Ignacio tiene 10 años, sufrió más de 30 fracturas por su enfermedad y necesita la solidaridad de todos para operarse: cómo donar en la campaña “Todos por Nacho”

Ignacio tiene 10 años y sufrió más de 30 fracturas por su enfermedad. Foto: Redes sociales

Ignacio, un niño de 10 años oriundo de un pequeño pueblo de Salta, necesita la ayuda de la comunidad para acceder a una cirugía que podría mejorar su calidad de vida. El pequeño padece osteogénesis imperfecta, una enfermedad conocida popularmente como “huesos de cristal”, y ya sufrió más de 30 fracturas. Por este motivo, se puso en marcha una campaña solidaria que busca recaudar 22 millones de pesos para adquirir insumos médicos especiales que deben importarse desde Canadá.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de una organización solidaria y distintas personalidades del espectáculo argentino, que se sumaron a la difusión de la historia para conseguir los fondos necesarios.

Cómo colaborar con la campaña solidaria para ayudar a Ignacio

La historia del pequeño salteño comenzó a movilizar a distintas figuras públicas, que se sumaron a la difusión de la colecta para ampliar su alcance.

La campaña difundió el siguiente alias para recibir colaboraciones:

Alias: ayudar.salva

Titular: Natalia Paola García

Antes de realizar una transferencia, se recomienda comprobar que el nombre del titular de la cuenta coincida con los datos oficiales de los organizadores de la colecta.

Ignacio tiene 10 años y padece osteogénesis imperfecta. Foto: Redes sociales

Entre las personalidades mencionadas por los organizadores aparecen Topa, el Chaqueño Palavecino, Marcela Baños, Marcela Feudale y Fabián Gianola, quienes acompañan la iniciativa para reunir el dinero necesario.

Cuánto dinero necesita Ignacio para los insumos médicos que deben llegar desde Canadá

Para avanzar con su tratamiento, Ignacio necesita una intervención quirúrgica que contempla la colocación de clavos y dispositivos ortopédicos especiales en sus miembros superiores e inferiores.

Según explicaron los impulsores de la colecta, la operación será gratuita, pero los elementos necesarios deben importarse desde Canadá, lo que representa un costo que su familia no puede afrontar por sus propios medios.

El objetivo económico de la campaña es reunir 22 millones de pesos. Los organizadores aseguraron que ya lograron recaudar una parte importante del monto total, aunque todavía necesitan nuevas contribuciones para completar la compra de los materiales.

Qué enfermedad tiene Ignacio y por qué necesita una cirugía

Desde antes de nacer, Ignacio enfrenta las consecuencias de la osteogénesis imperfecta, una enfermedad genética que provoca una fragilidad extrema en los huesos y aumenta el riesgo de fracturas, incluso ante movimientos cotidianos.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores de la campaña, el niño ya sufrió más de 42 fracturas en distintas partes del cuerpo, una situación que condiciona su movilidad y requiere cuidados médicos constantes.

Según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos (NIAMS), existen tratamientos que permiten reducir las complicaciones y mejorar la autonomía de quienes la padecen.

Entre las intervenciones posibles se encuentra la colocación de barras metálicas especiales que ayudan a estabilizar los huesos y prevenir nuevas fracturas.

Mientras continúa la recaudación, la familia de Ignacio busca reunir los fondos restantes para acceder a los materiales que necesita la intervención. Cada aporte permitirá acercarse al objetivo económico anunciado y avanzar con el tratamiento indicado para el niño.