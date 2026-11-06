Con sabor a pistacho y cacao: el perfume “gourmand” de una famosa marca que será tendencia en 2027

Pecado Noble, el placer de la indulgencia, el perfume que será tendencia en 2027. Foto: Imagen creada con IA

El 2026 ya va casi llegando a su final y como suele suceder cada año las tendencias también suelen cambiar. Y eso incluye a las fragancias. En 2027, se viene un trend vinculado a los perfumes gourmand, también conocidos como foodie, debido a que huelen a postres o dulces comestibles. Para quienes disfrutan estar a la moda, no podrán perderse Pecado Noble, el placer de la indulgencia (Pecatto Nobile, the pleasure of indulge) de Carolina Herrera.

Se trata de la creación gourmand de la Colección Privada de la empresaria venezolana. Según la propia diseñadora, para idear este aroma se inspiró en un pequeño restaurante ubicado en la ciudad de Little Italy de Nueva York.

Cuenta la historia que Herrera iba seguido a ese lugar durante su infancia a probar distintos platos, pero específicamente un postre de pistacho y chocolate cremoso. Ya en su juventud, la diseñadora recuerda que iba a refugiarse del ruido propio de la ciudad y se reunía allí para conversar por horas con sus amigas.

El postre que inspiró a Carolina Herrera a crear el perfume "Pecado Noble". Foto: Imagen creada con IA

Así, en honor a esa comida y aquel recuerdo, surgió el perfume que buscará ser el más usado el próximo año.

Cómo es el perfume gourmand “Pecado Noble” de Carolina Herrera

Si hay algo que posee la tendencia gourmand es que no se trata de perfumes dulces típicamente tradicionales. Por el contrario, aborda los sabores y los aromas desde un lugar mucho más físico y sensorial para lograr una fragancia sofisticada. Pecado Noble, en particular, tiene como protagonista al pistacho, pero también suma algunos toques de cacao y otras de notas cremosas.

En la propia página web de Carolina Herrera, describen al perfume con las palabras “simple e irresistible”. “Se trata de un postre de pistacho y cacao convertido en fragancia. Hoy es un recuerdo preciado que se tranformó en un perfume elegante y sumamente tentador”, sostienen.

Pecado Noble, el placer de la indulgencia, el perfume de Carolina Herrera que será tendencia. Foto: Carolina Herrera

Quién está detrás de la nueva fragancia de Carolina Herrera

Si bien Pecado Noble está inspirado en una idea y un recuerdo de la propia Carolina Herrera, lo cierto es que quien logró la mezcla final es Ane Ayo, una perfumista española oriunda de la ciudad de Bilbao.

La profesional indicó que el proceso para obtener el aroma perfecto no fue fácil, pero que el resultado realmente es una bendición ideal para quienes quieran que su presencia no pase desapercibida en ningún lugar. “La dulzura del pistacho es un placer, el oud revela opulencia y el cacao es irresistiblemente adictivo”, expresó.

Entre otras notas olfativas que posee el perfume se encuentran naranja, pimienta, rosa, canela, vainilla y pachulí.

¿La fragancia de Carolina Herrera es unisex?

Sí, totalmente. Al perfume Pecado Noble pueden usarlo tanto hombres como mujeres. Sin embargo, desde la marca, advierten que es especialmente para aquellos que aman la fragancia dulces y foodies. Los que prefieren los aromas más frescos o florales, en este caso, deberán abstenerse.

En tanto, desde la marca describieron al producto como de “alta perfumería”. Así lo demuestra el envase que posee un diseño muy cool: frasco de cristal biselado de Herrera Confidential revestido con un tono verde, con tapón negro y detalles característicos de la colección.