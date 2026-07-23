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Las cortinas pesadas son historia en Italia: la alternativa moderna que deja entrar más luz y transforma cualquier ambiente

La tendencia europea apuesta por ambientes más luminosos y amplios, con telas livianas que suman elegancia y frescura sin reformas costosas.

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La alternativa moderna que deja entrar más luz y transforma cualquier ambiente (Foto Gemini)
La alternativa moderna que deja entrar más luz y transforma cualquier ambiente (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Durante años, las cortinas gruesas dominaron los livings, dormitorios y comedores en Italia, aportando privacidad y una sensación de calidez. Sin embargo, las nuevas tendencias de decoración que llegan desde Europa impulsaron un cambio rotundo: ahora se prioriza la luz natural y los ambientes visualmente más amplios.

En uno de los países referentes del diseño de interiores, cada vez más hogares optaron por reemplazar las tradicionales cortinas pesadas por opciones livianas y luminosas. La gran protagonista de este fenómeno es la cortina de lino translúcido, que combina elegancia, funcionalidad y un estilo atemporal.

Por qué el lino translúcido se impuso en la decoración italiana

Las cortinas confeccionadas con lino o tejidos translúcidos permiten filtrar la luz sin bloquearla por completo, lo que ayuda a conservar la privacidad sin perder luminosidad.

Estas cortinas son muy cálidas (Foto Gemini) Foto: Gemini

Entre sus ventajas principales se destacan:

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  • Dejan pasar más luz natural.
  • Generan sensación de amplitud.
  • Se adaptan a distintos estilos decorativos.
  • Aportan un aspecto elegante y relajado.
  • Funcionan tanto en livings como en dormitorios.

Además, la caída natural del lino suma movimiento y textura sin recargar el espacio.

Los colores y detalles que potencian la luz

Los especialistas en interiorismo remarcan que la clave de esta tendencia es eliminar elementos que generen pesadez visual. Por eso, las cortinas gruesas y oscuras perdieron protagonismo frente a las telas más ligeras.

Los tonos más elegidos para potenciar la luz y crear ambientes serenos son:

  • Blanco
  • Crudo
  • Beige
  • Arena
  • Gris muy claro

Estos colores ayudan a que los espacios se vean más modernos y tranquilos.

Cómo sumar la tendencia en casa sin grandes reformas

Una de las ventajas de las cortinas de lino translúcido es que no requieren reformas ni inversiones importantes. Muchas veces, solo con cambiar las cortinas se puede transformar por completo la percepción de un ambiente.

Los decoradores aconsejan elegir telas livianas que lleguen hasta el piso para potenciar la sensación de altura. Además, recomiendan instalar los barrales algunos centímetros por encima del marco de la ventana para lograr un efecto visual más elegante y moderno.

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