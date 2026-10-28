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La planta trepadora con flores violetas que tolera heladas, no necesita de mucho riego y crece en maceta

Se trata de un ejemplar ideal para sumar color al jardín y decorar los balcones y patios. Soporta el frío y tiene bajo requerimiento de agua. ¿Cómo cuidarla para que crezca más fuerte?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas
Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas Foto: Pinterest
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Las plantas son una de las formas más simples de llenar de color y vida los espacios del hogar. Ya sea en jardines, balcones o macetas, existen especies que se destacan por sus tonos llamativos y sus cuidados sencillos, ideales para quienes buscan decorar sin demasiado esfuerzo.

Por eso, hay una especie que resalta entre las demás por sus características: la arvejilla, una planta trepadora que reúne varias características buscadas por quienes quieren sumar flores al hogar sin dedicar demasiado tiempo a su mantenimiento. Gracias a sus tonos violetas y su rápido crecimiento, se convierten en una gran alternativa para jardines, terrazas y balcones.

Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas
Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas Foto: Pinterest

Su nombre científico es Lathyrus pubescens y forma parte de la flora sudamericana. Puede alcanzar entre uno y dos metros de altura y necesita varias horas de sol directo para poder crecer sana y sacar sus hojas verdes a flote. Además, se adapta perfectamente al cultivo en macetas amplias.

Por otro lado, sus flores atraen a abejas y abejorros, por lo que también contribuye a favorecer la presencia de polinizadores en los espacios verdes. Aunque es una plantita agradecida y fácil de cuidar, necesita de algunos cuidados extras. ¿Cuáles son?

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Cómo es la Arvejilla, la planta trepadora que crece en Sudamérica

La arvejillas una planta herbácea perenne de la familia de las leguminosas. Se caracteriza por sus tallos ramificados, sus hojas verdes con pequeños zarcillos y sus flores violáceas, agrupadas en racimos. Estas estructuras le permiten apoyarse y trepar sobre otras plantas o elementos cercanos.

Se trata de una especie nativa de Sudamérica y en la Argentina, se puede encontrar de forma silvestre desde Tucumán hasta la Patagonia, ya que crece en terrenos arenosos y rocosos, ya que conservan cierta humedad, aunque también pueden crecer en pastizales y zonas serranas.

Con un crecimiento relativamente rápido, puede desarrollar tallos de uno a dos metros. Por eso, aunque tiene un aspecto frondoso que recuerda al de un pequeño arbusto, conviene ofrecerle un soporte si se busca guiar su crecimiento vertical.

Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas
Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas Foto: Pinterest

Flores violetas: la época de floración exacta de esta especie

La arvejilla florece principalmente durante la primavera, ya que las condiciones de cultivo son las propicias gracias al calor y el aumento de las horas de sol. En Argentina, de hecho, el pico de floración se concentra a finales de año, con mayor intensidad durante el mes de noviembre.

Sus flores violetas o azul violáceas aportan color a los espacios exteriores y constituyen uno de sus principales atractivos ornamentales. Al aparecer agrupadas en racimos, generan un efecto vistoso sobre el follaje verde.

Otro de sus beneficios es que atrae abejas y abejorros, que visitan las flores en busca de recursos. De esta manera, puede incorporarse a jardines que buscan favorecer la biodiversidad y ofrecer alimento a los polinizadores.

Resistencia a las heladas: qué sucede con la Arvejilla en pleno invierno

Una de las características más interesantes de esta especie es su buena tolerancia a las heladas. A diferencia de otras trepadoras más sensibles al frío, la arvejilla puede atravesar el invierno en regiones donde se registran bajas temperaturas.

Durante esa estación, la parte aérea puede secarse y perder su aspecto verde. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la planta haya muerto: en primavera puede rebrotar desde la base y comenzar un nuevo ciclo de crecimiento.

Por eso, si durante los meses fríos los tallos se marchitan, conviene evitar descartarla de inmediato. Lo importante es observar su evolución y esperar a que llegue la temporada de crecimiento para comprobar si aparecen nuevos brotes.

Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas
Arvejilla, la planta trepadora de flores violetas que resiste las heladas y se puede cultivar en macetas Foto: Pinterest

Cuidados básicos y qué tener en cuenta antes de cultivar Lathyrus pubescens en maceta

Para favorecer el crecimiento de esta planta, es importante prestar atención a algunos elementos que son importantes, tales como las horas de exposición al sol, el drenaje, el tamaño de la maceta y el sustrato:

  • Luz solar: necesita pleno sol, idealmente seis horas o más de exposición directa por día. Una ubicación luminosa favorece el crecimiento y la floración.
  • Riego moderado a bajo: no requiere grandes cantidades de agua. Conviene regar cuando el sustrato lo necesite y evitar el exceso de humedad, especialmente si el recipiente no drena bien.
  • Maceta amplia: para cultivarla en contenedor, se recomienda una maceta de al menos 20 litros, que permita desarrollar sus raíces.
  • Sustrato adecuado: una mezcla de tierra con compost y un sustrato comercial para plantas puede ayudar a proporcionar nutrientes y una estructura apropiada. Lo fundamental es que permita evacuar el agua sobrante.
  • Buen drenaje: la maceta debe contar con orificios en la base para evitar el encharcamiento, que puede perjudicar las raíces.
  • Soporte para trepar: colocar una guía, una celosía o un tutor ayuda a ordenar los tallos y aprovechar mejor el espacio disponible.

Antes de cultivarla, también es importante tener en cuenta que su aspecto cambia a lo largo del año. Durante el invierno puede perder la parte aérea y volver a brotar cuando las condiciones resultan favorables.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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