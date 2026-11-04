Era hijo de Bartolomé Mitre, fundó un periódico a los 14 años y estrenó una obra: la tragedia que terminó con su vida a los 18

Jorge Mariano Mitre fundó un periódico a los 14 años y murió en Brasil a los 18 Foto: Museo Mitre

Tenía solamente 14 años cuando decidió fundar un periódico. Mientras otros adolescentes comenzaban sus estudios, él escribía poemas, proyectaba novelas y discutía sobre política y literatura. Su nombre era Jorge Mariano Mitre y era uno de los seis hijos de Bartolomé Mitre, presidente argentino entre 1862 y 1868.

Nació el 24 de agosto de 1852 en Buenos Aires, pocos meses después de la batalla de Caseros. Su madre fue Delfina de Vedia, una mujer vinculada con la traducción, la literatura y la actividad cultural. Su padre, además de militar y presidente, fue historiador, periodista y fundador del diario La Nación.

En ese ambiente rodeado de libros, documentos y debates políticos, Jorge desarrolló una capacidad que sorprendió a quienes lo conocieron. Antes de cumplir 18 años había fundado un periódico, publicado poemas, preparado una antología y estrenado una obra teatral.

El adolescente que prefería escribir antes que estudiar

Jorge Mariano fue el cuarto hijo del matrimonio Mitre. Durante su infancia vivió en la histórica casona de la calle San Martín, donde actualmente funciona el Museo Mitre.

La residencia no era solamente un hogar. Allí se discutían decisiones de gobierno, se organizaban proyectos periodísticos y circulaban algunas de las figuras más influyentes del siglo XIX. Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Tejedor y otros dirigentes participaron de encuentros en sus habitaciones.

Bartolomé Mitre alquiló una casona colonial antes de ser presidente Foto: Argentina.gob.ar.

Aunque fue inscripto en el Colegio Nacional, Jorge mostraba poco interés por los programas tradicionales. Prefería leer por su cuenta, comenzar novelas y diseñar obras que muchas veces quedaban inconclusas.

Uno de sus amigos aseguraba que poseía “una imaginación de fuego”. Entre sus papeles quedaron poesías, relatos y escenas teatrales que demostraban una creatividad extraordinaria para su edad.

El periódico que fundó a los 14 años

En 1866, cuando Bartolomé Mitre todavía ocupaba la presidencia, Jorge fundó junto con Eduardo Gutiérrez y Adolfo Lamarque el periódico La Regeneración. Tenía únicamente 14 años y ya buscaba un lugar dentro del mundo cultural porteño.

Su interés por los conflictos latinoamericanos apareció temprano. En 1865 escribió “Un canto a México”, una composición inspirada en la resistencia mexicana frente a la intervención francesa. En sus versos defendía la autonomía americana y cuestionaba las ambiciones europeas sobre el continente.

Bartolomé Mitre. Foto: Archivo General de la Nación.

A los 16 años preparó una colección de poesías argentinas con notas biográficas. Poco después estrenó en el Teatro de la Victoria la comedia Todo es comercio. Su nombre comenzaba a circular entre escritores y periodistas, pero su creciente reconocimiento contrastaba con los conflictos familiares y su temperamento melancólico.

El viaje a Brasil que debía cambiar su destino

Cuando Sarmiento llegó a la presidencia, el general Wenceslao Paunero, amigo de la familia, fue designado representante argentino en Brasil. Mitre consideró que esa misión podía ayudar a su hijo a ordenar su vida.

El hijo de Bartolomé Mitre tuvo una vida tan brillante como breve Foto: Museo Mitre

Jorge fue nombrado secretario de la legación argentina en Río de Janeiro, un puesto importante para alguien que todavía no había cumplido 18 años. Sin embargo, no habría recibido el viaje con entusiasmo. Antes de partir dejó cartas para sus amigos y escribió una frase inquietante: “Parto para siempre”.

Pocas semanas después de instalarse en Brasil, Jorge Mariano Mitre murió por suicidio en octubre de 1870. Algunas reconstrucciones mencionaron una decepción sentimental, mientras otras destacaron su inestabilidad emocional previa. No existen pruebas suficientes para atribuir su decisión a una única causa.

El poeta que quedó eclipsado por su apellido

La muerte del joven provocó un profundo dolor en la familia. Bartolomé Mitre viajó a Brasil para visitar su tumba y en una carta describió el sufrimiento por haber perdido a su hijo.

Sus restos fueron enterrados inicialmente en Río de Janeiro y posteriormente trasladados al Cementerio de la Recoleta.

Durante décadas, Jorge quedó reducido a una tragedia familiar. Sin embargo, fue mucho más que el hijo desconocido de un presidente. Fundó un periódico, escribió sobre la libertad americana y estrenó una obra antes de alcanzar la mayoría de edad.

Murió demasiado joven para conocer el alcance de su talento, pero sus escritos permiten recuperar la historia de un poeta precoz que intentó construir una identidad propia bajo la enorme sombra del apellido Mitre.