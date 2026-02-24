Olvidate de las mochilas: la nueva estrella de la moda masculina que marca tendencia para el otoño-invierno 2026
El “man bag” se convierte en el artículo indispensable para el guardarropas. Ideales para guardar celular, anteojos y hasta tablets, son el must have de la temporada.
Durante años, el bolso masculino pasó desapercibido y solo unos pocos se animaban a usarlo, pero con la nueva colección de otoño-invierno presentado en el Paris Fashion Week, hoy este accesorio se posiciona en uno de los artículos centrales del guardarropa y se proyecta como la gran tendencia masculina de 2026.
Firmas históricas como Louis Vuitton y Dior presentaron el bolso como protagonista, integrándolo tanto en trajes formales como en conjuntos más relajados. De esta forma, las mochilas y riñoneras dejan de tener protagonismo en los outfits, ya que ocupan demasiado espacio o son incómodos para recorrer largas distancias o incluso para salir a tomar un café con amigos.
Este cambio refleja no solo una decisión estética, sino también un fenómeno cultural y comercial que redefine la manera en la que los hombres se visten y se perciben, gracias al crecimiento de la exposición de la imagen en las redes sociales.
El auge del “man bag” no es casual, responde a una necesidad práctica para cargar de forma cómoda celulares, cargadores, documentos y otros objetos personales. Además, diseñadores como Tyler Ellis destacan que el público masculino muestra cada vez más interés por su imagen y por lo que lleva consigo.
Bolsos de hombre: un mercado en expansión
En la moda otoñal de París, los bolsos masculinos aparecieron en modelos estructurados de cuero, combinando con trajes y looks casuales. Pronto, los mercados globales adoptaron esta moda para los hombres y ahora marcas de lujo como Hermès o ediciones especiales de Louis Vuitton confeccionaron sus propios bolsos de colección para los amantes de la moda y, entre los más vendidos, se encuentran los siguientes:
- Messenger o bandolera: ideal para llevar documentos, tablet o notebook, combina con looks urbanos y casuales.
- Tote o bolso de mano: más amplio, puede usarse en la oficina o en viajes cortos; se lleva en la mano o sobre el hombro.
- Bolso cruzado (“crossbody”): pequeño y funcional, perfecto para lo esencial como celular, cartera y llaves.
- Mochila urbana de diseño: aunque no es un bolso “tradicional”, muchas marcas premium la incluyen como complemento de estilo.
Con este auge, los bolsos masculinos dejan de ser un accesorio secundario para convertirse en un elemento central del estilo y la funcionalidad del hombre moderno, marcando un antes y un después en la moda global.