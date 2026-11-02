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Delicada y vibrante: la planta que llena de flores amarillas el jardín y perfuma el aire durante la primavera

Sus racimos dorados transforman cualquier jardín en un verdadero espectáculo natural. Necesita de mucho sol y algunos cuidados especiales para lucir en todo su esplendor.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera
Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera Foto: Pinterest
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Hay plantas que son capaces de cambiar por completo la apariencia del jardín simplemente con su floración, ya que se llena de vida e incluso de un aroma que siempre recuerda a la primavera. Entre las más conocidas, existe un árbol cuyas ramas se cubren de pequeñas flores amarillas que forman un romántico racimo y desprenden un perfume dulce, ideal para los días de calor.

Se trata de la acacia mimosa, o también llamada por su nombre científico, Acacia dealbata. Es un árbol ornamental originario de Australia que puede alcanzar varios metros de altura y se destaca por su follaje fino, de tonalidad verde plateada, que contrasta con sus abundantes flores doradas.

Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera
Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera Foto: Pinterest

En climas templados, su floración suele producirse entre fines del invierno y persiste hasta el comienzo del verano, aunque el momento puede variar según la región y las condiciones ambientales.

Cómo es la acacia mimosa y por qué se destaca por sus flores amarillas

La acacia mimosa es un árbol perenne que se caracteriza por su rápido crecimiento y su copa extendida. Sus hojas son pequeñas y les da una apariencia liviana y plumosa. Pero esto no es todo, sino que su principal atractivo aparece durante la floración: produce numerosos capítulos de flores diminutas, agrupados en racimos de un amarillo intenso.

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Además de su valor ornamental, sus flores desprenden un perfume característico que puede percibirse en los alrededores. Por eso, es una alternativa para jardines amplios, parques y espacios donde pueda desarrollarse sin restricciones.

Antes de plantarla, es importante tener en cuenta su tamaño adulto y elegir un lugar adecuado. No es una especie pensada para espacios pequeños ni conviene ubicarla demasiado cerca de construcciones, cañerías o superficies que puedan verse afectadas por sus raíces.

Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera
Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera Foto: Pinterest

Cómo cuidar la acacia mimosa para que crezca fuerte y florezca

Para que la Acacia dealbata crezca correctamente en el jardín y produzca sus característicos racimos amarillos, es importante prestar atención especial a la ubicación y a otros elementos que son muy importantes para su desarrollo:

  • Luz solar: necesita una ubicación a pleno sol para crecer con vigor y favorecer una floración abundante. Lo ideal es elegir un sector abierto, con varias horas de luz directa al día.
  • Riego: durante los primeros años requiere riegos regulares para establecer sus raíces. Una vez que está bien arraigada, puede tolerar períodos moderados de sequía, aunque conviene evitar que el suelo permanezca completamente seco durante demasiado tiempo.
  • Suelo: prefiere terrenos sueltos y con buen drenaje. No tolera bien el encharcamiento, por lo que es importante evitar los sectores donde se acumula agua.
  • Poda: no necesita intervenciones intensas. Se pueden retirar las ramas secas, dañadas o mal ubicadas después de la floración para mantener su estructura.
  • Temperatura: se adapta a climas templados y puede soportar algunas heladas leves cuando está establecida, pero las temperaturas muy bajas pueden perjudicarla.
  • Espacio: como puede alcanzar un tamaño considerable, necesita suficiente lugar para extender su copa y sus raíces. Es preferible plantarla directamente en el suelo antes que mantenerla en una maceta durante toda su vida.
Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera
Como cuidar el árbol de acacia mimosa en la primavera Foto: Pinterest

Con una ubicación soleada, un terreno bien drenado y cuidados adecuados durante sus primeros años, el árbol de la acacia mimosa puede convertirse en una protagonista del jardín. Su floración amarilla y su perfume característico hacen que la llegada de la primavera tenga un atractivo especial.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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