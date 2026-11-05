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La planta enredadera que florece durante 6 meses, crece hasta 3 metros y es ideal para balcones y pérgolas

Sus flores en forma de trompeta y su crecimiento vigoroso la convierten en una gran opción para decorar exteriores. Cuáles son los cuidados indispensables para desarrollarse.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Begonias. Foto Unsplash
Como cuidar las begonias rosas en casa
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Las plantas trepadoras son una excelente alternativa para sumar vegetación y color al jardín sin necesidad de ocupar demasiado espacio. Algunas especies, además de cubrir las paredes de verde, ofrecen flores durante la primavera que pueden transformar los balcones, patios y jardines y durar buena parte del año.

La planta más aclamada por los jardineros se llama begonia rosa, también llamada por su nombre científico, Podranea ricasoliana. Se trata de una enredadera originaria de Sudáfrica que se distingue por sus flores acampanadas de tonalidad rosada y sus nervaduras violetas.

La bignonia rosa se destaca por sus flores en forma de trompeta y su crecimiento trepador, ideal para llenar de color balcones, patios y pérgolas.
La bignonia rosa se destaca por sus flores en forma de trompeta y su crecimiento trepador, ideal para llenar de color balcones, patios y pérgolas. Foto: Pinterest

Con los cuidados adecuados, puede alcanzar alrededor de tres metros de altura y convertirse en una protagonista de pérgolas, muros y estructuras exteriores. ¿Cuáles son los puntos claves para que siempre haya flores?

Bignonia rosa: por qué es la enredadera ideal para balcones y pérgolas

La begonia rosa es una planta trepadora con tallos leñosos y un crecimiento vigoroso. Su principal atractivo son sus flores rosadas, que tienen forma de trompeta y suelen agruparse en racimos. Su floración se produce principalmente durante los meses cálidos y puede extenderse desde el verano hasta el otoño, siempre que encuentre condiciones favorables.

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Por su capacidad para desarrollarse en altura y cubrir superficies, es una alternativa interesante para decorar pérgolas, cercos, paredes y balcones. También permite crear espacios con mayor privacidad y sumar un toque de color a los ambientes exteriores.

Aunque puede alcanzar aproximadamente tres metros en determinadas condiciones de cultivo, necesita una estructura que acompañe el crecimiento de sus tallos. A diferencia de otras trepadoras, no cuenta con zarcillos para sujetarse por sí sola, por lo que requiere una guía o soporte que le permita extenderse en la dirección deseada.

La bignonia rosa se destaca por sus flores en forma de trompeta y su crecimiento trepador, ideal para llenar de color balcones, patios y pérgolas.
La bignonia rosa se destaca por sus flores en forma de trompeta y su crecimiento trepador, ideal para llenar de color balcones, patios y pérgolas. Foto: Pinterest

Crecimiento acelerado: qué tutor necesita para alcanzar los 3 metros

Las plantas trepadoras necesitan tutores para crecer con mayor rapidez y desarollar sus tallos. Por eso, para acompañar su crecimiento vertical, es importante colocar buen soporte con estructuras de madera, alambres resistentes o celosías bien sujetas a la pared.

A medida que los tallos crecen, conviene guiarlos y sujetarlos suavemente al tutor para distribuirlos de manera ordenada. Este acompañamiento también permite controlar la dirección de la planta y evitar que sus ramas se extiendan de forma desprolija. En balcones y terrazas, lo ideal es elegir una estructura firme que pueda soportar el peso de la vegetación cuando alcance su tamaño adulto.

¿Sol directo o semisombra? La ubicación perfecta para esta trepadora

La bignonia rosa necesita abundante luz natural para crecer con fuerza y producir flores. Por eso, la ubicación más conveniente es un espacio exterior donde reciba varias horas de sol directo durante el día.

También puede adaptarse a lugares de semisombra, aunque una menor exposición solar puede afectar la cantidad de flores. Si se cultiva en maceta, es recomendable elegir un recipiente amplio y ubicarlo en un sector luminoso, protegido de los vientos fuertes que puedan dañar sus tallos.

Frecuencia de riego: cuánta agua necesita en los meses de calor

Durante la primavera y el verano, cuando la planta atraviesa su período de mayor actividad, necesita un aporte regular de agua. En los días de temperaturas elevadas, el sustrato puede secarse con mayor rapidez, por lo que conviene controlar su humedad con frecuencia.

La recomendación es regar cuando los primeros centímetros de tierra estén secos, procurando humedecer el sustrato sin saturarlo. El exceso de agua puede provocar encharcamientos y perjudicar las raíces.

En otoño e invierno, cuando disminuye su actividad vegetativa, se debe reducir la frecuencia de riego y evitar que la tierra permanezca constantemente húmeda.

La bignonia rosa se destaca por sus flores en forma de trompeta y su crecimiento trepador, ideal para llenar de color balcones, patios y pérgolas.
La bignonia rosa se destaca por sus flores en forma de trompeta y su crecimiento trepador, ideal para llenar de color balcones, patios y pérgolas. Foto: Pinterest

Sustrato y abono: la importancia del humus de lombriz en su desarrollo

Para desarrollarse correctamente, esta trepadora necesita un suelo fértil, suelto y con buen drenaje. Si se cultiva en maceta, es importante utilizar un recipiente con orificios en la base para facilitar la salida del agua sobrante.

Una mezcla de sustrato universal con materiales que mejoren la aireación, como perlita, puede favorecer el desarrollo de las raíces. También se puede incorporar humus de lombriz, un abono orgánico que aporta nutrientes y mejora la estructura del suelo.

Durante la etapa de crecimiento, el aporte de materia orgánica ayuda a mantener la planta vigorosa. Es importante respetar las cantidades recomendadas para evitar una fertilización excesiva, que puede perjudicar su desarrollo.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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