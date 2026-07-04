Con brillos celestes y blancos: el deslumbrante look de Luciana Salazar para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

El impactante look de Luciana Salazar para alentar a la selección argentina en Miami Foto: Instagram

El encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026 reunió a miles de fanáticos en el Hard Rock Stadium de Miami que hincharon por la Scaloneta. Allí también se encontraban varias figuras del espectáculo que compartieron el momento del triunfo en sus redes sociales, entre ellos, Luciana Salazar.

Pero su presencia no llamó la atención, sino que lo que más sorprendió fue su producción de moda en medio del partido, con un conjunto especialmente elegido para honrar a la Argentina. La modelo compartió en sus redes sociales distintas postales de la previa y del encuentro, donde dejó ver cada detalle del estilismo que preparó para acompañar a la Albiceleste.

El impactante look de Luciana Salazar para alentar a la selección argentina en Miami Foto: Instagram

Con prendas en tonos celeste, blanco y dorado, un diseño con mucho brillo y accesorios que completaron el conjunto, Luciana volvió a demostrar que la moda también tiene su lugar en las tribunas de un Mundial.

Cómo fue el look de Luciana Salazar para ver a la Selección Argentina en Miami

Para vivir la jornada mundialista, Luciana eligió un corset con escote pronunciado confeccionado en una combinación de celeste, blanco y detalles dorados. La prenda, completamente bordada con brillos, hizo referencia a los colores de la bandera argentina y se convirtió en la pieza central del outfit.

La completó con una minifalda de jean de tiro bajo y unas botas altas del mismo material, una combinación que marcó un estilo moderno y llamativo. Como complemento sumó lentes de sol oscuros y un maquillaje natural que equilibró el protagonismo del conjunto.

Además de compartir su look, también compartió el de su hija Matilda, quien llevaba una remera blanca con la bandera argentina hecha con strass celestes y blancos para alentar a la Selección.

Como suele hacer en cada viaje, la modelo documentó parte de la experiencia a través de historias y publicaciones en Instagram, donde dejó ver el clima festivo que se vivía entre los hinchas argentinos que viajaron hasta Estados Unidos.

El impactante look de Luciana Salazar para alentar a la selección argentina en Miami Foto: Instagram

Cuándo juega Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado:Argentina vs Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio a las 13:00hs de Argentina en el Atlanta Stadium.

Egipto accedió a esta instancia tras vencer a Australia por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo africano mostró solidez mental y eficacia en la definición.

En la fase de grupos, su rendimiento fue regular: empató 1-1 con Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda y volvió a igualar 1-1 frente a Irán, resultados que le permitieron avanzar con confianza.

Ese recorrido le dio rodaje competitivo y lo consolidó como un rival incómodo, con equilibrio entre defensa y respuesta ofensiva.