comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fiesta Provincial del Búfalo: cuándo y dónde se celebrará la tradición ganadera que crece en el país

La décima edición reunirá a productores y especialistas con remates ganaderos, degustaciones y un concurso gastronómico de carne de búfalo. El evento busca fortalecer una actividad con creciente importancia económica y turística.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Búfalo; animales
Fiesta Provincial del Búfalo: cuándo y dónde se celebrará la tradición ganadera. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el interior de Corrientes, una localidad convirtió a un animal poco habitual en otras regiones del país en uno de sus principales símbolos de identidad. Se trata de Caá Catí, un pueblo del departamento General Paz que se prepara para celebrar la décima edición de la Fiesta Provincial del Búfalo, un encuentro que refleja el crecimiento de una actividad ganadera con características particulares.

La celebración se realizará el 6 y 7 de noviembre de 2026, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Caá Catí. Durante ambas jornadas, productores y visitantes participarán de actividades que combinarán conocimientos técnicos, remates ganaderos, propuestas gastronómicas y espectáculos.

Sin embargo, detrás de esta fiesta existe una historia que va mucho más allá de la celebración: Corrientes es la provincia con mayor cantidad de búfalos de Argentina, y Caá Catí ocupa un lugar estratégico en el desarrollo de esta producción.

Por qué Caá Catí se convirtió en la Capital Provincial del Búfalo

La relación entre Caá Catí y los búfalos tiene raíces productivas. Estos animales fueron introducidos en Argentina a comienzos del siglo XX y encontraron condiciones favorables en distintas zonas del Nordeste, especialmente en terrenos húmedos y anegadizos.

Contenido Recomendado

Donaron sus tierras para que pasara el ferrocarril:el pueblo bonaerense de dos nombres, una estación de 1885 y calles que inspiraron a Osvaldo Soriano

María Ignacia-Vela

Nació como puerto a fines del siglo XIX, quedó aislado por una ruta y décadas después una familia lo convirtió en refugio

Cabo Raso, paraje de Chubut
La décima edición reunirá a productores y especialistas con remates ganaderos, degustaciones y un concurso gastronómico de carne de búfalo.
Fiesta Provincial del Búfalo en Caá Catí, un pueblo del departamento General Paz, provincia de Corrientes. Foto: corrientes.tur.ar

A diferencia del ganado bovino tradicional, los búfalos poseen características que les permiten aprovechar ambientes donde la producción ganadera puede presentar mayores dificultades.

Según los fundamentos de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2024, Corrientes registraba 86.262 búfalos distribuidos en 375 establecimientos productivos. De ese total, 20.815 animales se encontraban en el departamento General Paz.

Estas cifras, correspondientes a la información utilizada en aquella iniciativa legislativa, ayudan a comprender la importancia económica de la actividad. En 2016, mediante la Ley Provincial 6385, Caá Catí recibió el reconocimiento de Capital Provincial del Búfalo, una distinción que consolidó su vínculo con esta especie.

Fiesta Provincial del Búfalo 2026: remates, gastronomía y actividades

La décima edición tendrá una programación ampliada y buscará acercar la producción bubalina tanto a especialistas como a familias y turistas.

Búfalo; animales
La relación entre Caá Catí y los búfalos tiene raíces productivas. Foto: Unsplash

Entre las actividades anunciadas figuran capacitaciones técnicas, encuentros con especialistas nacionales e internacionales y el tradicional remate de reproductores, una instancia importante para los establecimientos interesados en mejorar sus rodeos.

Una de las principales novedades será el primer concurso gastronómico con carne de búfalo, acompañado por degustaciones y espacios de comercialización destinados a emprendedores locales.

Durante la presentación oficial, el intendente Selmar Meza explicó el objetivo de la celebración: “Queremos demostrar no solamente a la provincia de Corrientes, sino a toda la Argentina y al mundo las bondades que tiene el búfalo”.

De Capital Provincial a Capital Nacional del Búfalo: el proyecto que impulsa Caá Catí

El crecimiento de la actividad ganadera también abrió una nueva aspiración para la localidad: obtener el reconocimiento de Capital Nacional del Búfalo.

Búfalo; animales
Una de las principales novedades será el primer concurso gastronómico con carne de búfalo. Foto: Unsplash

Durante el lanzamiento de la fiesta, las autoridades municipales destacaron que el proyecto legislativo correspondiente ya había recibido media sanción en Diputados y aguardaba tratamiento en el Senado.

Además, existe una iniciativa parlamentaria para declarar Fiesta Nacional al encuentro que se celebra en Caá Catí e incorporarlo al calendario turístico argentino.

Así, durante dos jornadas de noviembre, Caá Catí volverá a demostrar cómo una producción ganadera puede convertirse en parte fundamental de la identidad cultural y económica de una comunidad.

TurismoFiestas RegionalesCorrientes
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Donaron sus tierras para que pasara el ferrocarril:el pueblo bonaerense de dos nombres, una estación de 1885 y calles que inspiraron a Osvaldo Soriano

    Donaron sus tierras para que pasara el ferrocarril: el pueblo bonaerense de dos nombres, una estación de 1885 y calles que inspiraron a Osvaldo Soriano

  2. Fue fundado en 1753, está rodeado de montañas y conserva una iglesia colonial:el pueblo norteño que parece detenido en el tiempo

    Fue fundado en 1753, está rodeado de montañas y conserva una iglesia colonial: el pueblo norteño que parece detenido en el tiempo

  3. Nació como puerto a fines del siglo XIX, quedó aislado por una ruta y décadas después una familia lo convirtió en refugio

    Nació como puerto a fines del siglo XIX, quedó aislado por una ruta y décadas después una familia lo convirtió en refugio

  4. Nació como fonda para trabajadores del puerto, en 1976 cambió de nombre y hoy conserva una barra única en Buenos Aires

    Nació como fonda para trabajadores del puerto, en 1976 cambió de nombre y hoy conserva una barra única en Buenos Aires

  5. Nació como una colonia sin plaza y se convirtió en un corazón productivo de Santa Fe:el pueblo fundado por inmigrantes europeos que homenajea a un célebre científico

    Nació como una colonia sin plaza y se convirtió en un corazón productivo de Santa Fe: el pueblo fundado por inmigrantes europeos que homenajea a un célebre científico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones en Bariloche:la alianza de Walter Cortés y Alberto Weretilneck se impone los comicios a Convencionales

Walter Cortés y Alberto Weretilneck.

El Gobierno no consigue los votos necesarios en el Senado para la eliminación de las PASO:cómo sigue la negociación con los gobernadores

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras para la visita del papa León XIV en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO:“Se puede trabajar juntos”

Tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez, Javier Milei vuelve a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana

Economía

Calendario ANSES de noviembre:las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

Calendario ANSES

ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Cuenta DNI:todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes:cuáles serán las nuevas tarifas

Internacionales

Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil:“Esto no es democracia”

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reacciona después de que la autoridad electoral del país anunciara que se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Videos impresionantes:un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio

Midterms en USA:Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

A una semana de su llegada a la Argentina, el Papa León XIV clamó por la paz en Ucrania y pidió “fomentar la voluntad de diálogo”