¿Se viene el Real Digital?: Brasil acelera la creación de criptomoneda oficial

Brasil, real, criptomonedas.

Por @lobodeldolar

En las últimas horas un nuevo país se suma a la carrera por tokenizar su economía, y en este caso nada más y nada menos que Brasil, el gigante de sudamérica, quien se sumaría a la larga lista de países en los próximos meses.

Es que por estas horas, el presidente del banco central Brasilero Roberto Campos Neto, ha afirmado que el Real digital está bien encaminado y avanzan a paso firme hacia su creación.

Los bancos centrales se están dando cuenta que no pueden competir contra la nueva economía blockchain sumado a todas las ventajas que esto le dará a los gobiernos. Desde los controles internos, la transparencia en las operaciones y solucionar el gran problema de la emisión.

Es todo muy bonito y moderno, pero, hay cosas que pocos están analizando por estas horas, y es, que los gobiernos, si así lo desean, podrán tener una información total sobre el uso del dinero en su población.

Por medio de una blockchain centralizada emitida por un gobierno se podrá saber en que destina sus ingresos la población, a quienes le emiten pagos y desde luego que a nivel impositivo a quien decida evadir sus obligaciones, ni siquiera será necesario investigarlo, ya que quedarían todas sus operaciones registradas en una blockchain y las alarmas sonarían de inmediato.

Es por esto que los aficionados a las criptomonedas, y quienes entienden de la tecnología blockchain empiezan a cuestionarse que ocurrirá cuando el estado tenga tanta información sobre la actividad a todo nivel de las personas y empresas y se empiezan a generar debates importantes ante un cambio global histórico.

En otro escenario cada vez mas posible, y al igual que ocurre en China quien prohibió las actividades con criptomonedas, podría suceder que la economía se desdoble y mucha gente elija tener dinero en criptomonedas realmente anónimas (ya que Bitcoin actualmente, no lo es del todo), por fuera del sistema.

También podemos especular, que este último escenario, puede terminar con una prohibición total a las criptomonedas o en un escenario mas lógico, intentando regular su uso, para los países que deseen ser mas amigables a la tecnología cripto y a este tipo de inversión especulativa.

Seguramente, que todo lo que ha ocurrido con la manipulación vía twitter y la falsa información y ni hablar las subidas desmedidas, a largo plazo, le pasarán factura a Bitcoin y demas criptomonedas, ya que hasta el momento la necesidad de este cambio no había surgido.

Sin dudas, que el mundo está cambiando y cada vez más rápido....

Nos falta saber, con estas noticias llegando a estas latitudes, si Argentina tiene pensado adoptar el mismo camino..

Si bien todavía hay tiempo, el destino parece ser inevitable.