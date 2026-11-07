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Cómo limpiar a fondo los rieles de la ventana y eliminar todo el polvo acumulado con un truco casero

Con bicarbonato, vinagre y un cepillo viejo, se logra remover el polvo y los restos difíciles de sacar. El método evita productos especiales y deja los rieles impecables.

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Cómo limpiar a fondo los rieles de la ventana y eliminar todo el polvo acumulado con un truco casero.
Cómo limpiar a fondo los rieles de la ventana y eliminar todo el polvo acumulado con un truco casero. Foto: Foto: Gemini
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Los rieles de las ventanas son uno de los puntos de la casa donde más suciedad se acumula, pero muchas veces pasan inadvertidos en la rutina de limpieza. El polvo, los pelos, la tierra y la humedad quedan atrapados en las ranuras y forman una capa difícil de sacar solo con un trapo.

Sin embargo, existe un truco casero que permite llegar a los rincones más complicados sin necesidad de comprar productos especiales. Con bicarbonato de sodio, vinagre blanco, un cepillo de dientes viejo y un paño, se pueden remover los residuos y dejar los rieles mucho más limpios.

El paso a paso para limpiar los rieles de las ventanas

Para empezar, hay que retirar la suciedad superficial. Se puede usar una aspiradora con boquilla fina o un pincel para sacar el polvo, los pelos y las partículas de los extremos y las esquinas.

Después, el procedimiento es simple:

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hogar, cocina. Foto: Unsplash.
  • Aplicar bicarbonato de sodio: distribuir una pequeña cantidad sobre las zonas donde la suciedad está más adherida.
  • Agregar vinagre blanco: colocar unas gotas sobre el bicarbonato y dejar que la mezcla haga efervescencia durante unos minutos.
  • Frotar con un cepillo: usar un cepillo de dientes viejo para llegar a las ranuras, esquinas y bordes del riel.
  • Retirar los residuos: pasar un paño húmedo para eliminar los restos de la mezcla y la suciedad desprendida.
  • Secar bien: terminar con un trapo seco para evitar que quede humedad acumulada.
El mejor método para limpiar los rieles de la ventana.
El mejor método para limpiar los rieles de la ventana. Foto: Foto: Gemini

Es importante evitar esta mezcla en rieles de materiales sensibles a los ácidos, como ciertos mármoles o piedras naturales. Conviene probar primero en un sector poco visible y no dejar que el líquido llegue a los mecanismos metálicos o a los orificios de drenaje.

Por qué los rieles acumulan tanta suciedad

Aunque suelen quedar fuera de la vista, los rieles están expuestos al polvo que ingresa desde el exterior, a los residuos que arrastra el viento y a las partículas que se desprenden dentro de la propia vivienda.

Sus canales estrechos dificultan la limpieza con esponjas o trapos convencionales. Por eso, cuando pasan varias semanas sin mantenimiento, la suciedad puede compactarse y resultar más difícil de retirar.

En las ventanas corredizas, también pueden acumularse pelos, pequeñas hojas y restos de tierra que afectan el desplazamiento de las hojas.

Cada cuánto conviene limpiar los rieles de las ventanas

Lo recomendable es retirar el polvo superficial al menos una vez por semana, sobre todo en ambientes que dan a la calle o a balcones.

La limpieza profunda puede hacerse una vez al mes o cuando se observe suciedad adherida en las ranuras.

Mantener esta zona limpia no solo mejora la apariencia de las ventanas, sino que también ayuda a evitar que los residuos interfieran con el movimiento de las hojas corredizas.

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