santo Domingo como gobernador de las Indias. Desde allí intentó consolidar su autoridad sobre los territorios coloniales y reemplazó a varios funcionarios vinculados con la administración anterior.

Su gobierno estuvo marcado por conflictos políticos, repartimientos de tierras y enfrentamientos con representantes reales. También impulsó la expansión española hacia otras islas del Caribe, durante un período atravesado por la conquista y el sometimiento de las poblaciones originarias.

Diego gobernó en dos etapas, pero nunca consiguió ejercer la totalidad del poder que había reclamado. Murió en 1526, mientras todavía continuaban las disputas por los privilegios de su familia.

Hernando Colón, el hijo que acompañó a su padre en el último viaje

Mientras Diego luchaba por cargos y territorios, Hernando Colón desarrolló una profunda vocación por los libros, la cartografía y el conocimiento.

Antes de convertirse en uno de los grandes coleccionistas del Renacimiento, acompañó a su padre en el cuarto viaje hacia América. La expedición comenzó en 1502, cuando Hernando tenía aproximadamente 13 años.

Hernando Colón Foto: Wikipedia

Durante aquel recorrido exploraron sectores de la costa de América Central, soportaron tormentas y terminaron varados en Jamaica después de perder sus embarcaciones. La experiencia convirtió a Hernando en testigo directo de los últimos años de actividad marítima de su padre.

Tiempo después escribió la Historia del Almirante, una obra dedicada a reconstruir y defender la trayectoria de Cristóbal Colón. Sin embargo, su proyecto más ambicioso no estuvo relacionado con la navegación, sino con la creación de una colección de libros sin precedentes.

La biblioteca universal que reunió miles de libros

Hernando recorrió diferentes ciudades europeas comprando libros, mapas, manuscritos, folletos y grabados. No buscaba solamente obras costosas o prestigiosas: quería conservar cualquier material que pudiera contener información valiosa.

Su objetivo era construir una biblioteca capaz de reunir todo el saber disponible en su época. Para conseguirlo, desarrolló catálogos, índices y sistemas que permitían identificar rápidamente cada ejemplar.

Cristóbal Colón.

También registraba dónde había comprado los libros, cuánto habían costado y qué temas contenían. Esta metodología resultó extraordinariamente innovadora para el siglo XVI y anticipó varias técnicas modernas de organización bibliográfica.

La colección fue conocida como Biblioteca Hernandina o Fernandina y se convirtió en el origen de la actual Biblioteca Colombina de Sevilla. Aunque una parte importante de los ejemplares se perdió con el paso del tiempo, los fondos conservados siguen siendo fundamentales para estudiar la circulación de ideas durante el Renacimiento.

Dos hijos y dos maneras de conservar el apellido Colón

Los hijos de Cristóbal Colón construyeron legados completamente diferentes. Diego transformó el apellido familiar en una prolongada batalla por cargos, territorios y privilegios. Hernando lo convirtió en libros, mapas y memoria histórica.

Uno gobernó desde Santo Domingo y enfrentó durante años a la Corona. El otro recorrió Europa, creó innovadores sistemas de catalogación y soñó con reunir el conocimiento del mundo.

Ambos vivieron condicionados por la fama de su padre, pero ninguno se limitó a repetir su historia: Diego heredó sus disputas y Hernando heredó su deseo de explorar.