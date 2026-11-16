Movilizaron a 3.045 censistas, contaron 1.877.490 habitantes en tres días y descubrieron que el 77% de los adultos no sabía leer: el histórico censo de Sarmiento

El primer censo nacional argentino se realizó en 1869, durante la presidencia de Sarmiento Foto: YouTube INDEC

En una Argentina sin computadoras, teléfonos ni sistemas digitales, más de 3.000 empadronadores recorrieron pueblos, ciudades y zonas rurales para realizar una tarea inédita: contar a los habitantes del país. El operativo se desarrolló durante apenas tres días, entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y se convirtió en el primer censo nacional de la historia argentina.

Los resultados permitieron conocer una realidad que hasta entonces no había sido medida de manera general. Según los registros históricos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la población oficial alcanzó los 1.877.490 habitantes, mientras que los datos educativos mostraron niveles muy elevados de analfabetismo. A más de 150 años, aquel relevamiento sigue siendo una fuente fundamental para comprender cómo era la Argentina del siglo XIX.

Cómo Sarmiento organizó el primer censo nacional en 1869

La iniciativa de realizar un censo general había comenzado a tomar forma durante la presidencia de Bartolomé Mitre, pero finalmente se concretó durante el gobierno de Sarmiento, quien asumió en 1868. El objetivo consistía en obtener información sobre la población para conocer mejor las condiciones sociales y planificar las políticas públicas de un país que todavía estaba en proceso de organización.

La Argentina tenía menos de dos millones de habitantes Foto: Museo Sarmiento

En enero de 1869 se avanzó con la estructura administrativa del operativo y se designó a Diego Gregorio de la Fuente como superintendente del censo, bajo la supervisión del ministro del Interior, Dalmacio Vélez Sarsfield. La Ley 302, sancionada ese mismo año, respaldó la realización del relevamiento, que debía desarrollarse simultáneamente en las 14 provincias que integraban entonces el Estado nacional.

Más de 3.000 censistas, ocho preguntas y tres días para recorrer el país

La magnitud del operativo resultaba extraordinaria para la época. Según el INDEC, participaron 3.045 empadronadores, con una estructura que también comprendía 700 comisionados, 283 comisiones y 15 comisarios. Los encargados de recopilar la información debían visitar a los habitantes y completar formularios de papel mediante entrevistas directas, sin contar con los medios de comunicación y transporte actuales.

Más de la mitad de la población no sabía leer ni escribir Foto: Museo Sarmiento

El cuestionario contenía solamente ocho preguntas, destinadas a registrar características personales y sociales de la población. Entre los aspectos investigados figuraban la edad, el estado civil, la nacionalidad, la ocupación y los conocimientos de lectura y escritura. Cada persona ocupaba una línea en las denominadas listas nominativas, documentos que todavía se conservan en el Archivo General de la Nación y permiten investigar la vida cotidiana de aquella época.

Casi 1,9 millones de habitantes y un país mayoritariamente rural

Uno de los resultados más significativos fue la dimensión demográfica de la Argentina. El total oficial llegó a 1.877.490 habitantes, una cifra que incluía a los integrantes del Ejército nacional que participaban en la Guerra de la Triple Alianza y a argentinos residentes en el exterior. Además, el relevamiento registró 262.433 casas, aunque todavía no investigaba las condiciones habitacionales con el alcance de los censos modernos.

Mapa de Argentina durante el censo de 1869

Los datos también mostraron que aproximadamente el 70% de la población vivía fuera de las ciudades, en una sociedad donde las actividades rurales tenían un enorme peso. Sin embargo, el relevamiento presentaba importantes limitaciones: los pueblos indígenas que habitaban territorios fuera del control efectivo del Estado nacional no fueron empadronados directamente, por lo que las cifras oficiales no reflejaban a toda la población del actual territorio argentino.

El dato que reveló la enorme desigualdad educativa en Argentina

Uno de los indicadores más impactantes fue el analfabetismo. Los registros históricos muestran que alrededor del 77% de las personas de 14 años o más no sabía leer ni escribir, una realidad que evidenciaba las enormes dificultades de acceso a la educación. Para Sarmiento, cuya gestión estuvo fuertemente vinculada con la expansión de la enseñanza, esta información permitió dimensionar uno de los principales desafíos sociales.

Resultados del primer censo nacional en 1869

El censo también aportó información sobre profesiones, distribución territorial y características de la población. Sus resultados definitivos se publicaron en 1872, después de un proceso de elaboración que enfrentó dificultades, entre ellas las consecuencias de la epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires.

Por qué el censo de Sarmiento cambió la historia argentina

El relevamiento de 1869 fue mucho más que un recuento de habitantes: marcó el comienzo de una nueva etapa en la producción de estadísticas nacionales. Por primera vez, el Estado disponía de una base general para estudiar la población, comparar regiones e identificar problemas sociales.

El segundo censo nacional se realizó recién en 1895, cuando la Argentina ya tenía más de cuatro millones de habitantes. Aquella comparación permitió observar el crecimiento demográfico y los cambios producidos durante las décadas siguientes, especialmente por la inmigración. Así, los formularios completados durante tres jornadas de septiembre de 1869 se convirtieron en un testimonio fundamental de cómo era el país que Sarmiento buscaba transformar.