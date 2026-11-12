Este sábado es La Noche de los Museos 2026 en la Ciudad: la lista completa de espacios para visitar totalmente gratis

Noche de los Museos en CABA Foto: buenosaires.gob.ar

La Noche de los Museos 2026 de este sábado 14 de noviembre promete transformar a Buenos Aires en un enorme circuito cultural a cielo abierto. El sábado desde las 19, más de 350 museos, edificios históricos, centros culturales y espacios poco conocidos abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita, en una edición que marcará un nuevo récord de participación.

Hasta las 2 de la madrugada del domingo 15, vecinos y turistas podrán recorrer exposiciones, descubrir colecciones especiales, participar de talleres y disfrutar de espectáculos en vivo en distintos barrios porteños.

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, esta será la 22ª edición de La Noche de los Museos, que superará las 320 instituciones participantes de 2025 y ampliará las alternativas para quienes buscan planes gratuitos para disfrutar del fin de semana.

Además, habrá colectivos, subtes y otros servicios de transporte gratuitos, con beneficios especiales para facilitar los recorridos entre los distintos espacios culturales.

Noche de los Museos en CABA Foto: buenosaires.gob.ar

Cómo será la Noche de los Museos 2026 y cuáles son los horarios

La nueva edición se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, desde las 19 hasta las 2 del domingo 15, con siete horas de actividades culturales gratuitas distribuidas por toda la Ciudad.

A diferencia de una visita convencional, muchos espacios ofrecerán propuestas especialmente preparadas para esa noche, desde exposiciones y recorridos teatralizados hasta espectáculos musicales, proyecciones, intervenciones artísticas y experiencias inmersivas.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conocer edificios emblemáticos, colecciones y rincones que habitualmente no están abiertos al público.

La lista completa de espacios se puede consultar en la web oficial Festivales BA.

Qué museos y espacios culturales se podrán visitar gratis

La programación incluirá más de 350 instituciones, desde grandes museos de arte hasta espacios históricos y propuestas independientes.

Entre los lugares destacados de esta edición aparecen el Museo Moderno, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, la Casa de la Cultura, el Polo Circo y el Museo del Humor.

Cómo viajar gratis en colectivos, subtes y Ecobici durante La Noche de los Museos

Uno de los principales beneficios de La Noche de los Museos 2026 será la posibilidad de utilizar distintos medios de transporte público de manera gratuita.

El Gobierno porteño confirmó el siguiente esquema:

Colectivos : servicio gratuito desde las 18 del sábado 14 hasta las 3 del domingo 15, mediante la presentación del pase libre.

Subtes: viajes gratuitos desde las 18 hasta el cierre del servicio. Las líneas B y D tendrán horario extendido hasta las 2, con estaciones habilitadas específicas.

eBus: servicio gratuito entre las 18 y las 3, con una frecuencia aproximada de 15 minutos.

Ecobici: hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos cada uno, entre las 19 y las 3, mediante el pase del evento.

Para acceder al beneficio en colectivos, los pasajeros deberán descargar el pase libre desde festivalesba.org y presentarlo durante el viaje.

En el caso de Ecobici, el beneficio estará disponible para usuarios nuevos y para quienes ya estuvieran registrados en el sistema antes del evento.

Cómo conseguir las entradas gratis para La Noche de los Museos 2026

El ingreso a los más de 350 espacios adheridos será libre y gratuito durante el horario oficial del evento.

En términos generales, no será necesario comprar entradas para recorrer los museos participantes. Sin embargo, algunas actividades especiales pueden tener cupos limitados o requerir inscripción previa.

Por ese motivo, es recomendable consultar las condiciones particulares de cada propuesta antes de organizar el recorrido.