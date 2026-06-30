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Magic Nails: el diseño de uñas con estrellas que es tendencia y eleva cualquier look

Con estrellas como las grandes protagonistas, esta manicura combina un estilo delicado, original y versátil que puede adaptarse a cualquier ocasión.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Magic Nails
Magic Nails Foto: Pinterest
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Con la temporada de invierno, aparecen nuevas propuestas para reinventar la manicura. Esta vez, las llamadas magic nails son perfectas se pusieron de moda porque son capaces de elevar cualquier look con su estética celestial y un acabado perfecto y elegante.

La tendencia, que ya conquistó las redes sociales y los salones de belleza, demuestra que un pequeño detalle puede transformar por completo cualquier esmaltado. Desde versiones minimalistas hasta diseños más llamativos, las estrellas se convierten en el centro de todas las miradas.

Magic Nails Foto: Pinterest

Lo que tiene de particular este nail art, es que utiliza estrellas como elemento principal del diseño. Pueden realizarse con esmaltes, stickers, aplicaciones metálicas, foil o pequeños cristales, según el efecto que se quiera lograr. Una de sus mayores ventajas es su versatilidad: funcionan tanto sobre bases nude y lechosas como sobre colores intensos, metalizados o con acabado brillante.

Los diseños de Magic Nails que serán tendencia

Uñas nude con estrellas doradas

Una base en tonos naturales combinada con pequeñas estrellas doradas aporta un resultado sofisticado y elegante, ideal para quienes buscan una manicura discreta pero con personalidad.

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Magic Nails Foto: Pinterest

French manicure con estrellas

La clásica manicura francesa se reinventa al incorporar diminutas estrellas sobre la punta o cerca de la cutícula. Es una opción moderna que mantiene la elegancia del diseño tradicional.

Magic Nails Foto: Pinterest

Magic Nails con efecto galaxia

Los tonos azul profundo, violeta o negro, acompañados por estrellas plateadas y pequeños puntos que simulan constelaciones, crean una manicura inspirada en el cielo nocturno.

Magic Nails Foto: Pinterest

Diseños minimalistas

Una única estrella en cada uña o un pequeño detalle en uno de los dedos alcanza para sumarse a esta tendencia sin perder un estilo simple y refinado.

La influencia de las tendencias inspiradas en el universo, la astrología y los detalles brillantes impulsó el regreso de los motivos celestiales a la manicura. Además, las estrellas transmiten un aire romántico y sofisticado que combina con diferentes estilos, desde los más clásicos hasta los más audaces.

Magic Nails Foto: Pinterest

Su facilidad para adaptarse a cualquier largo y forma de uña también explica por qué esta tendencia gana cada vez más seguidores. Por otro lado, este diseño luce especialmente bien con esmaltes en tonos blanco lechoso, rosa pastel, beige, gris perla, azul noche, plateado y dorado. Para un acabado más llamativo, también pueden incorporarse efectos cat eye, glitter fino o pequeños strass que aporten profundidad sin recargar la manicura.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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