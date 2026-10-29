comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tragedia ferroviaria en España: ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Se difundió el primer balance oficial del choque entre un tren de Renfe y una formación de Iryo detenida en Urda. Hay numerosos heridos y un argentino permanece desaparecido, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.
Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad en España. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La cifra de víctimas fatales del accidente ferroviario ocurrido en Urda, España, ascendió a 74, según el balance provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). La tragedia se produjo cuando un tren de Renfe chocó contra la parte trasera de una formación de Iryo que estaba detenida. Entre las víctimas hay al menos una argentina, mientras que otro compatriota permanece desaparecido.

El organismo investigador advirtió que todavía hay un número “muy elevado de heridos aún pendiente de confirmar”. Se trata de la primera comunicación oficial de la CIAF sobre la cantidad de fallecidos, luego de que los datos iniciales fueran difundidos por los servicios de emergencia que trabajaron en el lugar.

La comisión informó que un equipo de investigadores permanece en la zona desde la mañana del miércoles, cuando ocurrió el siniestro. Las tareas buscan esclarecer las circunstancias de la colisión y determinar cómo se produjo el impacto entre ambas formaciones.

Cómo ocurrió el choque entre los trenes de Renfe e Iryo

El accidente se produjo el miércoles a las 8:54, hora local, cuando un tren AVE de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Sevilla embistió por detrás a una formación de Iryo que permanecía detenida en la vía.

Contenido Recomendado

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.

Quién es y qué se sabe de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España

Selfie muestra a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España.

Según los datos iniciales, en el tren de Renfe viajaban 397 personas, mientras que el servicio de Iryo transportaba a 147 pasajeros, incluido un bebé. La fuerza del impacto provocó que varios vagones cayeran por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro. Entre las hipótesis difundidas se encuentra una falla en el sistema de seguridad ferroviaria y una secuencia de decisiones que habría permitido que el AVE reanudara la marcha mientras el Iryo seguía detenido. Estos aspectos deberán ser esclarecidos por la investigación.

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.
Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad en España. Foto: REUTERS

Los reyes de España visitaron a los heridos

En medio de las tareas de asistencia, los reyes Felipe VI y Letizia visitaron este jueves a los heridos internados en el Hospital Universitario de Toledo, ubicado cerca del lugar del accidente. El centro médico atendía a más de veinte personas, quince de ellas en estado crítico, según el balance incluido en el reporte inicial.

Durante la visita, el rey Felipe VI expresó su pesar por las víctimas y pidió a la sociedad española mantenerse unida frente a la tragedia: “Seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias”, manifestó el monarca.

Además, llamó a afrontar las consecuencias del accidente “unidos y con dignidad”.

Accidente de trenMuertosEspaña
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Christine Lagarde renunció a la presidencia del Banco Central Europeo meses antes del fin de su mandato

    Christine Lagarde renunció a la presidencia del Banco Central Europeo meses antes del fin de su mandato

  2. Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

    Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador: ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

  3. El rescate de Georgie:escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado

    El rescate de Georgie: escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado

  4. Excavaron 4,5 kilómetros bajo el Canal de Panamá con una tuneladora de 93 metros:necesitaron 20.655 piezas de concreto para finalizar la obra

    Excavaron 4,5 kilómetros bajo el Canal de Panamá con una tuneladora de 93 metros: necesitaron 20.655 piezas de concreto para finalizar la obra

  5. Buscan ya voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile:ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres

    Buscan ya voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile: ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

Celebración del 20° aniversario del Museo de Arte Tigre, en donde el intendente Julio Zamora reafirmó el compromiso para fortalecer el icónico espacio cultural

La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV:“Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Karina Milei destacó la importancia de integrar a las pymes argentinas a los grandes proyectos de inversión:“Acá tienen que ganar todos”

Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel mientras mantiene silencio ante el triunfo de Lula en Brasil:“Felicitaciones, querido amigo”

Economía

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9:por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

Internacionales

Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”

Lula da Silva y Mauricio Macri

Sillas voladoras y trompadas:el video de la batalla campal entre diputados en el Parlamento de Armenia

El rescate de Georgie:escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado

Christine Lagarde renunció a la presidencia del Banco Central Europeo meses antes del fin de su mandato