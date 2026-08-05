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La serie de k-drama perfecta para maratonear: tiene 20 capítulos y uno de los mejores finales inesperados del género

Logró puntajes perfectos en sitios especializados y ya prepara su segunda temporada. Mirá el tráiler en la nota.

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Serie coreana "Moving".
Serie coreana "Moving". Foto: Disney+
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Las producciones asiáticas siguen ganando terreno en las plataformas de streaming y ya se consolidaron como una de las opciones favoritas del público. Un claro ejemplo es “Moving”, la serie surcoreana que, con apenas 20 episodios en su primera temporada, logró posicionarse entre los títulos más vistos de Disney+.

Basada en el exitoso webtoon del reconocido autor KangFull, la ficción combina drama adolescente, thriller político y acción con superhéroes, dando como resultado una historia atrapante que conquistó tanto a la crítica especializada como a los espectadores de todo el mundo. Conocé de qué trata y por qué se convirtió en un fenómeno.

Serie coreana "Moving". Foto: Disney+

¿De qué trata el k-drama “Moving”?

La historia sigue a Kim Bong-seok, un joven con la extraña capacidad de flotar, y a Jang Hui-soo, una misteriosa estudiante nueva en el colegio. Aunque inicialmente parece una serie enfocada en la adolescencia y los primeros amores, “Moving” revela progresivamente un trasfondo mucho más complejo.

A medida que avanza la trama, se desarrolla una red de secretos intergeneracionales, donde los padres de los protagonistas también tienen un pasado vinculado con habilidades sobrenaturales y un programa gubernamental clandestino.

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Una de las principales virtudes de la serie es su estructura narrativa. Aunque el ritmo inicial es pausado y puede requerir paciencia, la historia se despliega en tres grandes arcos argumentales que permiten explorar en profundidad los personajes, sus historias y la dimensión política del mundo que habitan. La presencia de un asesino que persigue a adultos con superpoderes añade una tensión constante que se entrelaza con los dramas personales de los protagonistas.

El éxito no tardó en llegar: “Moving” se convirtió en la serie coreana más vista en la plataforma de Disney+, obtuvo una calificación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes y un sólido 8,4 en IMDb. Además, fue reconocida con diversos premios en Corea del Sur y otros países asiáticos, consolidándose como una de las ficciones más destacadas del año pasado.

Moving. Foto: Disney+

Por qué Moving tiene un plot twist inesperado

Uno de los grandes aciertos de “Moving” es su inesperado plot twist, que logra sorprender incluso a los espectadores más experimentados del género. Lo que comienza como un drama juvenil sobre estudiantes con habilidades especiales pronto se transforma en una historia mucho más compleja, donde salen a la luz secretos familiares, operaciones de espionaje y conflictos políticos.

A medida que avanza la trama, cada revelación cambia por completo la perspectiva sobre los personajes y los hechos ocurridos, haciendo que muchas escenas cobren un nuevo significado. Esa combinación de giros narrativos, personajes con historias profundas y una construcción del suspenso que se mantiene hasta el final es lo que convirtió a “Moving” en una de las series coreanas más elogiadas y vistas de Disney+.

Serie coreana "Moving". Foto: Disney+.

La segunda temporada ya fue confirmada y comenzó su producción en mayo de este año. Mientras tanto, los fanáticos aguardan con expectativa el regreso de una historia que ha sabido combinar emoción, suspenso y reflexión social, en una fórmula que posiciona a “Moving” como uno de los títulos imprescindibles del auge global de las series coreanas.

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