Nació para alimentar trabajadores en 1954, cerró durante la pandemia y volvió a levantarse: hoy es uno de los bodegones más históricos de CABA

Nació para alimentar trabajadores en 1954, cerró durante la pandemia y volvió a levantarse Foto: Instagram @elobrero1954

En el número 64 de la calle Agustín R. Caffarena se encuentra El Obrero, uno de los bodegones tradicionales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires. Su salón, cubierto de camisetas, banderines, fotografías y recuerdos, permite realizar un verdadero viaje al pasado.

La historia comenzó en 1954, cuando los hermanos asturianos Marcelino y Francisco Castro compraron un modesto despacho de bebidas. Sus principales clientes eran empleados del puerto, frigoríficos, fábricas y talleres cercanos. De aquellos comensales surgió el nombre que acompañaría al establecimiento durante más de siete décadas.

De alimentar obreros a convertirse en un emblema porteño

Durante sus primeros años, El Obrero funcionó como refugio para los trabajadores de La Boca. Por la mañana ofrecía café con leche y medialunas. Al mediodía, llegaban las sopas, los guisos y otras preparaciones abundantes pensadas para recuperar energías después de una extensa jornada laboral.

En una calle de La Boca alejada de los nuevos polos gastronómicos Foto: Instagram @elobrero1954

Marcelino Castro compraba diariamente las verduras utilizadas en la cocina. Los platos tenían una marcada influencia española, pero también incorporaban recetas italianas y criollas. Esa combinación terminó representando la identidad gastronómica de una Buenos Aires moldeada por la inmigración.

El cierre progresivo de fábricas y la reducción de la actividad portuaria cambiaron el movimiento del barrio. El restaurante dejó de depender de los antiguos obreros y comenzó a recibir vecinos, turistas y visitantes atraídos por su fama.

A pesar de esa transformación, la familia mantuvo la esencia original del bodegón: atención cercana, porciones generosas y recetas reconocibles.

El restaurante de La Boca que conquistó a figuras internacionales

Con el paso del tiempo, la popularidad de El Obrero superó los límites de La Boca. Por sus mesas pasaron personalidades como Robert De Niro, Bono, Susan Sarandon y Tim Roth, además de músicos, deportistas y reconocidos cocineros.

Hoy es uno de los bodegones más históricos de CABA Foto: Instagram @elobrero1954

Las visitas quedaron registradas en fotografías, dedicatorias y objetos colocados en las paredes. La decoración convirtió al salón en una especie de museo espontáneo de la cultura popular porteña, donde conviven recuerdos familiares, camisetas de fútbol y banderas de diferentes lugares del mundo.

Uno de los aspectos más llamativos es que el restaurante nunca abandonó su apariencia tradicional para adaptarse a las modas. Esa autenticidad terminó siendo su principal atractivo.

Cerró durante la pandemia, pero consiguió regresar

La pandemia representó uno de los momentos más difíciles de su historia. Después de décadas de actividad, El Obrero tuvo que bajar sus persianas y su futuro quedó rodeado de incertidumbre.

El cierre generó preocupación entre los vecinos y habitués, quienes temían que Buenos Aires perdiera otro de sus restaurantes históricos. Sin embargo, la familia consiguió impulsar su recuperación y el bodegón volvió a recibir comensales.

En 2021 también fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña, un reconocimiento relacionado con su importancia gastronómica, histórica y social.

Qué se puede comer en El Obrero

La carta conserva buena parte de las preparaciones asociadas con los bodegones tradicionales. Entre las opciones más conocidas aparecen la tortilla de papas, las rabas, la milanesa a la napolitana, el bife de chorizo, los pescados y las pastas caseras.

En el número 64 de la calle Agustín R. Caffarena se encuentra El Obrero Foto: Instagram @elobrero1954

Para el postre, se destacan clásicos como el flan con dulce de leche, los panqueques, el almendrado y otras recetas caseras. Las porciones abundantes están pensadas para compartir y mantienen una costumbre profundamente porteña: reunirse alrededor de una mesa sin apuro.

Dónde queda el histórico bodegón de La Boca

El Obrero está ubicado en Agustín R. Caffarena 64, en el barrio de La Boca. Antes de visitarlo, se recomienda consultar sus horarios y reservar, debido a que la disponibilidad puede variar.

Después de más de 70 años, el restaurante continúa siendo mucho más que un lugar para comer. Es un testimonio de aquella Buenos Aires obrera, inmigrante y portuaria que todavía permanece viva entre platos abundantes, fotografías antiguas y camisetas de fútbol.