Fiesta Provincial del Búfalo: cuándo y dónde se celebrará la tradición ganadera que crece en el país

Fiesta Provincial del Búfalo: cuándo y dónde se celebrará la tradición ganadera. Foto: Unsplash

En el interior de Corrientes, una localidad convirtió a un animal poco habitual en otras regiones del país en uno de sus principales símbolos de identidad. Se trata de Caá Catí, un pueblo del departamento General Paz que se prepara para celebrar la décima edición de la Fiesta Provincial del Búfalo, un encuentro que refleja el crecimiento de una actividad ganadera con características particulares.

La celebración se realizará el 6 y 7 de noviembre de 2026, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Caá Catí. Durante ambas jornadas, productores y visitantes participarán de actividades que combinarán conocimientos técnicos, remates ganaderos, propuestas gastronómicas y espectáculos.

Sin embargo, detrás de esta fiesta existe una historia que va mucho más allá de la celebración: Corrientes es la provincia con mayor cantidad de búfalos de Argentina, y Caá Catí ocupa un lugar estratégico en el desarrollo de esta producción.

Por qué Caá Catí se convirtió en la Capital Provincial del Búfalo

La relación entre Caá Catí y los búfalos tiene raíces productivas. Estos animales fueron introducidos en Argentina a comienzos del siglo XX y encontraron condiciones favorables en distintas zonas del Nordeste, especialmente en terrenos húmedos y anegadizos.

Fiesta Provincial del Búfalo en Caá Catí, un pueblo del departamento General Paz, provincia de Corrientes. Foto: corrientes.tur.ar

A diferencia del ganado bovino tradicional, los búfalos poseen características que les permiten aprovechar ambientes donde la producción ganadera puede presentar mayores dificultades.

Según los fundamentos de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2024, Corrientes registraba 86.262 búfalos distribuidos en 375 establecimientos productivos. De ese total, 20.815 animales se encontraban en el departamento General Paz.

Estas cifras, correspondientes a la información utilizada en aquella iniciativa legislativa, ayudan a comprender la importancia económica de la actividad. En 2016, mediante la Ley Provincial 6385, Caá Catí recibió el reconocimiento de Capital Provincial del Búfalo, una distinción que consolidó su vínculo con esta especie.

Fiesta Provincial del Búfalo 2026: remates, gastronomía y actividades

La décima edición tendrá una programación ampliada y buscará acercar la producción bubalina tanto a especialistas como a familias y turistas.

La relación entre Caá Catí y los búfalos tiene raíces productivas. Foto: Unsplash

Entre las actividades anunciadas figuran capacitaciones técnicas, encuentros con especialistas nacionales e internacionales y el tradicional remate de reproductores, una instancia importante para los establecimientos interesados en mejorar sus rodeos.

Una de las principales novedades será el primer concurso gastronómico con carne de búfalo, acompañado por degustaciones y espacios de comercialización destinados a emprendedores locales.

Durante la presentación oficial, el intendente Selmar Meza explicó el objetivo de la celebración: “Queremos demostrar no solamente a la provincia de Corrientes, sino a toda la Argentina y al mundo las bondades que tiene el búfalo”.

De Capital Provincial a Capital Nacional del Búfalo: el proyecto que impulsa Caá Catí

El crecimiento de la actividad ganadera también abrió una nueva aspiración para la localidad: obtener el reconocimiento de Capital Nacional del Búfalo.

Una de las principales novedades será el primer concurso gastronómico con carne de búfalo. Foto: Unsplash

Durante el lanzamiento de la fiesta, las autoridades municipales destacaron que el proyecto legislativo correspondiente ya había recibido media sanción en Diputados y aguardaba tratamiento en el Senado.

Además, existe una iniciativa parlamentaria para declarar Fiesta Nacional al encuentro que se celebra en Caá Catí e incorporarlo al calendario turístico argentino.

Así, durante dos jornadas de noviembre, Caá Catí volverá a demostrar cómo una producción ganadera puede convertirse en parte fundamental de la identidad cultural y económica de una comunidad.