Tragedia ferroviaria en España: ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad en España. Foto: REUTERS

La cifra de víctimas fatales del accidente ferroviario ocurrido en Urda, España, ascendió a 74, según el balance provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). La tragedia se produjo cuando un tren de Renfe chocó contra la parte trasera de una formación de Iryo que estaba detenida. Entre las víctimas hay al menos una argentina, mientras que otro compatriota permanece desaparecido.

El organismo investigador advirtió que todavía hay un número “muy elevado de heridos aún pendiente de confirmar”. Se trata de la primera comunicación oficial de la CIAF sobre la cantidad de fallecidos, luego de que los datos iniciales fueran difundidos por los servicios de emergencia que trabajaron en el lugar.

La comisión informó que un equipo de investigadores permanece en la zona desde la mañana del miércoles, cuando ocurrió el siniestro. Las tareas buscan esclarecer las circunstancias de la colisión y determinar cómo se produjo el impacto entre ambas formaciones.

Cómo ocurrió el choque entre los trenes de Renfe e Iryo

El accidente se produjo el miércoles a las 8:54, hora local, cuando un tren AVE de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Sevilla embistió por detrás a una formación de Iryo que permanecía detenida en la vía.

Según los datos iniciales, en el tren de Renfe viajaban 397 personas, mientras que el servicio de Iryo transportaba a 147 pasajeros, incluido un bebé. La fuerza del impacto provocó que varios vagones cayeran por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro. Entre las hipótesis difundidas se encuentra una falla en el sistema de seguridad ferroviaria y una secuencia de decisiones que habría permitido que el AVE reanudara la marcha mientras el Iryo seguía detenido. Estos aspectos deberán ser esclarecidos por la investigación.

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad en España. Foto: REUTERS

Los reyes de España visitaron a los heridos

En medio de las tareas de asistencia, los reyes Felipe VI y Letizia visitaron este jueves a los heridos internados en el Hospital Universitario de Toledo, ubicado cerca del lugar del accidente. El centro médico atendía a más de veinte personas, quince de ellas en estado crítico, según el balance incluido en el reporte inicial.

Durante la visita, el rey Felipe VI expresó su pesar por las víctimas y pidió a la sociedad española mantenerse unida frente a la tragedia: “Seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias”, manifestó el monarca.

Además, llamó a afrontar las consecuencias del accidente “unidos y con dignidad”.