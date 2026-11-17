Lo de Carlitos ofrecerá su clásico panqueque N.º 182 con dulce de leche por solo $10 durante el 24 y 25 de noviembre de 2026. Foto: Facebook / Lo de Carlitos - El Sabor Original.

La reconocida casa de panqueques Lo de Carlitos anunció que el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre de 2026 venderá su clásico panqueque N.º 182, con dulce de leche, a solo $10. La promoción se realizará para celebrar el Día del Panqueque y estará disponible en todos los locales de la cadena.

Sin embargo, tendrá tres condiciones fundamentales: será exclusivamente para consumir en el establecimiento, se permitirá comprar un solo panqueque por persona y no se tomarán reservas para esas jornadas.

La propuesta busca celebrar uno de los productos más representativos de la marca con un precio simbólico. Durante dos días, quienes se acerquen a cualquiera de sus sucursales podrán disfrutar de una de sus preparaciones tradicionales por una suma que resulta llamativa frente a los precios habituales de la gastronomía argentina.

La reconocida casa de panqueques celebrará el Día del Panqueque con una oferta especial disponible en todas sus sucursales. Foto: Facebook / Lo de Carlitos - El Sabor Original.

Panqueques a $10 en Lo de Carlitos: cuándo será la promoción

La iniciativa se desarrollará durante dos jornadas consecutivas: el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Según informó Lo de Carlitos en sus piezas promocionales, la oferta estará disponible en todos sus locales, por lo que los interesados no necesitarán trasladarse a una sucursal específica para acceder al beneficio.

La cadena presentó la propuesta con una consigna que invita a recuperar un billete de baja denominación: si todavía quedan $10 guardados en casa, podrán utilizarse para comprar uno de sus clásicos panqueques.

Cada cliente podrá comprar un panqueque a $10, exclusivamente para consumir dentro del local. No se tomarán reservas durante las jornadas promocionales. Foto: Facebook / Lo de Carlitos - El Sabor Original.

Qué panqueque de Lo de Carlitos se podrá comprar por $10

La promoción no incluye todos los productos de la carta. El elegido es el panqueque N.º 182, una de las preparaciones clásicas de Lo de Carlitos. Se trata de un panqueque con dulce de leche, una combinación tradicional. La comunicación oficial no indica que otras variedades, bebidas o productos del menú formen parte de la oferta.

Cuáles son las condiciones para aprovechar la promoción de Lo de Carlitos

Aunque el precio es el principal atractivo, la cadena estableció una serie de requisitos que deberán respetar quienes quieran acceder a la propuesta.

En primer lugar, la promoción será válida únicamente para consumir dentro de los locales. Esto significa que no estará disponible para pedidos para llevar ni para entregas a domicilio.

El panqueque con dulce de leche será protagonista de una promoción de dos días que permitirá disfrutar de una de las especialidades de Lo de Carlitos por apenas $10. Foto: Facebook / Lo de Carlitos - El Sabor Original.

Además, cada cliente podrá comprar un solo panqueque a $10. La restricción busca limitar la cantidad de unidades promocionales por persona.

Otra condición importante es que Lo de Carlitos no tomará reservas para esos días. Por lo tanto, quienes quieran participar deberán acercarse directamente al establecimiento.

La empresa también aclaró que la iniciativa se realizará en todas sus sucursales.

Lo de Carlitos: cómo nació la histórica casa de panqueques y dónde tiene sucursales

La historia de Lo de Carlitos comenzó en 1965, en Villa Gesell, cuando Carlos Ciuffardi abrió un pequeño local gastronómico que, con el paso de los años, se convertiría en una de las casas de panqueques más reconocidas de Argentina.

Su propuesta se destacó por la creatividad: llegó a desarrollar cientos de variedades dulces y saladas, con combinaciones de ingredientes que ampliaron las posibilidades de un plato tradicional. Muchas de sus preparaciones llevaban números y nombres vinculados con personalidades del deporte, la música y la cultura.

Lo de Carlitos nació en 1965 de la mano de Carlos Ciuffardi y se convirtió en una reconocida cadena gastronómica argentina, especializada en panqueques dulces y salados. Foto: Facebook / Lo de Carlitos - El Sabor Original.

El éxito permitió que el emprendimiento familiar comenzara a expandirse. En 1982, Ciuffardi inauguró otro establecimiento en Vicente López y, con el tiempo, sus hijos continuaron desarrollando la marca Lo de Carlitos, el sabor original. Actualmente, el legado gastronómico sigue en manos de sus descendientes.

Según el sitio web oficial, la cadena cuenta con sucursales distribuidas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la Costa Atlántica.

En Capital Federal, tiene locales en Belgrano, Palermo, San Telmo y Villa del Parque. En la zona norte del Gran Buenos Aires, está presente en Acassuso, Olivos, San Fernando, San Martín y Villa Ballester.

Por su parte, en zona sur cuenta con establecimientos en Adrogué, La Plata, Lanús, Monte Grande y Quilmes. En zona oeste, tiene sucursales en Caseros, Castelar, Morón, Ramos Mejía, San Miguel y Hurlingham.

La presencia de la marca también se extiende a la Costa Atlántica, con locales publicados en Pinamar y Villa Gesell, donde comenzó su historia hace más de seis décadas.

Los interesados en aprovechar la promoción de panqueques a $10 durante el 24 y 25 de noviembre pueden consultar las direcciones de los establecimientos en el sitio oficial de Lo de Carlitos, antes de acercarse a su sucursal más cercana.