Lionel Messi lanzó un nuevo perfume: cómo es y cuánto cuesta la fragancia que se suma a su colección

Messi sacó un nuevo perfume Foto: Instagram

Lionel Messi volvió a apostar por el mundo de la moda y empresarial con el lanzamiento del nuevo perfume que lleva su nombre: Messi Night Eau de Parfum, una fragancia que se suma a la colección de perfumes que el futbolista argentino comercializa a nivel internacional.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales y despertó rápidamente la atención de sus seguidores. A través de esta propuesta, Leo busca posicionarse en el mundo de las fragancias con un producto que ya se encuentra en varias perfumerías del mundo.

La nueva fragancia forma parte de la colección Messi Fragance y, según explicó el propio futbolista, está inspirada en conceptos como la seguridad, la autenticidad y la preparación para afrontar nuevos desafíos.

Messi sacó un nuevo perfume Foto: Instagram

Cuánto cuesta el nuevo perfume de Messi

Uno de los datos que más llamó la atención fue el valor de Messi Night Eau de Parfum. Si bien todavía no existe un precio oficial para la Argentina, la fragancia ya se comercializa en perfumerías internacionales por alrededor de 53 dólares.

Al tomar como referencia ese valor y la cotización local, el precio estimado en Argentina rondaría los $80.000. Sin embargo, se trata de una aproximación y el costo final podría variar según el comercio, los impuestos, el tipo de cambio y otros gastos asociados a la importación.

Por el momento, quienes quieran comprar el nuevo perfume desde Argentina deberán esperar a que se confirme su disponibilidad y precio oficial en el mercado local.

El nuevo lanzamiento llega después de una decisión histórica de Messi

El anuncio de la fragancia se produjo pocos días después de que Messi comunicara una decisión que marcó un antes y un después en su carrera: el retiro de la Selección argentina.

El futbolista continúa su carrera profesional en el Inter Miami, pero al mismo tiempo profundiza sus proyectos fuera del fútbol. De esta manera, su faceta empresarial adquiere cada vez mayor relevancia y pretende posicionarlo en el mundo de la moda desde otro lugar y con su propia marca personalidad.

Messi sacó un nuevo perfume Foto: Instagram

Cabe recordar que Messi ya invirtió en una marca de hoteles llamada MiM, cuyos establecimientos son operados por la cadena española Meliá Hotels International y que también participa en desarrollos inmobiliarios y cuenta con diferentes acuerdos comerciales internacionales.

En el sector gastronómico, el futbolista se incorporó como socio de la cadena argentina El Club de la Milanesa, mientras que en el rubro de bebidas desarrolló la marca de hidratantes Más+ y también cuenta con L10 Wines.