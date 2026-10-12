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El peronismo es uno solo

Perón nos enseñó que la doctrina no es un dogma inmóvil, sino una guía para la acción, capaz de actualizarse sin perder su esencia ni olvidar a quiénes representamos.

Antonio Arcuri
Por Antonio Arcuri
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Juan Domingo Perón, 17 de octubre de 1945, peronismo
Juan Domingo Perón, 17 de octubre de 1945.
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El peronismo es uno solo. Siempre fue un movimiento amplio y popular, capaz de interpretar cada etapa de la Historia argentina y adaptar sus herramientas a los nuevos tiempos, sin renunciar a sus principios fundacionales.

Perón nos enseñó que la doctrina no es un dogma inmóvil, sino una guía para la acción, capaz de actualizarse sin perder su esencia ni olvidar a quiénes representamos.

Juan Domingo Perón
Juan Domingo Perón

El Justicialismo se define como una filosofía de vida simple, práctica, popular, humanista y cristiana. Pone la dignidad de la persona en el centro y busca armonizar el bienestar individual con el bien común, desde una concepción propia, alejada de los extremos ideológicos.

Lo digo con sinceridad y sin ánimo de confrontar: el peronismo no necesita apellidos ni aditamentos. Los personalismos pasan, las circunstancias cambian, pero el movimiento permanece. El pueblo mantiene sus sueños, aspiraciones y necesidades, y nuestra responsabilidad es saber interpretarla y ofrecer respuestas concretas.

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La Justicia Social, el trabajo digno y la posibilidad de progresar no son consignas del pasado, sino banderas vigentes que le dan sentido a nuestra identidad y razón de ser.

No vamos a recuperar el acompañamiento de las nuevas generaciones únicamente detrás de una pantalla. Volver al territorio, caminar los barrios, escuchar sin prejuicios y hablar cara a cara con la gente es el imperativo de la hora. Menos discursos desde lejos y más presencia allí donde están los problemas reales, reconocer ese distanciamiento es el primer paso para recuperar la confianza y reconstruir los vínculos con nuestra gente.

La política se construye con compromiso y cercanía. No alcanza con recordar lo que hicimos: debemos demostrar qué estamos dispuestos a hacer hoy y qué futuro somos capaces de ofrecer. El desafío no es vivir del pasado ni discutir eternamente nombres propios, sino comprender el presente, actualizar nuestras herramientas y volver a encender una esperanza colectiva.

El peronismo no pertenece a una persona, a una conducción circunstancial ni a un sector. La unidad no significa pensar todos exactamente igual. Significa reconocernos en una misma identidad, respetar nuestras diferencias y volver a trabajar juntos por los ideales que nos dieron origen.

En resumen: menos divisiones, más doctrina; menos personalismos, más pueblo; menos discursos, más territorio.

PeronismoAntonio Arcuri
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