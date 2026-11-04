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Abandonó sus estudios por falta de dinero y se convirtió en la mente detrás del plan de San Martín: propuso reunir 4.000 hombres para liberar Chile y Perú

Tomás Guido debió dejar el prestigioso Colegio de San Carlos debido a los problemas económicos de su familia. Años después, un documento escrito por él resultó decisivo para organizar el cruce de los Andes y avanzar sobre Chile y Perú.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Tomás Guido
Tomás Guido, el estratega que convirtió una idea en un plan continental Foto: Argentina.gob.ar.
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La historia argentina suele recordar a quienes empuñaron un sable, dirigieron ejércitos o quedaron inmortalizados en grandes monumentos. Sin embargo, detrás de numerosas victorias también existieron personas capaces de transformar una conversación, una carta o un informe en una poderosa herramienta política.

Uno de esos protagonistas fue Tomás Guido, un joven que no pudo completar sus estudios por falta de recursos, pero terminó convirtiéndose en uno de los principales colaboradores de José de San Martín y en una figura fundamental del plan continental.

Nacido en Buenos Aires en 1788, Guido creció en una familia española dedicada al comercio. La inestabilidad económica lo obligó a abandonar su formación en el Colegio de San Carlos, una de las instituciones educativas más importantes del período colonial. Aquella dificultad no le impidió desarrollar una extraordinaria capacidad para comprender la política, analizar conflictos militares y construir acuerdos diplomáticos.

De abandonar el colegio a participar en la Revolución de Mayo

Antes de cumplir los 20 años, Guido participó en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas. Más tarde, se incorporó al movimiento que desembocó en la Revolución de Mayo de 1810 y fue nombrado oficial de la secretaría del primer gobierno patrio.

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En 1811 vivió uno de los episodios más dramáticos de su juventud. Acompañó como secretario a Mariano Moreno durante una misión diplomática rumbo a Gran Bretaña. Moreno murió en altamar y su cuerpo fue arrojado al océano. Guido regresó posteriormente al territorio rioplatense y continuó ocupando diferentes funciones administrativas.

Tomás Guido
La Memoria de 1816 respaldó la estrategia para liberar Chile y Perú Foto: Argentina.gob.ar.

Con el tiempo se trasladó a Charcas, actual Sucre, donde comenzó a vincularse con los principales protagonistas de la guerra por la independencia. En ese contexto conoció a José de San Martín, quien se encontraba al frente del Ejército del Norte.

Las conversaciones que cambiaron la historia

La amistad entre ambos se consolidó durante la permanencia de San Martín en Córdoba, donde intentaba recuperarse de sus problemas de salud. Allí comenzaron a discutir una estrategia diferente para derrotar al poder español.

Los gobiernos revolucionarios habían intentado avanzar por el Alto Perú, pero las expediciones consumieron soldados, armas y dinero sin conseguir una victoria definitiva. San Martín comprendía que insistir en esa ruta podía provocar otro fracaso.

Después de mantener extensas conversaciones con el Libertador, Guido redactó la célebre “Memoria”, un documento en el que desarrolló los aspectos económicos, políticos y militares de una campaña que proponía cruzar la cordillera, liberar Chile y continuar por mar hacia Perú.

Cruce de los Andes de San Martín Foto: Wikipedia

El texto fue presentado el 20 de mayo de 1816 al director supremo interino Antonio González Balcarce. La propuesta recibió respaldo y llegó posteriormente a manos de Juan Martín de Pueyrredón, quien apoyó los preparativos de la campaña.

El documento que impulsó el cruce de los Andes

La Memoria no era una simple reflexión. Guido proponía abrir un frente occidental con una fuerza cercana a los 4.000 hombres, recuperar Chile y organizar desde allí una expedición marítima hacia Perú, el principal centro del poder realista en Sudamérica.

La estrategia contemplaba que el Ejército del Norte mantuviera una posición defensiva mientras San Martín preparaba la ofensiva desde Cuyo. Así, el territorio rioplatense permanecería protegido durante la operación.

Tomás Guido
Guido fue uno de los colaboradores más cercanos de San Martín Foto: Argentina.gob.ar.

Guido no fue el único creador de la campaña, pero desempeñó un papel decisivo: convirtió las ideas compartidas con San Martín en una propuesta concreta que podía ser analizada, aprobada y financiada por el gobierno.

El colaborador indispensable de San Martín

Después de la victoria de Chacabuco, Guido viajó a Chile y se incorporó al Ejército Libertador con el grado de teniente coronel. Más tarde participó en la expedición al Perú y ocupó cargos como consejero de Estado, ministro de Guerra y Marina y gobernador del Callao.

También fue diplomático, ministro y legislador. Además, intervino en las negociaciones que pusieron fin a la guerra con el Imperio del Brasil.

Los restos de Tomás Guido actualmente están en la Catedral. Foto: Wikipedia
Los restos de Tomás Guido actualmente están en la Catedral. Foto: Wikipedia

Tomás Guido murió en Buenos Aires el 14 de septiembre de 1866. Su historia encierra una paradoja fascinante: el joven que debió abandonar el colegio por falta de dinero terminó redactando uno de los documentos más influyentes de la independencia sudamericana.

No comandó la columna más numerosa ni protagonizó la batalla más recordada. Su aporte consistió en comprender que, antes de liberar un continente, era necesario imaginar y defender un camino que parecía imposible.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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