Cruzó con las barreras bajas y lo embistió el tren Urquiza: tenía 1,85 de alcohol en sangre y viajaba con su familia

Así fue el accidente con el tren Urquiza. Foto: captura video cámara de seguridad.

Un conductor alcoholizado cruzó un paso a nivel con las barreras bajas y fue embestido por una formación del tren Urquiza durante la madrugada de este sábado, en Villa Bosch, partido bonaerense de Tres de Febrero.

El choque dejó cuatro heridos, entre ellos dos adolescentes, y provocó el descarrilamiento del tren. Este lunes se difundió un video que muestra el momento del impacto.

Así fue el accidente con el tren Urquiza. Video: cámara de seguridad.

El video del choque del tren Urquiza contra una camioneta en Villa Bosch

El accidente ocurrió pasadas las 4 de la madrugada en el cruce de las calles Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro, entre las estaciones Villa Bosch y Martín Coronado. La formación ferroviaria circulaba en dirección a General Lemos cuando impactó contra una Renault Kangoo en la que viajaban cuatro integrantes de una familia.

Las imágenes difundidas muestran cómo la camioneta avanzó sobre las vías pese a que las barreras estaban bajas. Segundos después, el tren lo embistió, lo arrastró varios metros y terminó descarrilado por la fuerza de la colisión.

La camioneta quedó prácticamente destruida. Sus cuatro ocupantes sobrevivieron y fueron asistidos por los servicios de emergencia que llegaron al lugar.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia: qué se sabe sobre el estado de los cuatro heridos

Según informó el medio local Mi Periódico, el conductor registró 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia que le realizaron después del accidente.

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes de la camioneta sufrieron politraumatismos. El conductor, su pareja y un adolescente de 16 años fueron trasladados al Hospital Bocalandro, mientras que una adolescente de 15 años recibió atención médica en un centro de salud del partido de Morón.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia. Foto: Trenes Argentinos.

En el operativo intervinieron efectivos del Comando de Patrulla de Tres de Febrero, quienes colaboraron con las tareas de rescate y asistencia a las víctimas. Por el momento, no se difundió un nuevo parte médico que permita conocer la evolución de los heridos.

Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 4 ordenó notificar al conductor por el delito de lesiones culposas. En la investigación también intervienen efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la comisaría de Villa Bosch.

Mientras avanza la causa judicial para establecer las responsabilidades correspondientes, las imágenes del accidente permiten observar la maniobra que realizó el automovilista antes de ser embestido por la formación ferroviaria.