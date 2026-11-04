Bersa tiene 102 años, cosechó uvas desde niña en Mendoza y recuerda cómo se enteró de la muerte de Carlos Gardel. Foto: Noticiero 9 de Mendoza

A sus 102 años, Bersa conserva recuerdos de una Argentina que ya no existe. Nació en una época en la que el trabajo rural formaba parte de la vida cotidiana de muchas familias mendocinas, apenas pudo completar segundo grado y creció entre cosechas de uvas y papas.

Hoy, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, sorprende por su memoria y por una anécdota que todavía relata con claridad: el día en que escuchó por radio la noticia de la muerte de Carlos Gardel, en 1935.

La historia de Bersa: una infancia trabajando en las cosechas de Mendoza

La vida de Bersa comenzó en una numerosa familia, integrada por 13 hermanos. Como era la mayor, desde pequeña tuvo que asumir responsabilidades que iban mucho más allá de su edad. Mientras otros niños asistían regularmente a la escuela, ella combinaba sus primeros aprendizajes con las exigencias del trabajo rural.

“He trabajado mucho en la tierra. Había que cargar los tachos de uva o los canastos de papas cosechadas”, recordó durante una entrevista concedida a Noticiero 9 de Mendoza. Las jornadas transcurrían entre el frío, el calor y las tareas agrícolas, en una provincia donde la producción vitivinícola ya constituía una actividad fundamental.

"Había que cargar los tachos de uva o los canastos de papas cosechadas", recordó Bersa sobre su infancia. Foto: Unsplash

Aunque solamente pudo estudiar hasta segundo grado, aprendió a leer y mantuvo su interés por conocer cosas nuevas. Aquella infancia de sacrificios también le dejó una enseñanza que conserva después de más de un siglo: “Cuando uno trabaja en la tierra sabe el valor de las cosas”.

El día de 1935 en que murió Carlos Gardel: el recuerdo que conserva a los 102 años

Entre los acontecimientos que marcaron su infancia, Bersa guarda uno significativo. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel murió en un accidente aéreo ocurrido en Medellín (Colombia). La tragedia conmocionó a la Argentina y convirtió aquella jornada en una imborrable fecha para generaciones de admiradores del tango.

Bersa recuerda que estaba jugando con sus hermanos cuando escuchó la noticia a través de la radio. Su reacción fue inmediata: “Salí corriendo para avisarle a mi mamá”, contó durante la entrevista. La escena quedó grabada en su memoria y, décadas después, continúa formando parte de las historias que comparte con sus descendientes.

En aquellos años, la radio era uno de los principales medios de comunicación y permitía que las noticias llegaran a hogares alejados de los grandes centros urbanos. La muerte del Zorzal Criollo fue un acontecimiento nacional, pero para Bersa también representa una íntima imagen de su niñez: el momento en que interrumpió sus juegos para comunicar una tragedia.

La muerte de Carlos Gardel fue un acontecimiento nacional, pero para Bersa es una íntima imagen de su niñez.

Cómo vive Bersa a los 102 años: caminatas, lectura y una familia numerosa

Más de nueve décadas después de aquellos recuerdos, Bersa disfruta de una rutina acompañada por sus seres queridos. Es madre de tres hijas y tiene nietos y bisnietos que participan activamente de su vida cotidiana. Aunque necesita asistencia, mantiene el interés por las actividades que siempre disfrutó.

Entre sus pasatiempos aparecen la lectura, la televisión y las conversaciones familiares. También procura mantenerse en movimiento. Como ya no suele salir a caminar por la calle, realiza pequeños recorridos dentro de su vivienda, muchas veces acompañada por sus nietas, quienes la visitan diariamente.

Su historia también incluye viajes a Estados Unidos y experiencias que, según reconoce, aprendió a valorar con el paso del tiempo. Lejos de vivir exclusivamente de los recuerdos, continúa proponiendo actividades y pensando en futuros proyectos, una actitud que sus familiares destacan como una de sus características más admirables.

Bersa tiene 102 años conserva una memoria sorprendente, disfruta de la lectura y comparte su vida con hijos. Foto: Noticiero 9 de Mendoza

El secreto de la longevidad: qué recomienda Bersa después de superar los 100 años

Cuando le preguntan cómo consiguió llegar a los 102 años, Bersa responde con sencillos consejos: alimentarse bien, caminar y evitar las preocupaciones innecesarias. Para ella, mantener el cuerpo activo resulta fundamental, incluso cuando las posibilidades de movimiento disminuyen con la edad.

El médico geriatra y gerontólogo, Mario Ríos, explicó que la longevidad responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó el acompañamiento familiar, la actividad física, la alimentación, la capacidad de adaptación y los vínculos sociales. También, destacó la importancia de conservar proyectos personales.

Después de atravesar más de un siglo de transformaciones, Bersa resume su filosofía con una reflexión: “Hay que quedarse con las cosas alegres, no hacerse mala sangre por cosas que no tienen sentido”. Una enseñanza que llega desde Mendoza y que demuestra cómo una vida extraordinariamente larga puede conservar pequeñas historias capaces de conectar distintas generaciones.