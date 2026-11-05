comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Quién asumirá como presidente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

El mandatario del país vecino dejó su cargo en medio de la falta de respaldo de su partido y la cercanía a un juicio político. Cómo continúa el Ejecutivo paraguayo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago Peña, presidente de Paraguay.
Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La renuncia de Santiago Peña, quien quedó envuelto en una crisis política por la situación vinculada al Ueno Bank, dejó una situación compleja en Paraguay.

Tras la salida del mandatario, el Partido Colorado señaló que que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la Presidencia, mientras que Antonio Barrios ocupe la Vicepresidencia.

Pedro Alliana junto a Santiago Peña.
Pedro Alliana junto a Santiago Peña. Foto: @AllianaPedro

Quién es el nuevo presidente de Paraguay

Con una extensa trayectoria política que incluye cargos como gobernador, diputado y presidente de la histórica Asociación Nacional Republicana (ANR), Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.

Nacido el 19 de febrero de 1974 en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido popularmente como “Mangui”, construyó su carrera política en el sur paraguayo antes de convertirse en una figura clave del oficialismo colorado.

Contenido Recomendado

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Asunción presidencial de Santiago Peña.

El exfutbolista argentino que fue perjudicado por el corralito en Paraguay:“Es muy grave, es un momento delicado”

Ueno Bank, Paraguay
Pedro Alliana.
Pedro Alliana. Foto: @AllianaPedro

Antes de desembarcar en la política nacional, Alliana se desempeñó como comerciante en su ciudad natal. Su ascenso comenzó en 2008, cuando fue elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2013. Posteriormente dio el salto al Congreso, donde fue diputado nacional durante una década y llegó a presidir la Cámara de Diputados entre 2019 y 2022.

Entre 2016 y 2023 fue presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido que gobierna Paraguay y que ha dominado gran parte de la vida política del país. Durante esa etapa fortaleció su vínculo con el movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, de quien se convirtió en uno de sus principales aliados políticos.

Pedro Alliana.
Pedro Alliana. Foto: @AllianaPedro

En las elecciones generales de 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña. El binomio obtuvo una amplia victoria y asumió el gobierno el 15 de agosto de ese año, con Peña como presidente y Alliana como vicepresidente

ParaguaySantiago PeñaRenuncia
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas:el video del anuncio

    Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de la crisis bancaria y fuertes protestas: el video del anuncio

  2. Qué dice la carta con la que Santiago Peña anunció su renuncia como presidente de Paraguay:“Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

    Qué dice la carta con la que Santiago Peña anunció su renuncia como presidente de Paraguay: “Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

  3. Video impactante:así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

    Video impactante: así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

  4. Uno a uno, los motivos que llevaron al presidente de Paraguay a renunciar

    Uno a uno, los motivos que llevaron al presidente de Paraguay a renunciar

  5. Tensión en Paraguay:pidieron el juicio político contra el presidente Santiago Peña para destituirlo por la crisis bancaria

    Tensión en Paraguay: pidieron el juicio político contra el presidente Santiago Peña para destituirlo por la crisis bancaria
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Roxana Monzón.

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Milei y Villarruel volverán a coincidir por la visita del Papa León XIV:uno por uno, los gobernadores y empresarios invitados

Frío y rápido saludo entre Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana:el video del encuentro

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

Cuánto dinero de coparticipación le entregó el Gobierno a las provincias este 2026 y qué impuestos regionales busca eliminar

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

Internacionales

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Asunción presidencial de Santiago Peña.

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Asumió en 2020 y duró 5 días:quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay

De Raúl Cubas Grau en 1999 a Santiago Peña en 2026:las dos renuncias presidenciales que sacudieron a Paraguay en medio de graves crisis políticas