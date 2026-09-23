Q’Lokura anunció el show más importante de su historia: dónde comprar las entradas para el estadio Vélez

Q'Lokura, banda de música. Foto: prensa.

Después de varios meses de enorme expectativa, Q’Lokura anunció el espectáculo más importante de su carrera: el jueves 12 de noviembre en el Estadio José Amalfitani. Y lo hizo con una producción audiovisual a la altura de la ocasión.

Bajo el concepto “La República del Cuarteto”, los artistas Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera sorprendieron con un video inspirado en el formato de una cadena nacional, que contó con la participación especial de Mario Pergolini como la voz institucional que abre la transmisión y da paso al anuncio.

Q'Lokura, banda de música. Foto: prensa.

Entradas para Q’Lokura

Las entradas para Q’Lokura salieron a la venta el miércoles 9 de septiembre y se pueden conseguir a través de la página web oficial de All Access.

Además, quienes compren con tarjetas Galicia Visa y Mastercard podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés.

Furor por Q’Lokura

Con el lenguaje solemne de una comunicación oficial, pero conservando el humor, la cercanía y la identidad que caracterizan al dúo, la pieza refleja lo que supo ser una alocada idea que hoy se traduce como realidad: el cuarteto hace tiempo dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en una comunidad que atraviesa provincias, generaciones y millones de personas en todo el país. Y si de reunir a ese país cuartetero se trata, Q’Lokura asumió el desafío de convocarlo por primera vez en un mismo lugar.

Más de 40.000 personas serán parte de un espectáculo especialmente concebido para la ocasión, que marcará un nuevo hito en la carrera del grupo y en el crecimiento de un fenómeno que no deja de expandirse.

“La República del Cuarteto” será mucho más que el nombre de un show: será el territorio imaginario donde durante una noche todos hablan el mismo idioma. Q’Lokura prepara una puesta completamente nueva, diseñada especialmente para las dimensiones y características de Vélez, con una producción que llevará la experiencia del grupo a una escala inédita. Habrá invitados especiales, momentos pensados para sorprender y un repertorio que recorrerá canciones que ya forman parte de la historia del dúo y otras que serán protagonistas de esta nueva etapa.

Q'Lokura, banda de música. Foto: prensa.

Serán tres horas de baile, celebración y encuentro, en una noche pensada para quedar en la memoria. Un festejo para quienes acompañan a Q’Lokura desde el comienzo y conocen cada canción, pero también una invitación para quienes todavía no vivieron la experiencia de verlos en vivo. Porque si la República del Cuarteto tiene una noche en la que todos están invitados, será esta: una celebración de los de siempre y una oportunidad inmejorable para ser parte por primera vez.

El fenómeno Q’Lokura cada vez más consolidado

La llegada a Vélez no responde únicamente a la magnitud del estadio. Es la consecuencia natural de un presente artístico extraordinario.

En los últimos años, Q’Lokura se consolidó como uno de los artistas más escuchados de la Argentina, encabezando el ranking en 15 de las 23 provincias de nuestro país, acumulando millones de reproducciones en YouTube y Spotify y agotando cada uno de los escenarios que se propuso conquistar.

Q'Lokura, banda de música. Foto: prensa.

Los diez estadio Arena completamente sold out, las giras multitudinarias y una presencia permanente entre los contenidos musicales más consumidos del país terminaron de confirmar una realidad que hoy encuentra su expresión más contundente: Vélez no representa un objetivo aislado, sino la celebración de un fenómeno que hace tiempo trascendió las estadísticas para convertirse en uno de los movimientos más importantes de la música popular argentina.