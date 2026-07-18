Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Quién se viste mejor en la Scaloneta? El análisis de un diseñador de moda sobre los looks de Nico Paz y Julián Álvarez

El diseñador de moda Nacho Herdt comparó los estilos de los jugadores y explicó por qué una misma prenda puede verse tan distinta. Cuáles son las claves para vestir a los distintos tipos de cuerpo sin necesidad de gastar de más.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Cómo se visten los jugadores de la Scaloneta?
¿Cómo se visten los jugadores de la Scaloneta? Foto: Instagram
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los jugadores de la Selección Argentina no solamente marcan tendencia dentro de la cancha, sino que además, lo hacen en los looks que eligen para sus viajes, concentraciones, apariciones públicas y presentaciones. Ellos saben vestirse a la moda y entienden que, en las tendencias masculinas, su rol es sumamente influyente.

El diseñador de moda y estilista Nacho Herdt compartió un análisis sobre el estilo de Nico Paz y Julián Álvarez. A través de un video de su cuenta de Instagram (@Nacho.herdt), explicó cómo las proporciones corporales influyen en la manera en que una prenda luce en cada persona y dejó una enseñanza que puede aplicarse a cualquier guardarropa.

Análisis de los estilos de Nico Paz y Julián Álvarez. Fuente: Instagram @nacho.herdt

“No es cuestión de gustos, es cuestión de proporciones”, resumió el especialista al comenzar su análisis, dejando en claro que explicar por qué ciertos looks funcionan mejor que otros es esencial para armar un estilo propio.

Qué dijo Nacho Herdt sobre el estilo de Nico Paz: hombros bien marcados y estructuras claras

Al referirse al joven mediocampista, Herdt destacó que su contextura física hace que determinadas prendas potencien mucho más su imagen. “Nico es alto y tiene una silueta bastante delgada. Además, es estrecho de hombros, por eso cuando usa sastrería o prendas con estructura, automáticamente gana presencia arriba y el cuerpo se equilibra mucho más”, explicó.

Contenido Recomendado

El truco más infalible para disminuir las ojeras sin maquillaje:el método natural que recomiendan los especialistas

El truco más infalible para disminuir las ojeras sin maquillaje: el método natural que recomiendan los especialistas

Del pantalón balloon a las transparencias:las dos tendencias que María Vázquez adelantó para el verano 2027

Del pantalón balloon a las transparencias: las dos tendencias que María Vázquez adelantó para el verano 2027
¿Cómo se visten los jugadores de la Scaloneta? Foto: Instagram

Sin embargo, señaló que no ocurre lo mismo con todas las prendas. “Cuando usa sweaters muy oversize o camisas muy blandas, sin estructura, los hombros parecen más chicos y la prenda termina llevándose toda la atención”, agregó.

El detalle que beneficia a Julián Álvarez, según el diseñador

En el caso del delantero del seleccionado argentino, Herdt explicó que sus proporciones son diferentes y que eso modifica el efecto visual de la ropa. “Julián tiene otras proporciones, es más compacto, no es tan alto, tiene piernas fuertes y hombros bien marcados”, afirmó.

Por ese motivo, indicó que “cuando usa looks monocromáticos o prendas con un mismo color, usualmente se estiliza y se ve mucho más alto”. En cambio, advirtió que “cuando divide mucho el cuerpo en bloques de color o prendas muy largas y anchas, puede verse un poco más bajo”.

¿Cómo se visten los jugadores de la Scaloneta? Foto: Instagram

Los colores que más favorecen a Julián Álvarez y Nico Paz

El diseñador también hizo una observación sobre la paleta de colores que, a simple vista, considera más favorable para ambos futbolistas. “A ambos les favorecen los colores apagados y cálidos mucho más que los colores fríos o muy brillantes: verde oliva, marrones, azul petróleo, crudo y gris cálido”, sostuvo.

Sin embargo, agregó que para poder ser mucho más exacto, tendría que haber analizado a los jugadores en persona: “Esto es una impresión visual. Para confirmar una colorimetría, siempre conviene hacer un análisis en persona o con fotos tomadas específicamente para esto”, remarcó.

Más allá de comparar los estilos de Nico Paz y Julián Álvarez, Herdt aprovechó el análisis para transmitir un concepto aplicable a cualquier persona. “Esto demuestra algo importante: para vestirse bien no sirve copiarle el look a un famoso. Hay que entender por qué ese look funciona y después adaptarlo a nuestro propio cuerpo y colores”, concluyó.

ModaJulián ÁlvarezNicolás PazSelección Argentina
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cambios en el Gobierno:Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Cambios en el Gobierno: Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso del HMS Medway cerca de las Islas Malvinas y presentó una contranota diplomática

El Gobierno trabaja en el “operativo recibimiento”:helicópteros, Casa Rosada a disposición y la posibilidad de decretar feriado

A 32 años del ataque a la AMIA, la causa sigue sin condenados y espera una decisión clave de Casación

Economía

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra: cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Internacionales

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro:la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro: la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

España da un paso clave para revolucionar Europa:su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

La guerra con Irán golpea al Pentágono:advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

Emiratos Árabes busca una salida estratégica al Golfo:proyecta un nuevo puerto para esquivar el estrecho de Ormuz