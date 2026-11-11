León XIV reunió a 3,5 millones de personas en Luján: cuántos fieles había convocado el Papa Francisco en su misa histórica en Brasil

El papa León XIV llegó con el papamóvil a la Basílica de Luján. Foto: REUTERS

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo su momento de mayor convocatoria en Luján. El Pontífice reunió a 3,5 millones de personas frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una celebración que superó los registros de sus anteriores actividades en Palermo y Córdoba. El dato fue informado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El Santo Padre llegó a la ciudad bonaerense alrededor de las 9:45, luego de visitar la cárcel de Devoto. Desde allí, recorrió cerca de dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, mientras saludaba a los fieles que se habían acercado para recibirlo. Luego descendió del vehículo y completó a pie el último tramo hasta el altar central, en medio de los aplausos, las banderas y las muestras de afecto de la multitud.

El papa León XIV en la Basílica de Luján. Foto: REUTERS

La misa fue la última actividad pastoral de León XIV en la Argentina, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú. Durante la homilía, el Papa llamó a la reconciliación y pidió construir un futuro basado en el amor y la solidaridad. También recordó el vínculo especial que el papa Francisco mantenía con la Virgen de Luján. “¡Argentina, levántate y camina!”, expresó en uno de los pasajes centrales de su mensaje.

Cuáles fueron las misas papales más multitudinarias de la historia

Aunque los 3,5 millones de asistentes representaron un récord para León XIV durante su visita a la Argentina, la convocatoria quedó por debajo de las mayores concentraciones registradas en celebraciones papales.

El antecedente más importante tuvo lugar en Manila, Filipinas, el 18 de enero de 2015. Ese día, el papa Francisco encabezó una misa en el parque Rizal que reunió, según las estimaciones oficiales, entre seis y siete millones de personas. La concentración fue considerada la mayor convocatoria de una visita papal de la historia.

Otro antecedente histórico también tuvo como escenario el mismo parque de la capital filipina. El 15 de enero de 1995, Juan Pablo II celebró la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud ante una multitud estimada de entre cuatro y cinco millones de fieles.

Nuevamente, con referencia a Francisco, en su misa de clausura en Brasil durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en julio de 2013, habían asistido entre 3 y 3,7 millones de peregrinos a las playas de Copacabana, en Río de Janeiro.

De esta manera, la convocatoria de Luján se ubicó entre las grandes concentraciones religiosas de las últimas décadas, aunque por debajo de los registros históricos alcanzados por Francisco y Juan Pablo II en Filipinas.

La misa de León XIV reunió a más de la mitad de los visitantes anuales de Luján

La dimensión del acontecimiento también puede medirse en relación con el movimiento habitual de la ciudad bonaerense. La Basílica de Nuestra Señora de Luján recibe alrededor de seis millones de visitantes y peregrinos por año, de acuerdo con estimaciones vinculadas con el turismo religioso.

En ese contexto, los 3,5 millones de asistentes informados para la misa de León XIV equivalen a más de la mitad de esa cantidad anual, concentrada en una sola jornada.

El papa León XIV llegó con el papamóvil a la Basílica de Luján. Foto: REUTERS

La ciudad se preparó durante varios días para recibir al Pontífice y a los miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país. La vigilia comenzó el martes por la tarde, con actividades culturales, propuestas musicales y espacios de encuentro en el Parque San Martín. Muchos peregrinos permanecieron durante toda la noche a la espera de la última misa del Papa en territorio argentino, en una jornada que convirtió a Luján en el centro de la atención religiosa y política del país.