Fue instalado en 1908, tiene 3 teclados y la mayor presión de aire de Argentina: el histórico órgano musical francés de la Basílica de Luján

El órgano mayor de la Basílica de Luján fue instalado en 1908 y fabricado por la prestigiosa firma francesa Mutin-Cavaillé-Coll, reconocida internacionalmente por la construcción de instrumentos monumentales. Foto: Luis Picarelli.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, que este miércoles 11 de noviembre fue escenario de la última misa del papa León XIV en la Argentina, guarda una joya musical que muchos visitantes desconocen. Se trata de un monumental órgano francés de 3.880 tubos, instalado a principios del siglo XX y considerado uno de los instrumentos más destacados del patrimonio religioso argentino.

Su particularidad más sorprendente es que posee la presión de aire más alta entre los órganos del país, según el Ministerio de Cultura de la Nación. Ubicado sobre la entrada principal del templo, debajo del gran rosetón, el instrumento pertenece a la firma Mutin-Cavaillé-Coll, reconocida por sus órganos monumentales.

Ubicado sobre la entrada principal del santuario, debajo de su imponente rosetón, el histórico órgano constituye una de las piezas más singulares del patrimonio musical y religioso de la Argentina. Foto: cultura.gob.ar

Llegó desde Francia en 1908: la historia del órgano de la Basílica de Luján

La construcción de la Basílica de Luján comenzó en 1890, impulsada por el sacerdote Jorge María Salvaire. El edificio fue inaugurado parcialmente en 1910, aunque las obras continuaron hasta 1935. Durante ese proceso se incorporaron elementos provenientes de distintos países europeos, incluidos vitrales franceses, esculturas italianas y campanas fabricadas en Milán.

Entre aquellas incorporaciones estuvo el órgano mayor, donado por monseñor León Gallardo. Una ficha técnica especializada de Órganos de Sudamérica sitúa su procedencia en Francia y registra su montaje en 1908, realizado por Francisco Pic.

El instrumento fue construido por la firma vinculada al célebre organero francés Aristide Cavaillé-Coll, cuyo trabajo transformó la sonoridad de los órganos durante el siglo XIX. Bajo la dirección de Charles Mutin, la empresa continuó desarrollando instrumentos capaces de reproducir una enorme variedad de timbres.

Después de décadas de esplendor, el órgano de la Basílica de Luján sufrió un importante deterioro que afectó su capacidad sonora. Su conservación representa un desafío para preservar una joya musical con más de un siglo de historia. Foto: musicalesysonoras.una.edu.ar.

Tiene 3.880 tubos y la mayor presión de aire entre los órganos argentinos

La magnitud del órgano de Luján no se aprecia completamente desde la nave central. Detrás de su estructura visible se distribuyen miles de tubos de diferentes tamaños, encargados de producir sonidos graves, agudos y combinaciones que recuerdan a los instrumentos de una orquesta.

Según la documentación técnica, dispone de tres teclados manuales de 56 notas, una pedalera de 30 notas y un complejo sistema de transmisión mecánica con asistencia neumática. Su diseño permite al organista combinar distintos registros y modificar la intensidad y el carácter del sonido.

El Ministerio de Cultura destaca que el órgano mayor posee la presión de aire más alta entre los órganos argentinos. Esta característica está relacionada con las exigencias de su sistema sonoro, especialmente de determinados registros de lengüetería, que necesitan una importante corriente de aire para funcionar.

Cómo puede producir música un instrumento con miles de tubos

A diferencia de un piano, donde el sonido se produce mediante cuerdas golpeadas por martillos, un órgano utiliza aire que circula por tubos de distintas características.

Su funcionamiento puede resumirse en cuatro elementos:

Teclados: permiten seleccionar las notas que interpretará el organista.

Tubos: producen diferentes alturas y timbres según su tamaño y construcción.

Registros: habilitan conjuntos de tubos para crear combinaciones sonoras.

Sistema de aire: suministra la presión necesaria para que los tubos puedan emitir sonido.

Esta complejidad explica por qué los órganos monumentales requieren mantenimiento especializado y por qué una avería puede afectar numerosas partes del instrumento.

El Ministerio de Cultura de la Nación destaca que el órgano de la Basílica de Luján posee la presión de aire más alta entre los instrumentos de su tipo en el país, una particularidad vinculada con su complejo funcionamiento sonoro. Foto: Gonzalo Sánchez.

De los años de esplendor al deterioro del histórico instrumento

La documentación especializada sobre el órgano de Luján identifica el período comprendido entre 1944 y 1974 como una de sus etapas de mayor esplendor. Durante esos años, el músico italiano Juan Bautista Milanese se desempeñó como organista titular de la basílica.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a acumularse problemas de mantenimiento. Un estudio histórico sobre el instrumento describió que numerosos registros habían quedado fuera de servicio y que su capacidad sonora se encontraba seriamente limitada.

La situación despertó preocupación entre especialistas interesados en preservar su valor musical y patrimonial. Se analizaron posibilidades de restauración, aunque los trabajos necesarios resultaban complejos por la antigüedad y las características de su mecanismo.

El desafío de conservar una joya musical de más de un siglo

En 2023, distintas publicaciones periodísticas documentaron tareas de limpieza y mantenimiento del órgano. También recogieron testimonios de responsables del santuario sobre la importancia de conservarlo y recuperar sus posibilidades musicales.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación de la Argentina, comenzó a construirse en 1890 y fue completada en 1935. Con sus imponentes torres neogóticas, el santuario fue escenario de la misa de despedida del papa León XIV durante su visita al país en noviembre de 2026. Foto: Instagram @culturasyturismolujan

No obstante, esas intervenciones no permiten afirmar que el instrumento haya recuperado actualmente toda su capacidad original. Una restauración integral exige evaluar tubos, registros, mecanismos de transmisión y sistemas de aire.

La Basílica de Luján conserva, además, un segundo órgano de menor tamaño, ubicado en una nave lateral. Ambos pertenecen a la firma francesa Mutin-Cavaillé-Coll, según el Ministerio de Cultura.

Así, mientras millones de fieles reconocen al santuario por sus torres neogóticas y su importancia religiosa, sobre la entrada principal permanece una obra de ingeniería musical con más de un siglo de historia. Un instrumento que alguna vez llenó de música el templo y cuyo valor patrimonial trasciende las celebraciones que lo rodean.