Meter una pelota de tenis al lavarropas: para qué sirve y cómo aprovechar este truco

Poner una pelota de tenis en el lavarropas: para qué sirve y cómo aprovechar este truco. Foto: Foto: Gemini

Meter una pelota de tenis en el lavarropas es un truco cada vez más popular para quienes buscan cuidar camperas, acolchados y almohadones con relleno. Aunque parece un detalle menor, este método puede marcar la diferencia a la hora de conservar el volumen y evitar que el relleno se apelmace, sobre todo en prendas con plumas o fibras sintéticas.

Sin embargo, no es una solución universal ni reemplaza el uso de detergente. Su efectividad depende del tipo de prenda, el material y las indicaciones de lavado de cada fabricante.

Para qué sirve poner una pelota de tenis en el lavarropas

El principal beneficio de este truco es que ayuda a mantener el relleno distribuido durante el lavado. A medida que el tambor gira, la pelota se mueve entre las telas y genera pequeños impactos que pueden separar los grumos de relleno.

Este método resulta especialmente útil en:

Camperas de plumas: ayuda a que el relleno no se agrupe y mantiene el volumen.

Acolchados y edredones: favorece el movimiento del relleno, aunque su eficacia depende del tamaño y material.

Almohadones lavables: evita que el relleno quede compacto después del lavado.

Bolsas de dormir aptas para lavarropas: puede lograr una mejor distribución interna.

De todos modos, el uso de la pelota no garantiza un resultado perfecto y no es recomendable para prendas delicadas o con instrucciones de lavado específicas.

La pelota de tenis ayuda a mantener el relleno de algunas prendas más distribuido durante el lavado. Foto: Foto: Gemini

Cómo usar la pelota de tenis para lavar ropa

Antes de aplicar este truco, es fundamental revisar la etiqueta de la prenda para asegurarse de que puede lavarse en el lavarropas. Los pasos a seguir son:

Revisar la pelota: debe estar limpia, en buen estado y sin restos de tierra ni suciedad. Preparar la prenda: cerrar cierres, vaciar bolsillos y seguir las indicaciones del fabricante. Colocar la pelota en el tambor: usar una pelota limpia junto con la prenda, siempre que ambas lo permitan. Agregar detergente: utilizar la cantidad recomendada según el tejido y el nivel de suciedad. Elegir el programa adecuado: seleccionar temperatura, centrifugado y ciclo según la etiqueta.

En prendas voluminosas, es clave que haya suficiente espacio en el tambor para que puedan moverse. Si el lavarropas está demasiado lleno, el resultado puede ser deficiente.

Precauciones antes de usar una pelota de tenis en el lavarropas

Aunque es un truco sencillo, hay algunas recomendaciones importantes: