El pueblo bonaerense que celebra a la Galleta de Campo con una imperdible fiesta: dónde queda y cómo llegar desde CABA

Fiesta de la Galleta de Campo en Azcuénaga. Foto: Freepik.

Azcuénaga se prepara para una nueva edición de una de sus celebraciones más tradicionales. El domingo 13 de septiembre, esta pequeña localidad del partido de San Andrés de Giles será escenario de la 9.ª Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña, una propuesta que combina sabores típicos, feria y espectáculos en un entorno ideal para pasar el día.

La jornada tendrá como gran protagonista a uno de los productos que forman parte de la identidad gastronómica del pueblo: la tradicional galleta de campo cocida en horno a leña.

Fiesta de la Galleta de Campo en horno a leña. Foto: Instagram.

Una galleta con sabor a historia

La fiesta regional nació alrededor de una preparación que todavía forma parte de la vida cotidiana de Azcuénaga. La cocción en horno a leña le da a estas galletas un sabor y una textura particulares, con una corteza firme y un interior más aireado.

Durante la fiesta, los visitantes podrán probar distintas elaboraciones y conocer el trabajo que realizan los panaderos y las familias que conservan esta tradición.

Más allá de la comida, el encuentro funciona como una forma de poner en valor una costumbre que atraviesa la historia del pueblo y que todavía se mantiene vigente.

Azcuénaga, provincia de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

Cómo llegar a Azcuénaga desde CABA

Azcuénaga está a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y el viaje en auto demanda alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito.

La opción más directa es:

Tomar la Autopista 25 de Mayo y continuar por el Acceso Oeste en dirección a Luján.

Seguir por la Ruta Nacional 7 hasta llegar a San Andrés de Giles.

Desde allí, tomar la Ruta Provincial 193 y recorrer aproximadamente 11 kilómetros hasta Azcuénaga.

También existe una alternativa por Acceso Norte/Panamericana, tomando el ramal Pilar y luego la Ruta Nacional 8 hasta la zona del kilómetro 99, desde donde se accede a Azcuénaga.

En transporte público, el viaje es más largo y requiere combinación. No hay un servicio directo desde CABA hasta Azcuénaga, pero una de las opciones es viajar hasta San Andrés de Giles y desde allí continuar hacia el pueblo.

Feria, comida y música para disfrutar en familia

Además de las galletas, la propuesta contará con un patio de comidas, puestos de artesanos y emprendedores y shows en vivo.

La idea es recorrer la feria, comer algo al aire libre y disfrutar de las actividades mientras se conoce Azcuénaga, una localidad que conserva buena parte de su impronta de pueblo ferroviario. Sus calles tranquilas y el entorno rural hacen que la fiesta sea también una buena excusa para organizar una escapada desde Buenos Aires y recorrer San Andrés de Giles.

Cabe destacar que la programación y los horarios de la fiesta pueden estar sujetos a cambios. Por eso, antes de viajar, se recomienda consultar los canales oficiales de la organización o del Municipio para confirmar las actividades previstas y posibles modificaciones por cuestiones climáticas.