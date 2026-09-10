Pedro Lambertini, chef: “El chocolate de buena calidad es clave para lograr un brownie perfecto”

Brownie, postre, chocolate. Foto: Freepik.

El brownie es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Con pocos ingredientes y una preparación relativamente sencilla, puede convertirse en un verdadero éxito si se cuidan algunos detalles. La clave está en conseguir un interior húmedo, una superficie con la costra característica y un sabor intenso a chocolate.

Para lograrlo, el chef Pedro Lambertini recomienda prestar atención a varios pasos de la receta. La elección del chocolate, la cantidad de azúcar, el batido y hasta el tamaño del molde pueden modificar por completo el resultado.

Las claves de Pedro Lambertini para un brownie irresistible

1. Elegir un buen chocolate

La materia prima es fundamental. Para conseguir un sabor profundo y equilibrado, lo ideal es utilizar un chocolate de muy buena calidad y con un perfil bien amargo.

2. Cuidar la temperatura del horno

Lambertini recomienda cocinar el brownie a 180 °C. Una temperatura demasiado baja puede alterar la textura y dejarlo excesivamente chicloso, mientras que un horno demasiado fuerte puede terminar quemándolo.

Las claves de Pedro Lambertini para un brownie irresistible. Foto: Freepik.

3. Evitar el exceso de cocción

El brownie necesita quedar húmedo en su interior. Por eso, pasarse de horno puede arruinar la preparación: incluso unos minutos de más pueden hacer que pierda esa textura característica.

4. Usar un molde acorde a la cantidad de mezcla

La relación entre la preparación y el tamaño del molde también es importante. De eso dependerá la altura del brownie y, en consecuencia, el tiempo que necesitará para cocinarse.

5. No reducir el azúcar

Aunque pueda parecer demasiada, la cantidad de azúcar cumple una función clave: ayuda a formar la costra de la superficie. Como contrapartida, el chef aconseja utilizar un chocolate amargo para conseguir un sabor equilibrado y evitar que el resultado sea demasiado dulce.

6. No batir en exceso

A diferencia de otras preparaciones de repostería, el brownie no necesita incorporar demasiado aire. Por eso, una vez integrados los ingredientes, no hace falta prolongar el batido.

7. No comprobar la cocción con un palillo

El método de pinchar una preparación para saber si está lista funciona con budines y tortas, pero no es el indicado para un brownie. Su interior debe conservar humedad.

8. Incorporar nueces

Para Lambertini, las nueces son parte fundamental de la preparación. Además de aportar sabor, generan un contraste crocante frente a la textura densa y húmeda del chocolate.

Usar un molde acorde a la cantidad de mezcla de brownie.

El detalle que puede cambiar el resultado del brownie

Si bien es importante respetar las cantidades y la temperatura, hay otro punto al que conviene prestarle atención: el tiempo entre la preparación de la mezcla y su ingreso al horno. Una vez que todos los ingredientes están integrados, lo recomendable es trabajar sin demoras y llevarla a cocinar.

El contraste también juega un papel importante. La combinación de un brownie intenso y húmedo con el crocante de las nueces permite conseguir una preparación más equilibrada y con distintas texturas en cada bocado.

Con estos cuidados, un clásico de la repostería puede pasar de ser una simple receta de chocolate a convertirse en un brownie con costra por fuera, centro húmedo y un intenso sabor a cacao, tal como propone el chef Pedro Lambertini.