Cayetano Grossi, el italiano que se convirtió en el primer asesino en serie de Argentina: abusó de sus hijastras, mató a 3 bebés y lo fusilaron a los 46 años

Cayetano Grossi, el primer asesino en serie de Argentina. Fue fusilado a los 46 años en la Penitenciaría de Buenos Aires en abril de 1900. Foto: Dominio Público

Sobre asesinos en serie de la Argentina uno puede nombrar rápidamente al Petiso Orejudo, a Carlos Eduardo Robledo Puch y a Yiya Murano. Quizás estos tres sean los más populares, pero no los únicos que existieron en la historia policial de nuestro país. Cayetano Grossi (1854-1900) es considerado el “primer homicida en serie de todo el territorio argentino”. ¿Cuándo comenzaron sus crímenes entonces?

Para conocer más en detalle a Grossi hay que viajar hacia la segunda mitad del siglo XIX. El hombre oriundo del municipio de Bonifati, provincia de Cosenza, dejó su Italia natal para radicarse en la Argentina en 1878. Se cree que primero trabajó en el Consulado italiano en Buenos Aires, aunque más tarde empezó a desempeñarse como carrero, un oficio que consistía en conducir un carro y que era de vital importancia para el transporte tanto de productos como de personas antes de la expansión del ferrocarril.

Grossi tenía una personalidad violenta e impredecible. De hecho, el sujeto habría sido detenido apenas un año después de llegar al país tras un conflicto en vía pública con otra persona.

No obstante, al poco tiempo y una vez instalado en Buenos Aires, Grossi conoció a Rosa Ponce de Nicola y se mudó con ella. La mujer -que era viuda- ya tenía tres hijas llamadas Catalina, María y Clara. De su vínculo con Rosa nacerían otros tres niños. Sin embargo, el infierno para esta familia estaba por comenzar.

En 1898 salieron a la luz los brutales crímenes de Cayetano Grossi

La información policial de aquella época no precisa fechas, pero tras empezar a convivir con Ponce de Nicola, el individuo comenzó a abusar sexualmente de sus hijastras Catalina y Clara, quien tenían entre 20 y 22 años. Producto de esas violaciones las jóvenes quedaron embarazadas y lo habrían ocultado por nueve meses.

Grossi trabajaba como carrero en Buenos Aires. Imagen remasterizada con IA. Foto: Dominio Público

Pocas semanas después del nacimiento de la primera niña, Grossi la asesinó y descartó el cuerpo en un basural de la ciudad cerca del Río de la Plata. Sin embargo, el 29 de mayo de 1896, un hombre identificado como Teodoro Desanti halló entre los residuos del contenedor la extremidad de un recién nacido. De acuerdo a la investigación detallada por Sofía Mantilla en su tesis de la Maestría en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el individuo solía ir a la Quema de Basura para recolectar huesos y luego intercambiarlos con los dueños de una grasería de la zona.

Al ver que esos restos eran humanos, los vecinos llamaron a la Policía para que investigaran el hecho. Sin embargo, pese a una sucinta pesquisa por parte de las autoridades, nunca se llegó a identificar al responsable de aquel asesinato. Ahora bien, sí lograron confirmar que se trataba de una niña.

Mientras tanto Grossi continuó asesinando, pero fue atrapado recién dos años más tarde del supuesto primer homicidio. Un vecino encontró los restos de un niño con fractura de cráneo en ese mismo basural cercano al puerto porteño y avisó a los agentes de Policía. Solo que esta vez los investigadores lograron dar con pistas que los dirigió al asesino serial. Entre los residuos se encontraron objetos y prendas -que tras una exhaustiva investigación- permitieron dar con el nombre de Cayetano Grossi y su familia.

Los agentes, en dirección hacia el domicilio del homicida, hallaron el cuerpo de un tercer bebé. Si bien se confirmó el asesinato de tres niños recién nacidos, se cree que Grossi habría matado a más pequeños.

La detención de Cayetano Grossi, el asesino serial de bebés

Por más de dos años, el sujeto pensó que sus crímenes quedarían impunes pero no fue así. El 10 de mayo de 1898, Grossi fue detenido por la Policía de la Comisaría 12. También fueron arrestadas Rosa, Catalina y Clara. Los investigadores pudieron confirmar que el sujeto mantenía relaciones sexuales abusivas con las tres y que las mujeres ocultaban los embarazos.

En su declaración ante las autoridades judiciales, Grossi culpó a las mujeres de los homicidios de los bebés, aseguró que los niños eran hijos de otros hombres y que él pensaba darlos en adopción a un centro de niños huérfanos.

A pesar de que Grossi siguió jurando su inocencia, la Policía no le creyó en absoluto y en base a los materiales reunidos en el expediente judicial lo mantuvieron detenido acusado del asesinato de al menos tres niños.

Cayetano Grossi fue ejecutado en el pelotón de fusilamiento de la Penitenciaría de Buenos Aires. Imagen remasterizada con IA. Foto: Dominio Público

El juicio, la condena a muerte y posterior ejecución

Casi siete meses después de su detención, Cayetano Grossi fue sometido a juicio por los homicidios y el 20 de diciembre de 1898 el magistrado Ernesto Madero decidió condenarlo a muerte por sus brutales crímenes en serie. Dos años después, el 5 de abril de 1900, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y en la mañana del día 6 de abril, fue ejecutado en el pelotón de fusilamiento de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. Tenía 46 años.

¿Qué pasó con Rosa Ponce de Nicola y sus hijas Catalina y Clara?

Para los investigadores, las tres mujeres fueron cómplices de los asesinatos. Por tanto fueron condenadas a tres años de prisión por el delito de “encubrimiento agravado”. En el caso de Catalina, su pena se redujo a dos años.