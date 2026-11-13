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Batata naranja o blanca: qué significa el color de la pulpa y cuál conviene elegir

El tono del interior marca diferencias en nutrientes, sabor y textura. Qué aporta cada variedad y cuál conviene según el uso en la cocina.

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Batata naranja o blanca: qué significa el color de su pulpa y cuál conviene elegir
Batata naranja o blanca: qué significa el color de su pulpa y cuál conviene elegir Foto: Gemini
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Al momento de comprar batatas, una de las primeras cosas que salta a la vista es el color de la pulpa: algunas presentan un naranja intenso, mientras que otras son blancas o cremosas. Más allá de lo visual, esa diferencia es clave porque está relacionada con el perfil nutricional y también puede influir en la textura y el sabor de las preparaciones.

Ambas variedades sirven para hacer purés, guarniciones y platos al horno, pero el color es mucho más que una cuestión estética. La tonalidad revela la presencia de compuestos específicos, como el betacaroteno, que impactan en el valor nutricional.

Qué aporta la batata de pulpa naranja

El color anaranjado de algunas batatas se debe principalmente a los carotenoides, entre ellos el betacaroteno. Este pigmento vegetal es un precursor de la vitamina A, un nutriente esencial para la visión y el sistema inmunitario.

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, las batatas de pulpa naranja están entre las fuentes vegetales más destacadas de betacaroteno. En la Argentina, investigadores del INTA San Pedro y la Universidad de Buenos Aires estudiaron variedades como Beauregard y Colorado INTA.

Batata.

Julieta Gabilondo, especialista del INTA San Pedro, explicó que la batata contiene compuestos con actividad antioxidante, como ácidos fenólicos, antocianinas y betacaroteno. El interés por las variedades de pulpa naranja está centrado en ese pigmento, ya que el organismo lo convierte en vitamina A después de ser ingerido.

En los estudios, la variedad Colorado INTA mostró mayores concentraciones de estos compuestos que Beauregard. Sin embargo, la especialista aclaró que la composición puede variar según la variedad, la edad de la raíz, el clima, el suelo y las condiciones de almacenamiento. Por eso, el color es una guía, pero no determina el valor nutricional exacto de cada batata.

Diferencias de la batata blanca y cómo elegir según la receta

La batata blanca o cremosa también aporta nutrientes, fibra y minerales. Suele tener una textura más seca y firme después de la cocción, mientras que las variedades anaranjadas resultan más húmedas, cremosas y dulces. El Mercado Central destaca estas diferencias entre los tipos de batata y boniato que se venden en el país.

A la hora de elegir, si el objetivo es sumar más betacaroteno a la dieta, la de pulpa naranja es la mejor opción. En cambio, la blanca puede ser más práctica para recetas que requieren una textura firme y un sabor menos dulce.

No hay una variedad que sea superior para todas las preparaciones: ambas pueden formar parte de una alimentación variada. La elección depende del aporte nutricional que se busque y del resultado deseado en la cocina.

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