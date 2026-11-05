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Reflexiones de Antonio Arcuri | Santo Padre: ¡bienvenido a su casa!

La Argentina lo recibe con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a escuchar su mensaje de fe, esperanza y fraternidad.

Antonio Arcuri
Por Antonio Arcuri
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Papa León XIV. Foto: Reuters/Vatican Media/Francesco Sforza/
Papa León XIV. Foto: Reuters/Vatican Media/Francesco Sforza/
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Su visita representa mucho más que un acontecimiento religioso. Es también una oportunidad para renovar nuestro compromiso con los valores que nos unen como sociedad: la solidaridad, el respeto, la justicia, la paz y el amor al prójimo.

En tiempos en los que tantas personas atraviesan dificultades, incertidumbres y desencuentros, su presencia nos invita a recuperar la esperanza, fortalecer los vínculos y recordar que nadie debe quedar atrás.

Y cómo no recordar en este día a nuestro querido Padre Francisco, Jorge Mario Bergoglio, argentino de nacimiento y pastor universal, que nos dejó una enseñanza que hoy cobra especial significado: “Nadie se salva solo; únicamente es posible salvarse juntos”. Nos recordó que debemos cuidarnos unos a otros y que la fraternidad es el camino para construir una sociedad más humana.

Compartimos el deseo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien nos invita a deponer las divisiones y expresa: “Creo que el Papa viene porque somos un pueblo que necesita la confirmación en la fe, del mensaje del Santo Padre que nos una, nos regale entusiasmo y esperanza”. Y agrega: “Si vivimos bien este momento histórico, los tiempos de nuestros pueblos serán mejores”.

Como católico recibo su llegada con inmensa alegría y profunda emoción. Que Dios lo bendiga y lo acompañe en cada paso de su visita. Que donde haya dolor, lleve consuelo; donde haya división, promueva la unidad; donde haya indiferencia, despierte solidaridad; y donde la fe esté debilitada, encienda una nueva luz

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