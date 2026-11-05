Quién asumirá como presidente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)

La renuncia de Santiago Peña, quien quedó envuelto en una crisis política por la situación vinculada al Ueno Bank, dejó una situación compleja en Paraguay.

Tras la salida del mandatario, el Partido Colorado señaló que que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la Presidencia, mientras que Antonio Barrios ocupe la Vicepresidencia.

Pedro Alliana junto a Santiago Peña. Foto: @AllianaPedro

Quién es el nuevo presidente de Paraguay

Con una extensa trayectoria política que incluye cargos como gobernador, diputado y presidente de la histórica Asociación Nacional Republicana (ANR), Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.

Nacido el 19 de febrero de 1974 en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido popularmente como “Mangui”, construyó su carrera política en el sur paraguayo antes de convertirse en una figura clave del oficialismo colorado.

Pedro Alliana. Foto: @AllianaPedro

Antes de desembarcar en la política nacional, Alliana se desempeñó como comerciante en su ciudad natal. Su ascenso comenzó en 2008, cuando fue elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2013. Posteriormente dio el salto al Congreso, donde fue diputado nacional durante una década y llegó a presidir la Cámara de Diputados entre 2019 y 2022.

Entre 2016 y 2023 fue presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido que gobierna Paraguay y que ha dominado gran parte de la vida política del país. Durante esa etapa fortaleció su vínculo con el movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, de quien se convirtió en uno de sus principales aliados políticos.

Pedro Alliana. Foto: @AllianaPedro

En las elecciones generales de 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña. El binomio obtuvo una amplia victoria y asumió el gobierno el 15 de agosto de ese año, con Peña como presidente y Alliana como vicepresidente