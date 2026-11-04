En 1826, un general argentino recibió 15 heridas y fue abandonado en el campo de batalla: 200 años después, su increíble supervivencia continúa desafiando a la historia

Gregorio Aráoz de Lamadrid, el general que sobrevivió a 15 heridas Foto: Archivo

La mañana del 27 de octubre de 1826, en un campo del sudeste de Catamarca, un militar tucumano de 30 años protagonizó uno de los episodios más sorprendentes de las guerras civiles argentinas.

Se llamaba Gregorio Aráoz de Lamadrid y comandaba las fuerzas que enfrentaron al ejército de Facundo Quiroga en el combate de El Tala. La lucha terminó en derrota, pero el general quedó en la historia por una supervivencia que parecía imposible.

Su cuerpo fue alcanzado numerosas veces. Recibió cortes de sable, golpes de bayoneta y un disparo, hasta quedar inmóvil sobre el terreno. Sus enemigos lo dieron por muerto y lo abandonaron entre los caídos. Sin embargo, todavía respiraba.

Casi 200 años después, aquel episodio continúa alimentando la leyenda de un hombre que se recuperó, volvió a montar a caballo y combatió durante décadas.

Lamadrid quedó rodeado por los soldados de Quiroga

El combate ocurrió durante una etapa marcada por las disputas entre unitarios y federales. Las provincias se enfrentaban por distintos proyectos políticos, económicos y territoriales.

En medio de la batalla, Lamadrid observó que algunos de sus hombres habían capturado un estandarte enemigo. Era una bandera negra con una calavera, dos tibias y la consigna “Religión o Muerte”.

El general avanzó hacia ese sector acompañado por pocos jinetes, pero ingresó en una zona dominada por las tropas de Quiroga. Una descarga derribó a su caballo y lo dejó expuesto.

El combate de El Tala alimentó la leyenda de “Lamadrid inmortal” Foto: Archivo

Lamadrid consiguió levantarse e intentó reorganizar a sus soldados. Incluso les gritó a sus adversarios que los indultaría si se rendían. La respuesta fue una nueva lluvia de disparos.

Rodeado y con cada vez menos hombres, continuó luchando hasta caer gravemente herido. La tradición histórica contabilizó 15 lesiones en su cuerpo, entre ellas heridas profundas en la cabeza y el rostro.

Una familia lo encontró vivo entre los muertos

Cuando terminó el enfrentamiento, Lamadrid permaneció tendido en el campo. Los soldados enemigos estaban convencidos de que había muerto.

Sin embargo, una familia de la zona descubrió que seguía vivo, lo trasladó hasta un rancho y atendió sus heridas con los recursos disponibles. Algunos relatos indican que utilizaron hierbas y remedios caseros.

La recuperación fue lenta y dolorosa. Contra todos los pronósticos, volvió a caminar y montar. Su cuerpo quedó cubierto de cicatrices, como un registro de las guerras que atravesaron el territorio argentino.

Lamadrid fue abandonado entre los muertos en 1826 Foto: Archivo

La expresión “Lamadrid inmortal” comenzó a circular entre sus seguidores para describir su resistencia y su costumbre de exponerse en los lugares más peligrosos.

El militar que combatió junto a Belgrano

Lamadrid había nacido en San Miguel de Tucumán en 1795 y comenzó su carrera militar cerca de los 16 años. Su bautismo de fuego ocurrió en el combate de Nazareno, en enero de 1812.

Después participó en las batallas de Tucumán y Salta, dos victorias fundamentales del Ejército del Norte. También estuvo en Vilcapugio, Ayohuma, Venta y Media y Sipe-Sipe.

La Batalla de Salta ocurrió el 20 de febrero de 1813 Foto: pucara

Durante esas campañas se convirtió en uno de los hombres de confianza de Manuel Belgrano. Más tarde, José de San Martín lo designó ayudante de campo y, según escribió el propio Lamadrid, le regaló una espada de su uso personal.

Luego de las guerras por la independencia, se involucró en los conflictos civiles y se identificó con el Partido Unitario. Fue gobernador de Tucumán y ejerció brevemente el gobierno en La Rioja y Mendoza.

El “más valiente de los valientes”

Su trayectoria militar se extendió por aproximadamente cuatro décadas. Combatió contra los realistas, intervino en las guerras civiles, padeció derrotas, marchó al exilio y regresó al país.

Su coraje fue tan reconocido que Domingo Faustino Sarmiento lo definió como el “más valiente de los valientes”.

Lamadrid murió en Buenos Aires el 5 de enero de 1857. Habían pasado más de 30 años desde aquella jornada en la que fue abandonado entre los muertos.

A dos siglos del combate de El Tala, su historia conserva todos los elementos de una epopeya: un general rodeado, 15 heridas, una familia que lo rescató y un regreso que parecía imposible. Por eso su nombre permanece ligado a una de las supervivencias más extraordinarias de la historia argentina.