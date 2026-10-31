Estados Unidos busca trabajadores en noviembre 2026: empleos con incentivos de hasta US$60.000 y cómo postularse

La convocatoria incluye agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de aduanas, agentes de interdicción marítima y profesionales de diferentes especialidades. Foto: Google Gemini.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció una nueva serie de eventos de reclutamiento laboral para noviembre de 2026, con cinco jornadas virtuales destinadas a personas interesadas en incorporarse al organismo federal. Según el comunicado oficial, las oportunidades incluyen funciones de seguridad fronteriza, vigilancia marítima, administración y apoyo profesional, con incentivos económicos de hasta US$60.000 para determinados puestos y destinos.

Qué empleos ofrece Estados Unidos y cuánto pagan

La convocatoria incluye agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de aduanas, agentes de interdicción marítima y profesionales de diferentes especialidades. También contempla actividades dirigidas a veteranos militares y sus cónyuges.

Según los anuncios oficiales publicados en USAJOBS, las remuneraciones de referencia para algunas posiciones son:

Agente de la Patrulla Fronteriza: desde US$51.632 anuales.

Oficial de Aduanas y Protección Fronteriza: desde US$41.863 anuales.

Agente de interdicción marítima: desde US$65.545 anuales.

Las cifras corresponden a convocatorias específicas publicadas en octubre de 2026 y pueden variar según el puesto, la experiencia, el destino y los complementos salariales. Su vigencia debe comprobarse al momento de presentar la solicitud.

La agencia establece que la ciudadanía estadounidense es obligatoria para los puestos anunciados. Foto: Google Gemini.

La CBP también ofrece incentivos adicionales. En determinadas posiciones de oficiales de aduanas pueden alcanzar los US$60.000, sujetos a condiciones de contratación, permanencia y ubicación. Estos pagos no forman parte del salario base ni están garantizados para todos los candidatos.

Quiénes pueden postularse y cuáles son los requisitos

La agencia establece que la ciudadanía estadounidense es obligatoria para los puestos anunciados. Por lo tanto, contar únicamente con residencia permanente o un permiso de trabajo no permite acceder a estas oportunidades.

Los requisitos adicionales dependen del cargo. Algunas posiciones exigen controles de antecedentes, evaluaciones médicas, pruebas físicas, formación especializada y límites de edad con determinadas excepciones.

Por ejemplo, los anuncios de agentes fronterizos y oficiales de aduanas establecen, en general, que los candidatos deben ser considerados para su selección antes de cumplir 40 años, aunque existen excepciones previstas para ciertos veteranos y agentes federales.

Cómo inscribirse y cuáles son las fechas de noviembre

Las cinco actividades confirmadas por CBP se desarrollarán de manera virtual:

Los interesados pueden consultar el portal oficial de carreras de CBP y registrarse previamente en el encuentro correspondiente.

Durante las sesiones, los participantes podrán conversar con reclutadores, conocer las funciones disponibles y recibir orientación para preparar sus solicitudes y currículums. La participación es informativa y no implica una contratación automática.

Quienes no puedan asistir también tienen disponible la red de talentos de CBP, que permite recibir información sobre futuras oportunidades laborales.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.