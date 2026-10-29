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Crece hasta 30 centímetros y tiene flores de varios colores: así es el clavel chino, ideal para macetas y balcones

Esta planta ornamental se volvió una de las favoritas para patios y terrazas por su tamaño compacto y la variedad de tonos en sus flores.

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Crece hasta 30 centímetros y tiene flores de varios colores: así es el clavel chino, ideal para macetas y balcones
Crece hasta 30 centímetros y tiene flores de varios colores: así es el clavel chino, ideal para macetas y balcones Foto: Gemini
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El clavel chino se transformó en una de las opciones más buscadas para quienes quieren sumar flores a balcones, patios o espacios reducidos. Con una altura que varía entre 20 y 30 centímetros según la variedad, esta planta ornamental se destaca por su porte compacto y por la explosión de colores que ofrece: desde rosas y rojos hasta blancos, violetas y combinaciones bicolores.

Su nombre científico es Dianthus chinensis y pertenece a la familia de las cariofiláceas. Se cultiva como anual o perenne de vida corta y se adapta tanto a canteros como a macetas y jardineras, lo que la hace ideal para quienes no cuentan con mucho espacio.

Los cuidados clave para que el clavel chino florezca

Para que el clavel chino luzca en todo su esplendor, necesita buena iluminación. Puede crecer a pleno sol o con algo de sombra parcial, aunque en zonas de mucho calor conviene protegerlo del sol fuerte de la tarde.

El clavel chino es una planta ornamental de porte compacto que se destaca por sus flores en tonos rosas, rojos, blancos y violetas
El clavel chino es una planta ornamental de porte compacto que se destaca por sus flores en tonos rosas, rojos, blancos y violetas Foto: Gemini

El drenaje es otro punto fundamental: el sustrato debe permitir que el agua escurra bien, ya que el exceso de humedad puede provocar enfermedades en las raíces. Lo ideal es regar solo cuando la tierra lo requiera, evitando que quede empapada de forma permanente.

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Un truco para prolongar la floración es retirar las flores marchitas. Así, la planta se mantiene prolija y puede seguir dando color durante buena parte de la temporada.

Por qué el clavel chino es perfecto para balcones y macetas

El tamaño reducido del clavel chino permite sumar flores sin ocupar demasiado lugar, por lo que es perfecto para recipientes individuales o jardineras. Además, se puede combinar con otras especies ornamentales siempre que compartan necesidades similares de luz y riego.

Las flores pueden ser simples o dobles, según el cultivar, y ofrecen una amplia paleta de colores. Antes de elegir una variedad, conviene consultar la altura y el período de floración, ya que no todos los ejemplares tienen las mismas características.

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