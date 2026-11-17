Durante el 14 y 15 de noviembre, decenas de millones de cangrejos comenzaron a desplazarse por la Isla de Navidad. Foto: via REUTERS

Como sucede cada año, millones de cangrejos rojos son el centro de atención por protagonizar una migración masiva en la Isla de Navidad, un territorio australiano ubicado en el océano Índico. Los animales salen de los bosques, caminan hacia la costa buscando un sitio adecuado para reproducirse y forman una enorme marea roja que atraviesa rutas, senderos y espacios habitados.

El fenómeno convierte a la isla en el escenario de uno de los espectáculos naturales más particulares y sorprendentes del mundo. La migración se debe a la llegada de las lluvias y al ciclo reproductivo de estos crustáceos, que deben alcanzar el mar para liberar sus huevos.

Millones de cangrejos rojos invaden las calles de una isla de Australia. Video: Euronews.

La migración de cangrejos rojos en Australia comenzó este mes

Durante el 14 y 15 de noviembre, decenas de millones de cangrejos comenzaron a desplazarse por la Isla de Navidad después de las intensas lluvias que marcaron el inicio de la temporada húmeda.

Las imágenes difundidas muestran a los animales cruzando caminos y utilizando estructuras especiales construidas para facilitar su desplazamiento. La escena se repite cada año, aunque la fecha exacta depende de las condiciones climáticas.

Más allá del espectáculo visual, los cangrejos rojos cumplen una función importante en el ecosistema: consumen hojas y restos vegetales, remueven el suelo y contribuyen al reciclaje de nutrientes de los bosques tropicales. Foto: via REUTERS

Según Parks Australia, organismo encargado de administrar el Parque Nacional de la Isla de Navidad, en el territorio viven más de 100 millones de cangrejos rojos, conocidos científicamente como Gecarcoidea natalis.

Por qué millones de cangrejos rojos atraviesan la isla para llegar al mar

Si bien pasan gran parte del año en los bosques tropicales, los cangrejos necesitan desplazarse hasta la costa para completar su ciclo reproductivo. Los machos suelen iniciar el recorrido y las hembras se incorporan después. Una vez cerca del océano, los primeros preparan madrigueras donde se produce el apareamiento.

Las hembras permanecen allí mientras desarrollan los huevos. Cada una puede producir hasta 100.000 huevos, que posteriormente libera en el agua durante una fase específica del ciclo lunar.

La migración también obliga a modificar temporalmente la circulación en diferentes sectores de la isla. Foto: via REUTERS

Las larvas permanecen aproximadamente un mes en el océano antes de que los pequeños cangrejos supervivientes puedan regresar a tierra firme.

Australia cierra rutas y construye puentes para proteger a los cangrejos

La migración también obliga a modificar temporalmente la circulación en diferentes sectores de la isla. Las autoridades instalan barreras, habilitan pasos subterráneos y utilizan puentes especiales para permitir que los crustáceos atraviesen las rutas sin quedar expuestos al tránsito.

De acuerdo con la actualización oficial, varios caminos permanecían cerrados por la migración, entre ellos sectores de Murray Road y Northwest Point Road.

Según Parks Australia, organismo encargado de administrar el Parque Nacional de la Isla de Navidad, en el territorio viven más de 100 millones de cangrejos rojos, conocidos científicamente como Gecarcoidea natalis. Foto: via REUTERS

El fenómeno también atrae a visitantes que buscan observar a los animales en lugares como Flying Fish Cove, Ethel Beach y Greta Beach.

Más allá del espectáculo visual, los cangrejos rojos cumplen una función importante en el ecosistema: consumen hojas y restos vegetales, remueven el suelo y contribuyen al reciclaje de nutrientes de los bosques tropicales.