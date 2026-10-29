Caso Nancy Godoy: la pista clave que apareció tras el hallazgo y cómo es el terreno donde encontraron su cuerpo

Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes Foto: Redes Sociales

La Justicia de Corrientes continúa investigando el crimen de Nancy Godoy, la docente de 52 años asesinada en El Malezal, un paraje rural ubicado en el distrito Esquina ubicado en el extremo sur de la provincia. Después de más de dos semanas desaparecida, las autoridades policiales encontraron los restos de la mujer en un descampado de la zona este miércoles 28 de octubre.

El cuerpo estaba semisumergido en un terreno de pastoreo dispuesto a 2,5 kilómetros de la Escuela N° 626 en la que Nancy trabajaba como directora suplente.

La pista clave que habría encontrado la Policía de Corrientes

Después del hallazgo del cuerpo de la docente, las autoridades policiales montaron diferentes operativos periciales para tratar de dar con mayores pistas sobre lo que podría haberle ocurrido a la mujer. No muy lejos de esa región rural, los agentes encontraron una bolsa con objetos que también están siendo analizados.

Por el asesinato de Nancy Godoy detuvieron a cinco personas que ya cuentan con prisión preventiva. Foto: Redes Sociales

Según detalló Infobae, la Policía de Corrientes habría confirmado que el dispositivo móvil de la mujer estaba en esa bolsa. Este elemento es clave para la investigación, ya que podría brindar más detalles acerca de los últimos movimientos de la docente y determinar si conocía o no a los atacantes.

Cómo es el terreno donde encontraron a la docente de 52 años

De acuerdo a las precisiones policiales, el terreno en el que se encontraron los restos de Nancy Godoy es de muy difícil acceso, ya que se trata de un sitio con gran cantidad de vegetación espesa y suelo frondoso. Es una zona de humedales profundos cubierta de juncos y pastizales.

Por otro lado, el exceso de plantas cubren parte del territorio y eso hizo que los rastrillajes se hicieran cada vez más dificultosos. En el video publicado por TN, también se alcanzan a ver bolsas de residuos.

Así es lugar en el que encontraron a Nancy Godoy

La autopsia del cuerpo de Nancy Godoy comenzó este mediodía

Tras el operativo policial, los efectivos retiraron los restos y los trasladaron Instituto Médico Forense (IMF) de Corrientes. La autopsia comenzó este mediodía y el objetivo es determinar la causa de muerte de la docente. También buscan saber si antes de ser asesinada sufrió de un abuso sexual.

Desde el instituto forense indicaron que darán a conocer los resultados a la familia en las próximas horas. Nancy Godoy era madre de tres hijos: Adán, Sebastián y José.

Quiénes son los detenidos por el asesinato de Nancy Godoy

Las autoridades policiales detuvieron a cinco personas -que por orden del juez de garantías Jorge Gustavo Vallejos- cuentan con prisión preventiva.

Se trata del capataz Ireneo Zarza, considerado autor material del crimen; Felipe Dionisio Sandoval, quien también se desempeñaba como encargo del predio rural aledaño a la escuela; Rosa Leguizamón y su pareja Nahuel Rojas.

Estos últimos tres individuos también están siendo considerados por los fiscales María González y Javier Gustavo Mosquera como coautores del asesinato. En tanto, el quinto detenido es Ernesto Bourdón, quien está imputado en la causa por presunto falso testimonio.

Los fiscales los llamarán a declaración indagatoria esta misma semana para contar con su versión de los hechos.