En 1951, la Reina de la Mafia huyó hacia Europa y evadió 65 fronteras para escapar de la justicia: 15 años después, murió en Austria acorralada por la Cosa Nostra

Quién fue Virginia Hill, la mujer conocida como la Reina de la Mafia. Foto: Wikimedia Commons

El nombre de Virginia Hill (49) puede que no suene rápidamente en el inconsciente colectivo popular, sin embargo, fue una de las criminales más prolíficas de Estados Unidos y México. Tal es así que hasta estuvo vinculada con el entorno de nada menos que Al Capone, un gánster de ascendencia italiana que operó entre la década del 20 y del 30.

Pero también mantuvo vínculos con otros mafiosos como Joe Epstein, un peligroso operador de apuestas que estaba relacionado con un grupo delincuentes de la ciudad de Chicago. Los biógrafos de Virginia sostienen que la figura de Epstein fue fundamental en la vida de la mujer, ya que fue él quien la ingresó al mundo criminal más espeso.

De mesera en Chicago a favorita de Al Capone: los orígenes de Virginia Hill

Virginia Hill nació el 26 de agosto de 1916 en la ciudad de Alabama, en Estados Unidos. Según sus propias palabras, su infancia fue turbulenta. Creció siendo hija de un matrimonio conformado por un trabajador de la industria del mármol que tenía problemas con el alcohol.

Sus padres se separaron antes de que cumpliera 10 años y se mudó con su madre y hermanos al estado de Georgia. Su desempeño escolar tampoco fue el mejor y, de hecho, se vio envuelta en diferentes enfrentamientos. A los 13 años abandonó la escuela y a los 15 se casó con un adolescente llamado George Randell.

Virginia Hill nació el 26 de agosto de 1916 en la ciudad de Alabama, en Estados Unidos. Foto: IMDb

Si bien vivieron un tiempo en Georgia, Virginia no soportó el “aburrimiento” y la cotidianidad de la ciudad y en 1933 decidió mudarse a Chicago. Ese fue el punto final para su vínculo con Randell.

Para poder mantenerse económicamente, Virginia, que por entonces tenía solo 17 años, empezó a trabajar como camarera en una exhibición del Pueblo Italiano de San Carlo que estaba dentro de la Feria Internacional de Chicago. Este evento solía estar controlado por la mafia de la ciudad y fue allí donde empezó a hacer sus primeros vínculos criminales.

El ascenso de “La Reina de la Mafia”: lavado de dinero y correos clandestinos

Un año después de su llegada a Chicago, Virginia conoció a Joe Epstein, quien era integrante del Chicago Outfit, una organización mafiosa. La química delictiva entre ambos fue casi instantánea. El hombre la incorporó en el sistema para que pudiera blanquear dinero que provenía de apuestas ilegales.

¿Cómo era el modus operandi de la pareja? Mientras Epstein le entregaba a Hill una importante suma de dinero en efectivo para apostar en carreras de caballos, ella realizaba los procedimientos comerciales correspondientes y luego obtenía los tickets ganadores.

Finalmente, se los entregaba a Epstein para que éste lo hiciera pasar ante el organismo financiero gubernamental como ganancias legítimas del juego.

Hill también trasladaba objetos de valor robados tales como joyas, relojes y hasta abrigos de piel.

Uno de sus grandes amores fue el criminal Bugsy Siegel. Foto: IMDb

La conquista de México: millones de dólares y operaciones desde el Hotel Reforma

Otro suceso en el devenir delictivo de Virginia Hill fue su vínculo con la red de tráfico de heroína en Chicago. Según un informe de Rudolph Halley, investigador del Comité Kefauver del Senado estadounidense, la mujer manejaba esa estructura y era quien daba la mayor parte de las órdenes.

Los contactos con delincuentes fueron aumentando hasta que llegaron a internacionalizarse. De hecho, algunas de las operaciones más importantes empezaron a realizarse en el cabaret Ciro’s del Hotel Reforma y otros clubes nocturnos de México. Desde allí, comenzó a tener relación con personas influyentes y hombres de negocios de todas partes del mundo.

La alianza estratégica con Luis Amezcua y la red hacia la Cosa Nostra

Uno de los grandes amores de Virginia Hill fue Bugsy Siegel, un criminal que conoció hacia la década del 30. Como el hombre estaba casado con otra mujer, mantuvieron un vínculo secreto por años que llegó a ser sumamente conflictivo y tóxico. Sin embargo, no fue la única relación importante de la mujer.

Como su trabajo era casi más importante que su vida sentimental, también hizo importantes negocios con otro criminal llamado Luis Amezcua Torrea, un capitán del Estado Mayor Presidencial: él fue quien le otorgó la posibilidad de comenzar a delinquir en México.

El arresto del FBI en 1948 y el explosivo mensaje contra la Casa Blanca

La historia delictiva de Virginia Hill llegó a su fin 5 de julio de 1951 en Denver, Colorado, cuando los agentes del FBI la arrestaron en el aeropuerto de esa ciudad tras años de haber sido investigada por evasión fiscal.

Por ese entonces, el fisco de Estados Unidos le reclamaba a la mujer más de 161 mil dólares por impuestos impagos que databan de la década del 40. Luego, la liberaron por falta de pruebas aunque continuaron realizando una exhaustiva pesquisa en su contra para contar con mayores elementos.

La mujer se fugó a Europa y nunca regresó a los Estados Unidos pese a tener una orden de captura. Foto: IMDb

Un escape récord: la huida hacia Europa evadiendo 65 fronteras internacionales

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos ordenó la subasta de su casa en agosto de 1951. A los pocos meses, decidió escaparse del país junto a Joe Epstein. Estuvo prófuga de la Justicia hasta 1954 en Europa y finalmente un gran jurado de Los Ángeles la acusaron por evasión fiscal. Si bien se emitió una orden de arresto contra ella, la mujer nunca regresó a Estados Unidos.

El misterioso final en Austria de 1966: ¿sobredosis accidental o venganza siciliana?

Su muerte es por demás enigmática. El 24 de marzo de 1966 mujer fue encontrada sin vida en un bosque de Koppl, muy cerca de Salzburgo, en Austria. Tenía 49 años. Si bien las autoridades policiales indicaron que Virginia Hill se había suicidado, sus allegados nunca creyeron esa hipótesis. Para ellos estaba claro que había sido asesinada por antiguos cómplices de la mafia siciliana de Estados Unidos. Sin embargo, nunca hubo pruebas concluyentes que avalaran esa versión.