comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Meter una pelota de tenis al lavarropas: para qué sirve y cómo aprovechar este truco

El truco casero ayuda a mantener el volumen y la distribución del relleno en prendas voluminosas, pero requiere ciertos cuidados.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Poner una pelota de tenis en el lavarropas: para qué sirve y cómo aprovechar este truco.
Poner una pelota de tenis en el lavarropas: para qué sirve y cómo aprovechar este truco. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Meter una pelota de tenis en el lavarropas es un truco cada vez más popular para quienes buscan cuidar camperas, acolchados y almohadones con relleno. Aunque parece un detalle menor, este método puede marcar la diferencia a la hora de conservar el volumen y evitar que el relleno se apelmace, sobre todo en prendas con plumas o fibras sintéticas.

Sin embargo, no es una solución universal ni reemplaza el uso de detergente. Su efectividad depende del tipo de prenda, el material y las indicaciones de lavado de cada fabricante.

Para qué sirve poner una pelota de tenis en el lavarropas

El principal beneficio de este truco es que ayuda a mantener el relleno distribuido durante el lavado. A medida que el tambor gira, la pelota se mueve entre las telas y genera pequeños impactos que pueden separar los grumos de relleno.

Este método resulta especialmente útil en:

Contenido Recomendado

Si tenés un lavarropas viejo, no tires esta pieza:cómo reutilizar el vidrio de la puerta

Lavarropas

El error frecuente que puede arruinar tu lavadora:cómo cargar el lavarropas para lograr un lavado eficiente

Lavarropas. Foto: Unsplash
  • Camperas de plumas: ayuda a que el relleno no se agrupe y mantiene el volumen.
  • Acolchados y edredones: favorece el movimiento del relleno, aunque su eficacia depende del tamaño y material.
  • Almohadones lavables: evita que el relleno quede compacto después del lavado.
  • Bolsas de dormir aptas para lavarropas: puede lograr una mejor distribución interna.

De todos modos, el uso de la pelota no garantiza un resultado perfecto y no es recomendable para prendas delicadas o con instrucciones de lavado específicas.

La pelota de tenis ayuda a mantener el relleno de algunas prendas más distribuido durante el lavado.
La pelota de tenis ayuda a mantener el relleno de algunas prendas más distribuido durante el lavado. Foto: Foto: Gemini

Cómo usar la pelota de tenis para lavar ropa

Antes de aplicar este truco, es fundamental revisar la etiqueta de la prenda para asegurarse de que puede lavarse en el lavarropas. Los pasos a seguir son:

  1. Revisar la pelota: debe estar limpia, en buen estado y sin restos de tierra ni suciedad.
  2. Preparar la prenda: cerrar cierres, vaciar bolsillos y seguir las indicaciones del fabricante.
  3. Colocar la pelota en el tambor: usar una pelota limpia junto con la prenda, siempre que ambas lo permitan.
  4. Agregar detergente: utilizar la cantidad recomendada según el tejido y el nivel de suciedad.
  5. Elegir el programa adecuado: seleccionar temperatura, centrifugado y ciclo según la etiqueta.

En prendas voluminosas, es clave que haya suficiente espacio en el tambor para que puedan moverse. Si el lavarropas está demasiado lleno, el resultado puede ser deficiente.

Precauciones antes de usar una pelota de tenis en el lavarropas

Aunque es un truco sencillo, hay algunas recomendaciones importantes:

  • No usar con prendas delicadas: la fricción y los golpes pueden dañar tejidos finos o encajes.
  • Evitar pelotas sucias: los restos de tierra pueden manchar la ropa.
  • Cuidado con pelotas nuevas o de colores intensos: los tintes pueden transferirse a las prendas; es mejor usar una pelota limpia y comprobar su compatibilidad.
  • Revisar las indicaciones del fabricante: tanto de la prenda como del lavarropas, para evitar daños.
  • No sobrecargar el lavarropas: las prendas voluminosas necesitan espacio para moverse y enjuagarse bien.
LavarropasPelotaTrucoEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Visita del papa León XIV a la Argentina:el Gobierno confirmó dos cadenas nacionales y anunció cuándo serán

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.

Patricia Bullrich respaldó las medidas de Caputo para las pymes y recordó su reclamo:“Lo planteé durante mucho tiempo”

Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina:“Lo están haciendo muy bien”

Pettovello habló de la visita del Papa León XIV y aseguró que no tendrá un mensaje político para Milei

Economía

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Caputo anunció que suspenderá los embargos a las pymes hasta mayo de 2027 en un encuentro de la UIA

Internacionales

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Un hombre frente al Capitolio de Estados Unidos.

Fue profesor, derrotó al candidato de Donald Trump y rompió una racha de 38 años en Texas:quién es y qué propone James Talarico

Quién es Byron Donalds, el primer gobernador afroamericano en la historia de Florida:tuvo problemas con la Justicia, llegó al Congreso y es apoyado por Donald Trump

Pánico en las midterms de USA:un hombre envió más de 700 cartas con “polvos blancos” y “amenazas” contra funcionarios