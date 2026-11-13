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En 1816, Manuel Belgrano propuso coronar a un descendiente de los incas y trasladar la capital a Cuzco: 210 años después, se conoce por qué fracasó su plan

Tres días antes de la Declaración de la Independencia, el creador de la bandera presentó un proyecto para establecer una monarquía constitucional en Sudamérica. La propuesta recibió el respaldo de San Martín y Güemes, pero las diferencias políticas impidieron concretarla.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Plan Inca de Belgrano
La monarquía incaica que propuso Belgrano en 1816 Foto: Archivo
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La historia argentina conserva episodios que podrían haber cambiado el destino del país. Uno de los más sorprendentes ocurrió el 6 de julio de 1816, cuando Manuel Belgrano propuso establecer una monarquía encabezada por un descendiente de los incas, apenas tres días antes de que el Congreso de Tucumán declarara la Independencia.

Aunque hoy se lo recuerda principalmente como creador de la bandera, Belgrano imaginó un gobierno constitucional con raíces indígenas y capital en Cuzco, actual Perú. Su iniciativa buscaba unir a los pueblos sudamericanos, conseguir reconocimiento internacional y recuperar una dinastía desplazada durante la conquista española.

La reunión secreta de 1816 en la que Belgrano propuso coronar a un inca

El 6 de julio de 1816, los diputados reunidos en Tucumán convocaron a Belgrano para conocer su opinión sobre la situación política europea. El militar había regresado de una misión diplomática y conocía los cambios producidos después de la caída de Napoleón Bonaparte. Europa atravesaba una etapa de restauración monárquica, especialmente después del Congreso de Viena de 1815, cuando las principales potencias buscaron reorganizar el continente.

Plan Inca de Belgrano
Manuel Belgrano y su proyecto de monarquía incaica Foto: Archivo

Belgrano consideraba que ese escenario podía dificultar el reconocimiento de una república sudamericana. Por eso, durante una sesión secreta, propuso una monarquía constitucional encabezada por un integrante de la antigua dinastía incaica, con poderes limitados por una constitución y no un régimen absolutista.

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Por qué Manuel Belgrano quería recuperar la dinastía incaica

La propuesta tenía fundamentos políticos, diplomáticos y simbólicos. Belgrano sostenía que la conquista española había despojado injustamente a los incas de su autoridad, por lo que restaurar aquella dinastía representaría una reparación histórica. También creía que un monarca indígena podía despertar entusiasmo entre las poblaciones del Alto Perú y otras regiones andinas, fundamentales para sostener la lucha independentista.

Plan Inca de Belgrano
El plan de Belgrano para coronar a un rey inca Foto: Archivo

El proyecto contemplaba establecer la capital en Cuzco, antigua sede del Imperio incaico, en lugar de Buenos Aires. La elección buscaba fortalecer la integración sudamericana y evitar que el nuevo gobierno quedara concentrado exclusivamente en el Río de la Plata.

El apoyo de San Martín y Güemes al proyecto de Belgrano

Aunque pueda parecer extraño actualmente, la iniciativa recibió el respaldo de importantes protagonistas de la Independencia, entre ellos José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. Ambos consideraban fundamental organizar un gobierno estable que permitiera continuar la guerra contra España y fortalecer la participación de las poblaciones andinas.

El 6 de agosto de 1816, Güemes manifestó su apoyo a la monarquía incaica desde Jujuy, mientras Belgrano defendió su propuesta ante las tropas tucumanas el 27 de julio. El debate, por lo tanto, trascendió las reuniones reservadas del Congreso y comenzó a generar posiciones enfrentadas.

Los debates del Congreso de Tucumán que frenaron la propuesta

El 12 de julio de 1816, el diputado catamarqueño Manuel Antonio Acevedo retomó la iniciativa y planteó establecer una monarquía constitucional con sede en Cuzco. Sin embargo, otros representantes cuestionaron las dificultades para identificar al legítimo heredero incaico y los problemas que podían surgir al organizar una nueva estructura de gobierno.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.
Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.

Las diferencias también aparecieron en periódicos porteños, donde se discutía qué sistema político convenía adoptar. El proyecto nunca llegó a concretarse, mientras el Congreso continuó analizando distintas alternativas institucionales para las Provincias Unidas.

Qué pasó con el proyecto de Belgrano y por qué sigue siendo importante

Finalmente, la monarquía incaica quedó como una posibilidad histórica que no llegó a realizarse. Las Provincias Unidas atravesaron años de enfrentamientos y dificultades para establecer una organización nacional definitiva. Belgrano murió el 20 de junio de 1820, sin ver concretada aquella propuesta.

A 210 años de la reunión secreta de Tucumán, el proyecto de coronar a un descendiente de los incas sigue siendo uno de los capítulos menos conocidos de la historia argentina. También demuestra que los protagonistas de 1816 imaginaron diferentes formas de gobierno y que la Independencia no significaba necesariamente adoptar una república desde el primer momento.

HistoriaManuel Belgrano
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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