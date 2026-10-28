El acusado de los femicidios en Retiro y Córdoba se negó a declarar y permanecerá detenido

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. Foto: El Doce - NA.

El acusado por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández, la joven de 27 años que fue encontrada muerta en un departamento del barrio porteño de Retiro, se negó a declarar ante la Justicia y permanecerá detenido. Se trata de Iván Tabella, de 28 años, quien fue indagado por el juez Guillermo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22.

En paralelo, el resultado preliminar de la autopsia confirmó que la víctima murió por “asfixia mecánica por compresión”. Los investigadores también ordenaron estudios complementarios para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Tabella, que fue detenido el domingo por la noche en un hotel del barrio de San Nicolás, también es investigado por el asesinato de Daniela del Milagro Villalba, ocurrido en Córdoba.

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. Foto: Policía de la Ciudad - NA.

Cómo fue la detención del sospechoso de los dos femicidios

La detención de Iván Tabella se concretó mediante un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba. Efectivos de la Brigada 5 de la División Homicidios ejecutaron una orden judicial de allanamiento, detención y secuestro de elementos vinculados con la investigación.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro tarjetas SIM —dos de ellas en sus envoltorios originales—, documentación personal y distintas prendas de vestir.

El detenido también está acusado por el asesinato de Daniela Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado días atrás en una vivienda ubicada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras, en Córdoba. La víctima presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y fue hallada sobre una cama, cubierta con sábanas.

Daniela Villalba (29) fue hallada muerta tras un encuentro pactado con un hombre. Foto: NA.

La investigación por ese crimen comenzó el martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos descubrieron una valija con manchas de sangre y una peluca dentro de un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga.

Cómo encontraron el cuerpo de Tatiana Fernández en Retiro

El cuerpo de Tatiana Fernández fue hallado el domingo, alrededor de las 8:40, en un departamento ubicado sobre la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La investigación de la fiscalía de la Capital Federal comenzó cuando una amiga de la joven denunció que la había encontrado sin vida en el interior del departamento que habían alquilado a través de una plataforma.

“La denunciante indicó que ambas trabajaban como escorts y que, el día anterior, un hombre que se había identificado como ‘Iván’ la había contactado a través del sitio Gemidos TV para solicitar un servicio. Como Fernández necesitaba trabajar, le derivó el pedido.

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios en menos de una semana, uno en Córdoba y otro en Retiro. Foto: Facebook/Renato Tabella

Ante la falta de respuesta a sus llamados durante la madrugada de ayer, la mujer se dirigió por la mañana al departamento. Como no pudo ingresar, convocó a un cerrajero. Una vez abierta la puerta, encontraron a Fernández fallecida sobre la cama, cubierta con una sábana. Además, advirtieron que faltaba su teléfono celular y que la caja fuerte del lugar había sido manipulada”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.