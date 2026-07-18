¿Quién se viste mejor en la Scaloneta? El análisis de un diseñador de moda sobre los looks de Nico Paz y Julián Álvarez

¿Cómo se visten los jugadores de la Scaloneta? Foto: Instagram

Los jugadores de la Selección Argentina no solamente marcan tendencia dentro de la cancha, sino que además, lo hacen en los looks que eligen para sus viajes, concentraciones, apariciones públicas y presentaciones. Ellos saben vestirse a la moda y entienden que, en las tendencias masculinas, su rol es sumamente influyente.

El diseñador de moda y estilista Nacho Herdt compartió un análisis sobre el estilo de Nico Paz y Julián Álvarez. A través de un video de su cuenta de Instagram (@Nacho.herdt), explicó cómo las proporciones corporales influyen en la manera en que una prenda luce en cada persona y dejó una enseñanza que puede aplicarse a cualquier guardarropa.

Análisis de los estilos de Nico Paz y Julián Álvarez. Fuente: Instagram @nacho.herdt

“No es cuestión de gustos, es cuestión de proporciones”, resumió el especialista al comenzar su análisis, dejando en claro que explicar por qué ciertos looks funcionan mejor que otros es esencial para armar un estilo propio.

Qué dijo Nacho Herdt sobre el estilo de Nico Paz: hombros bien marcados y estructuras claras

Al referirse al joven mediocampista, Herdt destacó que su contextura física hace que determinadas prendas potencien mucho más su imagen. “Nico es alto y tiene una silueta bastante delgada. Además, es estrecho de hombros, por eso cuando usa sastrería o prendas con estructura, automáticamente gana presencia arriba y el cuerpo se equilibra mucho más”, explicó.

¿Cómo se visten los jugadores de la Scaloneta? Foto: Instagram

Sin embargo, señaló que no ocurre lo mismo con todas las prendas. “Cuando usa sweaters muy oversize o camisas muy blandas, sin estructura, los hombros parecen más chicos y la prenda termina llevándose toda la atención”, agregó.

El detalle que beneficia a Julián Álvarez, según el diseñador

En el caso del delantero del seleccionado argentino, Herdt explicó que sus proporciones son diferentes y que eso modifica el efecto visual de la ropa. “Julián tiene otras proporciones, es más compacto, no es tan alto, tiene piernas fuertes y hombros bien marcados”, afirmó.

Por ese motivo, indicó que “cuando usa looks monocromáticos o prendas con un mismo color, usualmente se estiliza y se ve mucho más alto”. En cambio, advirtió que “cuando divide mucho el cuerpo en bloques de color o prendas muy largas y anchas, puede verse un poco más bajo”.

¿Cómo se visten los jugadores de la Scaloneta? Foto: Instagram

Los colores que más favorecen a Julián Álvarez y Nico Paz

El diseñador también hizo una observación sobre la paleta de colores que, a simple vista, considera más favorable para ambos futbolistas. “A ambos les favorecen los colores apagados y cálidos mucho más que los colores fríos o muy brillantes: verde oliva, marrones, azul petróleo, crudo y gris cálido”, sostuvo.

Sin embargo, agregó que para poder ser mucho más exacto, tendría que haber analizado a los jugadores en persona: “Esto es una impresión visual. Para confirmar una colorimetría, siempre conviene hacer un análisis en persona o con fotos tomadas específicamente para esto”, remarcó.

Más allá de comparar los estilos de Nico Paz y Julián Álvarez, Herdt aprovechó el análisis para transmitir un concepto aplicable a cualquier persona. “Esto demuestra algo importante: para vestirse bien no sirve copiarle el look a un famoso. Hay que entender por qué ese look funciona y después adaptarlo a nuestro propio cuerpo y colores”, concluyó.