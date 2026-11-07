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Pedro Alliana asumió como presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña: qué pasará con los ahorristas y jubilados

Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay y completará el mandato hasta 2028, tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo del Ueno Bank. Mientras avanza la devolución de los depósitos, el Gobierno confirmó cuándo cobrarán sus haberes y aguinaldos los jubilados del IPS.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Pedro Alliana, Paraguay
Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay. Foto: REUTERS
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La crisis bancaria y política que sacude a Paraguay provocó un cambio abrupto en la conducción del país. Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo presidente, luego de que el Senado aprobara la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por su presunta vinculación con el colapso del Ueno Bank.

El nuevo mandatario, un dirigente conservador de 52 años que se desempeñaba como vicepresidente, deberá completar el período presidencial hasta 2028. Su llegada al poder se produjo en medio de un escenario de fuerte incertidumbre financiera, con millones de cuentas afectadas por la intervención de la entidad bancaria.

Pedro Alliana, Paraguay
Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

Mientras Alliana juraba en el cargo, efectivos policiales y fiscales se presentaron en el domicilio de Peña, en Asunción, para comunicarle una orden de detención. Posteriormente, el exmandatario fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial. La Fiscalía informó que se presentaría ante las autoridades este sábado.

La salida de Peña se concretó después de dos días de debate parlamentario. Los senadores respaldaron su condena con 44 votos, luego de que el exmandatario presentara su renuncia el jueves y perdiera el apoyo de su partido.

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Pedro Alliana, Paraguay
Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

El Banco Central de Paraguay aseguró que casi 1,2 millones de ahorristas recibieron sus pagos

En paralelo al cambio de gobierno, el Banco Central de Paraguay (BCP) informó que 1.196.000 ahorristas ya recibieron el pago de la garantía estatal correspondiente a sus depósitos en el banco intervenido.

El monto total desembolsado alcanzó los 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos US$160 millones, en el marco del operativo de devolución de fondos.

El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, explicó que los pagos se organizaron en dos etapas. La primera comprendió los depósitos de entre uno y diez millones de guaraníes, mientras que la segunda incluyó los montos de hasta 40 salarios mínimos, de acuerdo con los límites establecidos por la legislación vigente.

“En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiados con el pago de la garantía estatal”, señaló Acosta.

El operativo forma parte de las medidas para contener el impacto del colapso bancario y evitar que la crisis financiera se profundice.

Los pagos continúan este fin de semana con listados más complejos

Las autoridades económicas confirmaron que el proceso de devolución de depósitos continuará durante el sábado y el domingo. Según explicó Acosta, todavía quedan por procesar los listados más complejos de beneficiarios.

El funcionario también destacó la colaboración de las entidades financieras privadas, algunas de las cuales habilitaron sus sucursales durante el fin de semana para facilitar el acceso al dinero.

“Le damos también un agradecimiento fuerte a los bancos, que algunos están habilitando sus sucursales en el día de hoy para aquellos clientes que opten por disponer de efectivo de la transferencia que estamos realizando”, expresó.

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, aseguró que el nuevo presidente pidió acelerar las gestiones para garantizar una respuesta a los afectados.

“El presidente Pedro Alliana nos instruyó el máximo esfuerzo para poder dar esta respuesta”, afirmó durante una conferencia de prensa junto a las autoridades del Banco Central y del Instituto de Previsión Social.

El IPS garantizó el cobro de haberes y aguinaldos a más de 90.000 jubilados el 17 de noviembre

Otra de las preocupaciones generadas por la intervención del Ueno Bank está relacionada con el pago de las jubilaciones y los beneficios previsionales.

En ese contexto, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, confirmó que más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos el próximo 17 de noviembre, en las fechas previstas.

Vista de una sucursal del Ueno Bank en Paraguay.
La crisis de Ueno Bank. Foto: REUTERS

El funcionario explicó que unos 32.000 beneficiarios que recibían sus pagos a través de la entidad intervenida están siendo trasladados a otras ocho instituciones bancarias.

El proceso de migración continuará durante el fin de semana para garantizar que todos puedan acceder a sus prestaciones sin demoras.

“Continuamos el trabajo el fin de semana, dándoles las garantías a todos los jubilados que van a recibir su haber en tiempo y forma”, sostuvo León.

De esta manera, el gobierno de Pedro Alliana enfrenta sus primeras horas con dos desafíos centrales: restablecer la confianza en el sistema financiero paraguayo y garantizar que los ahorristas y jubilados afectados por la crisis puedan recuperar el acceso a sus fondos.

ParaguayCrisisSantiago Peña
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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