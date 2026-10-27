Los expertos revelaron el secreto: cómo revivir la menta seca y lograr que vuelva a crecer

Cómo cuidar la planta de menta para que reviva Foto: Freepik.

La menta es una de las plantas aromáticas más elegidas para tener en casa, ya sea en macetas, balcones, patios o jardines debido a que sus hojas pueden utilizarse para preparar infusiones, condimentar comidas y aportar un aroma fresco a distintas bebidas. Y aunque es una planta muy resistente, sin ciertos cuidados puede presentar hojas secas, tallos débiles y un crecimiento lento.

Su aspecto parece indicar que está perdida, pero no siempre es necesario reemplazarla por una nueva. Según los expertos en jardinería, la clave para recuperarlas se encuentra en identificar qué es lo que interfiere con su desarrollo y corregirlo cuidadosamente para que pueda recuperarse más rápido. El riego adecuado, la poda y la revisión de las raíces son fundamentales para que vuelva a crecer.

Planta de menta Foto: Pinterest

Cómo revivir una planta de menta que se está secando

Antes de intentar recuperarla, los jardineros y expertos en botánica insisten en que es importante observar el estado de sus hojas, tallos y sustrato. Una menta seca puede estar atravesando falta de agua, exceso de humedad o condiciones ambientales poco favorables. Cada problema requiere una solución diferente:

1. Revisar la humedad de la tierra

Si el sustrato está completamente seco, la planta podría estar sufriendo falta de agua. En ese caso, hay que regar de manera uniforme hasta humedecer la tierra y permitir que el exceso salga por los orificios de drenaje.

Si, por el contrario, la tierra permanece empapada durante varios días, conviene suspender el riego hasta que pierda humedad. El exceso de agua puede dañar las raíces y provocar que las hojas se marchiten o se pongan amarillas.

2. Podar las hojas y los tallos secos

Retirar las partes dañadas permite concentrar los recursos de la planta en los tejidos que todavía están sanos. Para hacerlo, se recomienda utilizar una tijera limpia y cortar las hojas secas y los tallos que estén completamente deteriorados.

Antes de eliminar una rama, conviene comprobar si conserva alguna parte verde. Si los tallos siguen vivos, la menta puede producir nuevos brotes con el paso de los días.

Cómo cuidar una planta de menta para que no se marchite

3. Comprobar el estado de las raíces

Cuando la planta no mejora pese a corregir el riego, es conveniente revisar las raíces. Las raíces sanas suelen ser firmes, mientras que las oscuras, blandas o con mal olor pueden indicar pudrición.

Si hay daños, se deben retirar con cuidado las partes afectadas y trasladar la menta a una maceta limpia con sustrato fresco y buen drenaje. Es importante evitar que el agua quede acumulada en el fondo.

4. Buscar un lugar con buena iluminación

La menta necesita luz para crecer, pero una planta debilitada puede sufrir si queda expuesta a condiciones extremas. Lo ideal es ubicarla en un espacio luminoso, con buena ventilación y algunas horas de luz solar suave, especialmente durante los períodos de temperaturas cambiantes.

Si estaba en un sitio muy oscuro, conviene acostumbrarla gradualmente a una mayor exposición para evitar que sus hojas se deterioren.

5. Esperar los nuevos brotes sin excederse con el riego

Una vez corregidos los problemas, la recuperación puede llevar varios días o semanas, según el estado de la planta. Durante ese tiempo, hay que comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar y evitar agregar fertilizantes en exceso para acelerar el crecimiento.

Si la base y las raíces continúan sanas, es posible que aparezcan nuevos brotes. En cambio, si toda la planta está seca y sus raíces están completamente deterioradas, las posibilidades de recuperarla son menores.

Cuáles son los mejores tips para cuidar una planta de menta Foto: Pinterest

Cómo cuidar la menta en primavera para que crezca fuerte y frondosa

Cuando llega la primavera, la menta retoma su crecimiento y puede desarrollar brotes si recibe los tratamientos adecuados. Por eso, para mantenerla saludable, es muy importante prestar atención al riego, la iluminación, la poda y el sustrato. ¿Cuáles son los mejores tips?

Regar sin encharcar la tierra: la menta necesita humedad constante, pero el exceso de agua puede pudrir sus raíces. Lo ideal es comprobar el estado del sustrato con los dedos y regar cuando la superficie comience a secarse.

Ubicarla en un lugar luminoso: necesita buena iluminación para crecer frondosa. Puede recibir algunas horas de sol suave, aunque conviene protegerla del sol intenso del mediodía si las hojas muestran signos de estrés.

Podar los tallos con regularidad: cortar las puntas y retirar las hojas secas ayuda a estimular la ramificación y favorece un crecimiento más compacto. Es preferible utilizar tijeras limpias.

Elegir un sustrato rico y con buen drenaje: una tierra fértil y aireada permite que las raíces se desarrollen sin acumular demasiada humedad. Si la maceta quedó pequeña, la primavera es un buen momento para evaluar un trasplante.

Controlar las plagas: revisar las hojas, especialmente por debajo, permite detectar pulgones y otros insectos antes de que se extiendan.

Evitar el exceso de fertilizante: si la planta necesita nutrientes, se puede incorporar un fertilizante adecuado siguiendo las indicaciones del producto. Aplicar más cantidad de la recomendada no acelera necesariamente su crecimiento.

Un consejo importante es cosechar las hojas de manera gradual y evitar retirar demasiados tallos de una sola vez. La menta crece con rapidez durante las condiciones favorables, pero necesita conservar suficiente follaje para seguir desarrollándose. Con estos cuidados, puede mantenerse verde, aromática y frondosa durante toda la temporada.