Cómo limpiar las manchas de humedad de las paredes si reaparecen después de pasar un trapo

Cómo limpiar las manchas de humedad de las paredes cuando reaparecen después de pasar un trapo. Foto: Foto: Gemini

Las manchas de humedad en las paredes son un dolor de cabeza habitual en muchos hogares, sobre todo en baños, cocinas y habitaciones con poca ventilación. Aunque pasar un trapo húmedo puede mejorar el aspecto por un tiempo, las marcas suelen regresar si no se ataca el problema de fondo.

Antes de limpiar, es fundamental determinar si la humedad proviene de condensación, filtraciones o humedad ascendente. Cada una de estas causas requiere un tratamiento distinto para evitar que la pared vuelva a deteriorarse.

Paso a paso: cómo limpiar las manchas de humedad

El primer paso es revisar si la pared está húmeda al tacto, si la pintura se desprende o si hay puntos negros o verdosos, señales que pueden indicar la presencia de moho o un problema más grave.

Para limpiar una zona pequeña, se recomienda:

Ventilar el ambiente: abrir ventanas para renovar el aire y permitir que la superficie se seque. Si hay moho, no usar ventiladores directamente sobre la mancha para evitar dispersar esporas.

Proteger las manos: usar guantes y evitar el contacto directo con la zona afectada. Si el moho es abundante, lo mejor es consultar a un profesional.

Limpiar la superficie: si la mancha es superficial y no hay moho, pasar un paño suave apenas humedecido con agua y detergente neutro, siempre que el tipo de pintura lo permita.

Retirar los restos: usar otro paño limpio, siguiendo las indicaciones adecuadas para el revestimiento.

Dejar secar por completo: mantener la ventilación y no cubrir la zona con muebles o decoraciones hasta que esté bien seca.

Humedad en casa. Foto: Mapei/Gundolf Renze - stock.adobe.com

Es importante no empapar la pared, ya que el exceso de agua puede agravar el problema. Si hay moho, la limpieza debe hacerse según las recomendaciones específicas para ese tipo de contaminación.

Por qué las manchas de humedad vuelven a aparecer

Si después de limpiar las marcas regresan, es señal de que el problema no está solo en la superficie. Las causas más frecuentes son:

Condensación: ocurre cuando el vapor de agua se deposita en paredes frías, típico en ambientes poco ventilados.

Filtraciones: pueden venir de cañerías, techos, terrazas o paredes exteriores que dejan pasar el agua.

Humedad ascendente: el agua del suelo sube por los materiales de la pared, dejando manchas, pintura descascarada o depósitos blanquecinos.

Falta de ventilación: impide que el vapor se elimine y favorece la humedad persistente.

Identificar el origen es clave para elegir el tratamiento adecuado. Pintar o limpiar la mancha sin resolver la causa solo oculta el problema por un tiempo.

Consejos para prevenir nuevas manchas de humedad

Además de limpiar, hay medidas que ayudan a reducir la humedad y evitar que las marcas vuelvan:

Ventilar todos los días: abrir ventanas, sobre todo después de cocinar, ducharse o secar ropa en el interior.

Usar extractores: en baños y cocinas, eliminan el vapor generado en las actividades diarias.

Separar los muebles de las paredes frías: dejar espacio para que circule el aire.

Reparar filtraciones: si el agua viene de una cañería, techo o pared exterior, es fundamental arreglarlo antes de pintar o revocar.

Controlar la humedad ambiental: un deshumidificador puede ser útil si el ambiente es muy húmedo de manera constante.

Atender la causa de la humedad es la única forma de evitar que las manchas vuelvan a aparecer y mantener las paredes en buen estado.